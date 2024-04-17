Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak

Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerdeki randevu sorununu çözmek için alınacak yeni tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yakında devreye girecek yöntemle ikinci kez randevusuna gelmeyenlere tüm branşlarda 15 gün randevu verilmeyeceğini duyurdu. Bu önlemlehastanelerde yaşanan randevu aksaklıkları ve kapasite sorunlarının kalıcı şekilde çözülmesi amaçlanıyor.

"RANDEVU SORUNUNU KALICI ŞEKİLDE ÇÖZECEĞİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Koca en önemli sorunlardan birinin hastanelerde yaşanan randevu aksaklıkları ve kapasite sorunları olduğunu belirterek, "İl, hastane ya da branş bazında yaşanan sorunları biliyoruz. Bununla ilgili hastane yöneticilerimiz de yoğun çalışma içerisinde. Mevcut kapasitenin yeterince verimli kullanılamaması sorunu var. Bunun bir tarafı kapasiteyi belirleyen hastanelerimiz, diğer tarafı randevu alıp randevusuna gelmeyenlerin sebep olduğu atıl kapasite. Bunun için ilk tedbirleri almıştık. Şimdi yeni yaptığımız analizler bazı zorunlulukları işaret ediyor. Önümüzdeki haftalar kademeli şekilde yeni tedbirleri hayata geçirecek ve randevu sorununu kalıcı şekilde çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

RANDEVUYA GİTMEYENLERE YENİ TEDBİRLER YOLDA

Sağlık Bakanı Koca, bir önceki yıl randevu alıp gelmeyenlerin sayısının toplamı 23 milyon iken bu yılın 3 aylık döneminde bu sayının 6 milyon kişi olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Randevu alıp gelmeyenlerin 15 gün içinde yeniden randevu almasını kısıtladık. Bu durum randevu sadakat oranını artırdı. Ancak, randevu alanların son dakikaya kadar randevu iptal edebilmesi mümkündü. Son anda da olsa randevusunu iptal edenler kısıtlanmıyordu. Bu durumda kısıtlı duruma düşmemek için randevusuna gelmeyecekse bile son anda iptal edenlerin oranında artış oldu. Bu durumda o kapasite yine kullanılamaz durumda kalıyor. 25 milyon tekil vatandaş, 81 milyon randevusunu son dakikalarda iptal etmiştir. Bu boşluklara yeni randevu veremediğimiz için 17 milyon randevu kapasitesi atıl kalıyor."

"İKİNCİ KEZ RANDEVUYA GELMEYENLERE 15 GÜN TÜM BRANŞLAR KAPANACAK"

Buna atıl kapasiteyi kullanabilmek için "randevuma geleceğim" onayı alacağız. Randevu sahiplerinin bu onayı randevudan önceki gün 23.59'a kadar vermesi gerekecek. Onaylanmamış randevular için yerine bir başkasına randevu vereceğiz. Böylece son dakika iptalleri ile oluşan atıl kapasiteyi verimli şekilde kullanacağız. Bugünkü verilere göre %20 kapasite artışına karşılık geliyor. Randevu alıp onay verdiği halde gelmeyenler için aynı branşta hiçbir hekime ve sağlık tesisine müracaat edilemeyecek. Aynı klinikten mükerrer randevu alınamayacak. Yakında devreye girecek yöntemle iki randevusunu aldığı halde ikinci kez randevusuna gelmeyenlerin randevu almasını 15 gün zaman dilimi için bütün branşlara randevuya kapalı hale getireceğiz. Buradan başlıyoruz, uygulama ilerledikçe ilave tedbirler almaya da devam edeceğiz."