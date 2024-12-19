Panik Bozukluk ve Panik Atak Hakkında Bilinmesi Gerekenler - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Panik Bozukluk ve Panik Atak Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Panik Bozukluk ve Panik Atak Hakkında Bilinmesi Gerekenler

UZM. Dr. Özlem Gül, toplumda yaygın olarak görülen panik bozukluk ve panik atak hakkında bilgi vererek, bu durumun kadınlarda erkeklere göre daha fazla sık rastlandığını belirtti. Panik atak belirtilerinin kalp kriziyle benzerlik gösterdiğine ve hastaların genellikle başka hastalıklarla karıştırıldıklarına dikkat çekti.

19.12.2024 10:52  Güncelleme: 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UZM. Dr. Özlem Gül, panik bozukluk ve panik atak hakkında bilgi vererek, "Yapılan araştırmalara göre toplumdaki herhangi 100 kişiden 3-4'ü panik bozukluk yaşamakta ve bu durum kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülmektedir" dedi.

Medicana Ataköy Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Özlem Gül, panik bozukluğun günümüzde yaygın olarak görüldüğünü söyleyerek, "Panik bozukluk, sık sık tekrarlayan panik atak ile karakterizedir. Aniden ortaya çıkan ve zaman zaman tekrarlayan, insanı dehşet içinde bırakan yoğun sıkıntı ya da korku nöbetleridir, birdenbire başlar, giderek şiddetlenir ve 10 dakika içinde şiddeti en yoğun düzeye çıkar; çoğu zaman 10-30 dakika devam ettikten sonra kendiliğinden geçer. Kişi kalp krizi ya da felç geçirdiği hissine kapılarak yoğun bir korku yaşar. Bazen de başında bir tuhaflık, sersemlik, kendisini ya da çevresini garip ya da değişik hissetme gibi duyguların ortaya çıkmasıyla, kontrolünü kaybetmeye ya da çıldırmaya başladığını düşünerek kendisine ya da çevresindekilere zarar vermekten korkmaya başlar" diye konuştu.

'KALP KRİZİNE BENZER BELİRTİLERİ VAR'

Panik atak sırasında bireylerin kalp krizine benzer belirtiler gösterebildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Özlem Gül, "Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkışma, çarpıntı, terleme, nefes darlığı, baş dönmesi, uyuşma, üşüme, ateş basması, bulantı, karın ağrısı, titreme, kendini değişmiş hissetme, çıldırma korkusu, ölüm korkusu gibi belirtiler panik atak dolayısıyla panik bozukluk belirtileri arasındadır. Panik bozuklukta bu belirtilerin en az dört tanesi görülür" ifadelerini kullandı.

'BEDENSEL HASTALIK SAPTANMIYOR'

Toplum içinde herhangi 100 kişinin yaklaşık 3-4'ünün bu hastalığı ya daha önce geçirmiş ya da halen bu yaşamakta olduğuna değinen Uzm. Dr. Özlem Gül,?"Bu sorun, genellikle ilk kez 20-35 yaşları arasında başlar. Kadınlarda, erkeklere göre 2-3 kat fazla görülür. Hastalar belirtileri yaşamaya başladığında genellikle acil servis, kardiyoloji, nöroloji gibi değişik bölümlerde defalarca muayene olurlar. Ancak belirtileri açıklayabilecek herhangi bir hastalık bulunmaz" dedi.

KİŞİLER TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANAMAYABİLİR

Uzm. Dr. Özlem Gül şöyle devam etti:

"Panik atak yaşayan bireyler, bir süre sonra ataklara ve ataklar sırasında geçekleşeceğine inandıkları felaketlere karşı bazı önlemler almaya ve kimi?davranışlarını değiştirmeye başlarlar. Panik atak geçirme korkusuyla özellikle kalabalık ortamlar, otobüsler, metrolar veya trenler, uçak gibi toplu taşıma araçlarına binmekten ya da yalnız başına seyahat etmekten kaçınabilir. Kişi kendi arabasıyla seyahat etmeyi tercih edebilir. Panik atak hastalarının en belirgin özellikleri ise yalnız başına evde kalamaz, sokağa yalnız çıkamaz, asansöre binemez, dar sokak ya da köprülerden geçemez, pazar yeri, büyük mağazalar gibi kalabalık yerlere ya hiç giremez olurlar ya da ancak yanlarında birisi ile yoğun bir endişe ve rahatsızlık duyarak bu tür yerlere gidebilirler. Hastaların, yalnız başlarına panik atağın geleceğini zannettikleri yerlere gidememe, o tür yerlerde kalamama durumlarına?da agorafobi?adı verilir. Hastaların yüzde 60'dan fazlası, atakların geleceği yer ve durumlardan kaçınmaya başlarlar."

PEK ÇOK ETKEN PANİK BOZUKLUĞA YOL AÇABİLİR

Panik bozukluğun kesin bir nedeni olmadığının altını çizen Psikiyatri Uzmanı Dr. Özlem Gül son olarak "Panik bozukluk ancak bir dizi faktörün kombinasyonuyla gelişebilir. Genetik yatkınlık, beyin kimyası, kişilik özellikleri ve stres etkenleri, bu bozukluğun ortaya çıkmasında etkili olan değişkenlerdir. Panik bozukluğun tedavi yöntemi kişiye özel olarak belirlenir. Problem genellikle ilaç tedavisi, bilişsel davranışçı tedavi yöntemleri ve yaşam tarzı değişiklikleriyle kontrol altına alınabilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kalp Krizi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Panik Bozukluk ve Panik Atak Hakkında Bilinmesi Gerekenler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:46 Asgari ücrette son viraj Bu kez rakam konuşuluyor Asgari ücrette son viraj! Bu kez rakam konuşuluyor
11:25 Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya’ya kaçmış Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
11:19 Kara Para Aklama Davasında Dilan ve Engin Polat’ın Yargılanmasına Devam Ediliyor Kara Para Aklama Davasında Dilan ve Engin Polat'ın Yargılanmasına Devam Ediliyor
10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
16:56 Merih Demiral’ın Fenerbahçe’ye transferi yattı Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi yattı
16:54 Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey’e imzalattı Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey'e imzalattı
16:36 Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı
16:34 Fenerbahçe’ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı
16:29 Hadise’nin ’’Hiç sevmiyorum’’ dediği şarkıcı ortaya çıktı Hadise'nin ''Hiç sevmiyorum'' dediği şarkıcı ortaya çıktı
16:25 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 12:13:23. #1.12#
SON DAKİKA: Panik Bozukluk ve Panik Atak Hakkında Bilinmesi Gerekenler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.