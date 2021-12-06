Önemsenmeyen ev kazaları çocuklarda görme kaybına neden olabiliyor - Son Dakika

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Genel Başkanı Prof. Dr. Ziya Kapran, önemsenmeyen ev kazalarının çocuklarda görme kaybına kadar gidebilen olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabildiğini söyledi.

Antalya'daki "55. Ulusal Oftalmoloji Kongresi"ne katılan Kapran, AA muhabirine, 4 yaşına kadarki çocuklarda ev kazaları nedeniyle ciddi görme kayıplarının yaşandığını anlattı.

Çocuklarda göz kazalarının yaygın olduğunu vurgulayan Kapran, şöyle devam etti:

"Tüm kazalar içinde yüzde 30-40'ı çocuktur. Göz kazaları en çok evde oluyor. Çeşitli nedenlerle ya da çocuklarla çok fazla ilgilenilmezse ev kazaları kaçınılmaz oluyor. Çocuklar birbirine oyuncak, top atıyor, oyuncak tabancalarla plastik mermiden yaralanma oluyor. Çocukların boyu kısa olduğu için kapı kolları gözlerine çok çarpıyor. Bu tip ev kazaları salgın döneminde arttı. Salgında hastaneye pek gidilmek istenmediği ve erken dönemde tedavi olunmadığı için maalesef kazalar sonucu çocuklarda göz kayıpları arttı. Göz kazaları kalıcı körlüklere neden olabiliyor."

Bu konuda dikkatli olunması gerektiğini aktaran Kapran, çocukların şakalaşmak için gözlerine tuttuğu lazer ışıklarının da göz sağlığı için tehlikeli olduğunu dile getirdi.

"Çocuk büyüdükçe kaza şekilleri de değişiyor"

Kapran, çocukların ev kazalarını aileden gizleyebildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çocuk büyüdükçe, belirli yaşlara geldikçe kaza şekilleri de değişiyor. Çocuk, kardeşine zarar vermiş olabiliyor. Salgın döneminde bunlara dikkat etmek lazım. Aileler, çocuklarına dikkat etmeli, kızarıklık, şişlik, morluk, göz bebeğinde beyazlık varsa kaza geçirmiştir. Ancak lazer tuttukları zaman hiç anlaşılmıyor, zamanla görmede azalma oluyor. Göz kazalarını önemseyin. Bazen çocuğun gözünde morluk oluyor, geçmesi için buz konuluyor. Bunlar kesinlikle yanlış, hemen doktora gitmek, erken tedavi olmalarını sağlamak gerekiyor."

Dünyada en fazla görme azlığının gözlük kullanılmamasından kaynaklandığına dikkati çeken Kapran, gözlük kullanılmadığı için düzeltilebilecek görme bozukluklarının daha da ilerlediğinin altını çizdi.