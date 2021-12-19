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Rahim nakledilen Havva Erdem'e ilk tüp bebek denemeleri 2022'de yapılacak - Son Dakika

Rahim nakledilen Havva Erdem'e ilk tüp bebek denemeleri 2022'de yapılacak

19.12.2021 11:17
Rahim nakledilen Havva Erdem'e ilk tüp bebek denemeleri 2022'de yapılacak

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Türkiye'nin ikinci rahim nakli yapılan 32 yaşındaki Havva Erdem'e ilk tüp bebek denemelerinin 2022'nin ilk aylarında yapılacağı açıklandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Türkiye'nin ikinci rahim nakli yapılan 32 yaşındaki Havva Erdem'e ilk tüp bebek denemelerinin 2022'nin ilk aylarında yapılacağı açıklandı.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, AA muhabirine, 10 yıl önce dünyanın ilk başarılı rahim naklini gerçekleştirdikleri Derya Sert'in geçen yıl bir bebek dünyaya getirerek annelik duygusunu yaşadığını hatırlattı.

Türkiye'de 5 bin kadından birinin doğuştan rahminin olmadığını ifade eden Özkan, bu nedenle rahim nakillerinin önemli olduğunu vurguladı.

Özkan, rahim nakli mevzuatının Sağlık Bakanlığınca hazırlandığına işaret ederek, "Kadavradan rahim nakli büyük bir ekip isteyen ameliyat. Biz bu konuda oldukça tecrübelendik. Canlıdan nakil için de hazırız. Mevzuatının hazırlanmasıyla 2022 yılının ilk yarısında canlıdan canlıya rahim nakli ameliyatlarına başlayacağımızı düşünüyorum. Bu süreç Kovid-19 nedeniyle maalesef biraz uzadı. Eğer salgın olmasaydı bu yıl canlıdan canlıya rahim naklini yapmıştık." dedi.

"Resmi olmayan çok sayıda başvuru var"

Rahim nakliyle ilgili yüzlerce başvuru aldıklarını dile getiren Özkan, "Resmi olmayan çok sayıda başvuru var. Mevzuat hazırlanınca bunları sisteme işleyeceğiz. Rahim nakli ameliyatı yaptığımız Havva Erdem'in durumu iyi. Yakından takip ediyoruz. İnşallah 2022'nin ilk aylarında tüp bebek denemelerine başlayacağız. Umarım o da Derya Sert gibi bebeğini yakın zamanda kucağına alacak." diye konuştu.

Uzuv ve organ nakli yaptıkları 2 hastanın Kovid-19'a yakalandığını belirten Özkan, iki hastanın da aşılar sayesinde durumlarının iyi olduğunu, nakledilen uzuv ve organlarda herhangi bir sorun yaşanmadığını vurguladı.

İki kişiye rahim nakli yapıldı

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi tarafından, rahmi olmadığı için hamile kalamayan ve o dönemde 23 yaşında olan Derya Sert'e 8 Ağustos 2011'de 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledildi.

Derya Sert, tedavilerin ardından 4 Haziran 2020'de hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında "Ömer Özkan" adı verilen bebeği dünyaya getirdi.

Aynı ekip, Türkiye'nin ikinci rahim naklini 27 Temmuz'da 8 saat süren operasyonla 32 yaşındaki Havva Erdem'e gerçekleştirdi. Rahim nakillerinin ardından Türkiye'den ve farklı ülkelerden çok fazla talep gelince mevzuat için çalışma başlatıldı. Sağlık Bakanlığının yürüttüğü çalışmada rahim nakliyle ilgili mevzuat çıktığında hem Türkiye hem de yurt dışından gelecek hastalara canlıdan da rahim nakledilebilecek.

Rahim nakledilen Havva Erdem'e ilk tüp bebek denemeleri 2022'de yapılacak

Akdeniz Üniversitesi, Derya Sert, Tüp Bebek, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Rahim nakledilen Havva Erdem'e ilk tüp bebek denemeleri 2022'de yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rahim nakledilen Havva Erdem'e ilk tüp bebek denemeleri 2022'de yapılacak - Son Dakika
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