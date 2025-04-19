Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de! İşte madde madde yeni düzenlemeler - Son Dakika
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Sağlık

Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de! İşte madde madde yeni düzenlemeler

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Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik' Resmî Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmelikle tıp merkezlerine akreditasyon zorunluluğu getirildi, hasta güvenliği için yeni önlemler alındı ve özel sağlık kuruluşu sahipliği için ilave kriterler belirlendi.

19.04.2025 07:23  Güncelleme: 08:10
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Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik' Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yenilenen Yönetmelik ile tıp merkezleri, poliklinikler, muayenehaneler ve tüm özel sağlık kuruluşlarında sunulan sağlık hizmetleri konusunda kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirildi.

TIP MERKEZLERİNE AKREDİTASYON ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Yeni yönetmeliğe göre, tıp merkezlerinin Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü'nden (TÜSKA) akreditasyon belgesi alması zorunlu hale geldi.

Ayrıca, tıp merkezi bünyesinde doğum ünitesi açılabilmesi için yeni kriterler getirildi. Kayıt ve arşiv işlemlerinde ise elektronik sistem zorunlu olacak.

HASTA GÜVENLİĞİNE YÖNELİK YENİ ÖNLEMLER

Hasta sağlığı ve güvenliğiyle doğrudan ilişkili tüm tıbbi tedavi uygulamalarının bilimsel standartlara uygunluğunu değerlendiren tıbbi endikasyon ve uygulama denetimleri getirildi.

24 saat hizmet verebilecek donanıma sahip tıp merkezlerinde acil ünitesi ve cerrahi müdahale birimi kurulabilmesine imkan tanındı ve hangi müdahalelerin tıp merkezlerinde yapılabileceğine dair standartlar güncellendi.

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU SAHİPLİĞİ İÇİN İLAVE KRİTERLER

Yönetmelikle birlikte, yeni özel sağlık kuruluşu açılışları ve kadro taleplerinin değerlendirilmesi artık yıllık planlama kapsamına alınacak.

Ayrıca 1219 sayılı Kanun uyarınca hekimlik mesleğinden yasaklı kişilerin sağlık kuruluşu sahibi olması tamamen yasaklandı.

Daha önce sahip olduğu sağlık kuruluşunun ruhsatı iptal edilen kişilere ise 5 yıl süreyle yeni sağlık kuruluşu açma yasağı getirildi.

POLİKLİNİKLERİN TIP MERKEZİNE DÖNÜŞÜMÜ TEŞVİK EDİLECEK

Yönetmelik ile birlikte, iki veya daha fazla polikliniğin birleştirilerek tıp merkezine dönüşmesine izin verilecek.

Birleşen poliklinik sayısı kadar ilave kadro verilmesine imkan tanınacak.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HİZMETLERİNE İLAVE KRİTERLER

Muayenehanelerde başvurulacak tıbbi uygulamaların çerçevesi çağdaş tıp kurallarına uygun olarak yeniden düzenlendi.

Ayrıca fizik tedavi ve rehabilitasyon kurumları ile ünitelerinde sunulacak sağlık hizmetleri için bina ve fiziki şartları düzenleyen yeni kriterler getirildi.

Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete\'de! İşte madde madde yeni düzenlemeler
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de! İşte madde madde yeni düzenlemeler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • bülent yılmaz:
    boş işler sgk ile anlaşmamız vardır yazısı eee 5000 tl tuttu 350 tl sgk karşıladı ver4650 tl resmen vatandaş la dalga geçiyorlar 3 0 Yanıtla
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