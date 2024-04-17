Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerdeki randevu sorununu çözmek için alınacak yeni tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yakında devreye girecek yöntemle ikinci kez randevusuna gelmeyenlere tüm branşlarda 15 gün randevu verilmeyeceğini duyurdu. Bu önlemlehastanelerde yaşanan randevu aksaklıkları ve kapasite sorunlarının kalıcı şekilde çözülmesi amaçlanıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Koca en önemli sorunlardan birinin hastanelerde yaşanan randevu aksaklıkları ve kapasite sorunları olduğunu belirterek, "İl, hastane ya da branş bazında yaşanan sorunları biliyoruz. Bununla ilgili hastane yöneticilerimiz de yoğun çalışma içerisinde. Mevcut kapasitenin yeterince verimli kullanılamaması sorunu var. Bunun bir tarafı kapasiteyi belirleyen hastanelerimiz, diğer tarafı randevu alıp randevusuna gelmeyenlerin sebep olduğu atıl kapasite. Bunun için ilk tedbirleri almıştık. Şimdi yeni yaptığımız analizler bazı zorunlulukları işaret ediyor. Önümüzdeki haftalar kademeli şekilde yeni tedbirleri hayata geçirecek ve randevu sorununu kalıcı şekilde çözeceğiz." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca, bir önceki yıl randevu alıp gelmeyenlerin sayısının toplamı 23 milyon iken bu yılın 3 aylık döneminde bu sayının 6 milyon kişi olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:
"Randevu alıp gelmeyenlerin 15 gün içinde yeniden randevu almasını kısıtladık. Bu durum randevu sadakat oranını artırdı. Ancak, randevu alanların son dakikaya kadar randevu iptal edebilmesi mümkündü. Son anda da olsa randevusunu iptal edenler kısıtlanmıyordu. Bu durumda kısıtlı duruma düşmemek için randevusuna gelmeyecekse bile son anda iptal edenlerin oranında artış oldu. Bu durumda o kapasite yine kullanılamaz durumda kalıyor. 25 milyon tekil vatandaş, 81 milyon randevusunu son dakikalarda iptal etmiştir. Bu boşluklara yeni randevu veremediğimiz için 17 milyon randevu kapasitesi atıl kalıyor."
Buna atıl kapasiteyi kullanabilmek için "randevuma geleceğim" onayı alacağız. Randevu sahiplerinin bu onayı randevudan önceki gün 23.59'a kadar vermesi gerekecek. Onaylanmamış randevular için yerine bir başkasına randevu vereceğiz. Böylece son dakika iptalleri ile oluşan atıl kapasiteyi verimli şekilde kullanacağız. Bugünkü verilere göre %20 kapasite artışına karşılık geliyor. Randevu alıp onay verdiği halde gelmeyenler için aynı branşta hiçbir hekime ve sağlık tesisine müracaat edilemeyecek. Aynı klinikten mükerrer randevu alınamayacak. Yakında devreye girecek yöntemle iki randevusunu aldığı halde ikinci kez randevusuna gelmeyenlerin randevu almasını 15 gün zaman dilimi için bütün branşlara randevuya kapalı hale getireceğiz. Buradan başlıyoruz, uygulama ilerledikçe ilave tedbirler almaya da devam edeceğiz."
Son Dakika › Sağlık › Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak - Son Dakika
Siirt Tabipler Odası üyeleri, Gaziantep'te görevi başındayken hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen doktor Ersin Arslan'ı anmak için basın açıklaması yaptı. Açıklamada, sağlıkta şiddetin önlenmesi için birlikte hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Kabala Mahallesi'nde kayalıklara çıkan Hamdullah Buray, dengesini kaybederek düştü. Olay yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Buray, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karabük Üniversitesi, sağlık alanında yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek amacıyla Sağlık Bilimleri Festivali düzenleyecek. Festival, 6-7 Kasım tarihlerinde Türkiye'deki birçok paydaşın katılımıyla gerçekleştirilecek. Festivalde akademisyenler, profesyoneller ve öğrenciler bir araya gelerek sağlık alanına dair yenilikçi yaklaşımlar geliştirecek ve mevcut yapıyı geliştiren model tasarımlarının ortaya çıkmasına katkıda bulunacak. Ayrıca festivalde yarışmalar, atölye çalışmaları, tiyatro, müzik ve şiir dinletisi, konser, kültürel etkinlikler, spor turnuvaları gibi birçok etkinlik düzenlenecek.
Samsun'un Bafra Ovası'nda çeltik komisyonu tarafından alınan dron ile sivrisinekle mücadele çalışmaları başlatıldı. Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, ilaçlama çalışmalarının 4 periyot halinde devam edeceğini belirtti. Bin kilometrelik kanalda ve 780 dekar alanda gerçekleştirilen mücadele ile sivrisinek üreme alanlarına etkin bir şekilde müdahale edileceği düşünülüyor.
Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Doç. Dr. Ferhat Işık, kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin dünyada hala en yaygın ölüm nedeni olduğunu belirtti. Işık, kalp ve damar hastalıklarından korunmak için spor yapmanın, sağlıklı beslenmenin ve sigarayı bırakmanın önemine dikkat çekti. Ayrıca, diyabet ve hipertansiyonu olan hastaların ilaç tedavilerini düzenli olarak yapmaları gerektiğini vurguladı.
Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde 3 günlük NRP eğitimi düzenlendi. Eğitime 19 hekim, 7 ebe, 10 hemşire ve 3 acil tıp teknisyeni katıldı. Eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifika verildi. İl Sağlık Müdürü, doğum hizmetlerinde neonatal resüsitasyonun önemine vurgu yaparak, sağlık personelinin yetkinliğinin önemli olduğunu belirtti.
Bafra Ovası'nda sivrisinek mücadelesi kapsamında çeltik komisyonu tarafından alınan dronlarla kanallarda ilaçlama çalışması başlatıldı. Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, ilaçlama çalışmalarının 4 periyot halinde devam edeceğini belirtti.
Savaş, afet ve yoksulluğun olduğu bölgelerde faaliyet yürüten Yeryüzü Doktorları Derneği, açlıkla mücadelenin devam ettiği Afganistan'da hasta çocukları gönüllü sağlık ekibiyle tedavi edecek. Afganistan'da gerçekleştirilemeyen ameliyatları yapmak için 2 çocuk cerrahı, 2 çocuk cerrahı asistanı, anestezi uzmanı, 2 anestezi teknikeri ve 2 ameliyathane hemşiresinden oluşan sağlık ekibi, İstanbul Havalimanı'na geldi. Bilet ve bagaj işlemlerinin ardından pasaport kontrolünden geçen ekip, uçakla Kabil'e hareket etti. Ekiple birlikte Afganistan'a giden Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Halim Zabihullah, ülkede 23 milyon 700 bin kişinin ihtiyaç sahibi olduğunu ve 857 bin çocuğun açlıkla mücadele ettiğini söyledi. Yeryüzü Doktorları olarak Afganistan'da bölgedeki ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli projelerle sağlık hizmeti sunuyoruz. Şiddetli açlık sorunlarının yaşanması nedeniyle de beslenme sağlığı merkezlerimizle düzenli hizmet sağlıyoruz. Bölgeye 2014 yılından beri şartların kısıtlı ve teknik yetersizliklerin olmasından dolayı yapılamayan tedaviler ve ameliyatları gerçekleştirmek üzere gönüllü sağlık ekibimizi organize ediyoruz. Bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü uzman doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız ile bölgedeki imkanlar dahilinde başta zor olan operasyonlar olmak üzere sağlık hizmeti sunacağız. Program kapsamında 26 Nisan'a kadar muayene hizmete verecek ve ameliyatlar gerçekleştirecek gönüllü sağlık ekibi, 23 Nisan'da da Kabil Atatürk Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için özel etkinlik düzenleyecek. Bölgede, 15 beslenme sağlığı merkezi ve 11 mobil sağlık ekibiyle uzun yıllardır hizmet veren Yeryüzü Doktorlarının ekibi aynı zamanda bilgi ve tecrübelerini de yerel sağlık çalışanlarıyla paylaşacak.
Ceyhan ilçesinde çapa yaparken ayağını makineye kaptıran kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucunda ayağı makineden kurtarılan kişi, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Melikgazi Belediyesi, insan ve çevre sağlığını tehdit eden larva, sivrisinek ve haşerelere karşı ilçede ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları steril hale getirmek ve olası hastalıkların önüne geçmek amacıyla ekiplerin titizlikle çalıştığını belirtti.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir doğum merkezi büyük hasar aldı ve binlerce embriyo ile döllenmeye hazır yumurta yok oldu. Al Basma embriyo merkezindeki 5 bin doğmamış çocuk yok edildi. Bu saldırıyla birlikte birçok Filistinli ailenin çocuk sahibi olma şansı kalmadı.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (20)