Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak - Son Dakika
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Sağlık

Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde yaşanan randevu aksaklıklarını çözmek için alınacak yeni tedbirleri açıkladı. Bakan Koca, ikinci kez randevusuna gelmeyenlere tüm branşlarda 15 gün randevu verilmeyeceğini duyurdu. Bu önlemle hastanelerdeki randevu sorununun kalıcı şekilde çözülmesi amaçlanıyor.

17.04.2024 15:33  Güncelleme: 16:03
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerdeki randevu sorununu çözmek için alınacak yeni tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yakında devreye girecek yöntemle ikinci kez randevusuna gelmeyenlere tüm branşlarda 15 gün randevu verilmeyeceğini duyurdu. Bu önlemlehastanelerde yaşanan randevu aksaklıkları ve kapasite sorunlarının kalıcı şekilde çözülmesi amaçlanıyor.

"RANDEVU SORUNUNU KALICI ŞEKİLDE ÇÖZECEĞİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Koca en önemli sorunlardan birinin hastanelerde yaşanan randevu aksaklıkları ve kapasite sorunları olduğunu belirterek, "İl, hastane ya da branş bazında yaşanan sorunları biliyoruz. Bununla ilgili hastane yöneticilerimiz de yoğun çalışma içerisinde. Mevcut kapasitenin yeterince verimli kullanılamaması sorunu var. Bunun bir tarafı kapasiteyi belirleyen hastanelerimiz, diğer tarafı randevu alıp randevusuna gelmeyenlerin sebep olduğu atıl kapasite. Bunun için ilk tedbirleri almıştık. Şimdi yeni yaptığımız analizler bazı zorunlulukları işaret ediyor. Önümüzdeki haftalar kademeli şekilde yeni tedbirleri hayata geçirecek ve randevu sorununu kalıcı şekilde çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Randevu alıp gitmeyenler artık iki kez düşünecek! Bakan Koca, 15 gün tüm branşların kapanacağını duyurdu

RANDEVUYA GİTMEYENLERE YENİ TEDBİRLER YOLDA

Sağlık Bakanı Koca, bir önceki yıl randevu alıp gelmeyenlerin sayısının toplamı 23 milyon iken bu yılın 3 aylık döneminde bu sayının 6 milyon kişi olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Randevu alıp gelmeyenlerin 15 gün içinde yeniden randevu almasını kısıtladık. Bu durum randevu sadakat oranını artırdı. Ancak, randevu alanların son dakikaya kadar randevu iptal edebilmesi mümkündü. Son anda da olsa randevusunu iptal edenler kısıtlanmıyordu. Bu durumda kısıtlı duruma düşmemek için randevusuna gelmeyecekse bile son anda iptal edenlerin oranında artış oldu. Bu durumda o kapasite yine kullanılamaz durumda kalıyor. 25 milyon tekil vatandaş, 81 milyon randevusunu son dakikalarda iptal etmiştir. Bu boşluklara yeni randevu veremediğimiz için 17 milyon randevu kapasitesi atıl kalıyor."

Randevu alıp gitmeyenler artık iki kez düşünecek! Bakan Koca, 15 gün tüm branşların kapanacağını duyurdu

"İKİNCİ KEZ RANDEVUYA GELMEYENLERE 15 GÜN TÜM BRANŞLAR KAPANACAK"

Buna atıl kapasiteyi kullanabilmek için "randevuma geleceğim" onayı alacağız. Randevu sahiplerinin bu onayı randevudan önceki gün 23.59'a kadar vermesi gerekecek. Onaylanmamış randevular için yerine bir başkasına randevu vereceğiz. Böylece son dakika iptalleri ile oluşan atıl kapasiteyi verimli şekilde kullanacağız. Bugünkü verilere göre %20 kapasite artışına karşılık geliyor. Randevu alıp onay verdiği halde gelmeyenler için aynı branşta hiçbir hekime ve sağlık tesisine müracaat edilemeyecek. Aynı klinikten mükerrer randevu alınamayacak. Yakında devreye girecek yöntemle iki randevusunu aldığı halde ikinci kez randevusuna gelmeyenlerin randevu almasını 15 gün zaman dilimi için bütün branşlara randevuya kapalı hale getireceğiz. Buradan başlıyoruz, uygulama ilerledikçe ilave tedbirler almaya da devam edeceğiz."

Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak

Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Zafer El: Bırakın şu tehdit siyasetini devlet vatandaşına hizmet etmekle mesuldur 89 67 Yanıtla Necati Kaya: Hiç kimse bir başkasının hakkını gaspedemez.Çokmu zor randevuya gitmeden 24 saat oncesine kadar randevuyu iptal etmek.Boş ve saçma şeylerle sırf yorum olsun diye uğraşmayın bence. 40 5 Gregor Samsa: Tehdit değil bence doğru bir uygulama olur.Bazı sorumsuzları ancak böyle düzeltebilirsiniz. 17 2
  • Serkan ergezer : MÜLTECİ SIĞINMACI ÜLKESİ YAPTINIZ ÜLKEYİ SANKİ İNSANLAR RANDEVU ALABİLİYOR 95 13 Yanıtla
  • Cihangir Reyhan: Çok güzel ama ben onbeş gün uğraştım göze randevu aldım doktor izne ayrılmış randevu iptal on beş gün daha uğraştım tekrar aldım on hastayı diğer doktorlara dağıtamıyorlar biz bu durumda kimi cezalandıralım. 101 4 Yanıtla
  • Erhan Taskin: milleti yine ölüme terk ediyorlar 59 11 Yanıtla
  • Veysel Ayar: Zaten hastaneler hınca hınç dolu sıra alamayanlar da sabah erken saatlerde sıra alıp bekliyor.randevu alan adam gelmeyince arkasına bekleyen giriyor.sorun bence randevu sistemi değil.doktor ve muayenehane sayısı arttırılmalı hastaya daha fazla süre ayirabilmeli doktor.bu sistemle ilaç ver geç mr istese 3 ay sonra yani sistem bozuk 49 5 Yanıtla ZAFER YILDIZ: 4/1 oranında randevuya gidilmiyor. yüksek ceza olmalı. Randevu alıp gitmemek nasıl bir ruh hali asıl onun tedavi edilmesi gerekir 12 6
  • Selim Kayisi: Yetersiz 31 2 Yanıtla ZAFER YILDIZ: özel muayene ücretinin 10 katı ceza olmalı. 9 6
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