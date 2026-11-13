Psikolog Karaçiçek, gruba kabul isteyen çocukların şiddete yönelebildiğini söyledi - Son Dakika
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Psikolog Karaçiçek, gruba kabul isteyen çocukların şiddete yönelebildiğini söyledi

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Psikolog Karaçiçek, gruba kabul isteyen çocukların şiddete yönelebildiğini söyledi
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Psikolog Karaçiçek, gruba kabul isteyen çocukların şiddete yönelebildiğini söyledi
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Psikolog Karaçiçek, akran baskısı ve gruba kabul isteğinin çocukları şiddete yöneltebildiğini söyledi. Geçen eğitim döneminde Kahramanmaraş'ta bir çocuğun okula düzenlediği saldırıda 10-11 öğrenci öldü; Karaçiçek ailelere terapi ve psikiyatri desteğinden çekinmemelerini önerdi.

Özel Medline Adana Hastanesi Uzman Psikolog Fulda Karaçiçek, çocukların öfke, hayal kırıklığı ve kıskançlık gibi duygularla başa çıkmayı öğrenememesinin önemli bir risk faktörü olduğunu ifade ederek, "Akran baskısı ve gruba kabul edilme isteği de önemli. Bazı çocuklar güçlü görünmek, dışlanmamak veya arkadaş grubuna kabul görmek için şiddet içeren davranışlara yönelebiliyor" dedi.

Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde Kahramanmaraş'ta bir çocuğun okula düzenlediği saldırıda 10-11 öğrencinin hayatını kaybetmesi, okullarda şiddet konusunu yeniden gündeme getirdi. Bu eğitim öğretim döneminde de benzer olayların yaşanması, çocukları şiddete yönelten nedenleri ve alınması gereken önlemleri tartışmaya açtı.

Uzman Psikolog Fulda Karaçiçek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çocuklarda şiddet eğiliminin nedenlerini ve ailelerin bu süreçte nasıl hareket etmesi gerektiğini anlattı. Çocukların evde, okulda, sosyal çevrede ve dijital dünyada gördükleri davranışlardan etkilendiğini belirten Karaçiçek, özellikle duygularını kontrol etmeyi ve ifade etmeyi öğrenemeyen çocukların şiddete yönelebildiğini söyledi.

"Çocuklar arkadaş grubuna kabul görmek için şiddete yönelebiliyor"

Çocukların öfke, hayal kırıklığı ve kıskançlık gibi duygularla başa çıkmayı öğrenememesinin önemli bir risk faktörü olduğunu ifade eden Karaçiçek, "Çocuk duygusunu ifade etmeyi öğrenemediğinde vurmayı, tehdit etmeyi ve hakaret etmeyi bir çözüm yolu olarak benimseyebiliyor. Akran baskısı ve gruba kabul edilme isteği de önemli. Bazı çocuklar güçlü görünmek, dışlanmamak veya arkadaş grubuna kabul görmek için şiddet içeren davranışlara yönelebiliyor" diye konuştu.

"Dijital dünyada şiddet normalleşebiliyor"

Dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkisinin büyük olduğuna dikkat çeken Karaçiçek, çocukların çok erken yaşlardan itibaren şiddet içerikli görüntülere maruz kaldığını belirtti. Bu durumun şiddetin normalleşmesi ve çocukların şiddete karşı duyarsızlaşması açısından risk oluşturduğunu kaydeden Karaçiçek, çözümün yalnızca çocuğu cezalandırmak olmadığını vurguladı.

Karaçiçek, "Şiddet uygulayan çocukların davranışlarının altındaki ihtiyaçları anlamamız gerekiyor. Aile, okul ve toplumun birlikte hareket etmesi çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Aileler çocuklarının davranışlarını gözlemlemeli"

Ailelerin çocuklarında şiddet eğilimi olup olmadığını nasıl anlayabileceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Karaçiçek, ailelerin çocuklarının davranışlarından bu durumu fark edebileceğini söyledi.

Aile içerisinde şiddetin bulunmasının veya çocuğun geçmişte travmatik olaylar yaşamasının da etkili olabileceğini belirten Karaçiçek, ailelerin okul yönetimi ve öğretmenlerle iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Öğretmenlerin ve okul yönetimlerinin çocukları yakından gözlemlediğini dile getiren Karaçiçek, onların değerlendirmelerinin aileler için önemli olduğunu kaydetti.

"Terapiye ve psikiyatriye götürmekten korkmasınlar"

Çocuklarında şiddete yönelik davranışlar gözlemleyen ailelere çağrıda bulunan Karaçiçek, uzman desteği alınması konusunda çekinceli davranılmaması gerektiğini vurguladı.

Toplumda çocukların psikolojik destek alması halinde sicillerine işleneceği veya ileride farklı sorunlarla karşılaşacakları yönünde endişeler bulunduğunu belirten Karaçiçek, bu nedenle bazı ailelerin terapi ve psikiyatri desteğinden uzak durduğunu söyledi.

Bu yaklaşımın daha büyük risklere neden olabileceğine dikkat çeken Karaçiçek, "Çocuk şiddete meyilli olduğunu gösterdiği anda aileler lütfen terapiye ya da psikiyatriye götürmekten korkmasınlar. Çünkü bizim toplumumuzda sicile işlenir ya da farklı sorunlar çıkar diye bu konulardan uzak kalıyorlar. Ancak bu durum daha büyük riskler oluşturuyor. Ailelerin okulla görüşüp öğretmenlerin ve okul yönetiminin gözlemleri doğrultusunda terapi ve uzman desteği için iş birliğine yönelmeleri gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA
KahramanmaraşGüvenlikEğitimSağlıkSon Dakika

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