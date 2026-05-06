Reyyan Bebek Sağlığına Kavuştu

06.05.2026 02:16
Mardin'de doğumdan sonra ciddi sağlık sorunları yaşayan Reyyan bebek, 57 gün yoğun bakımda kaldı.

MARDİN'de 37 haftalıkken 2 kilo 750 gram doğan, ciddi solunum yetmezliği nedeniyle entübe edilip yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve iç organları göğüs kafesine yerleştiği tespit edilen Reyyan bebek, 57 günlük yoğun tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez, yenidoğan bir bebeğin diyafram hernisi (diyafram fıtığı) ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Suriye vatandaşı Ali İsmail ve Meha el Ahmet'in Reyyan ismini verdikleri erkek bebekleri, 37 haftalıkken 2 kilo 750 gram dünyaya geldi. Doğum sonrası ciddi solunum yetmezliği nedeniyle entübe edilerek yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınan bebeğin, diyaframdaki açıklık nedeniyle karın içi organlarının göğüs kafesine yerleştiği tespit edildi. Akciğerleri ve kalbi baskı altında olan ve yüksek hayati risk taşıdığı belirtilen Reyyan bebek, diyafram hernisi (diyafram fıtığı) ameliyatına alındı. Ameliyatın ardından 57 gün süren yoğun tedavisi tamamlanan bebek, taburcu edildi.

'MARDİN'DE İLK DEFA YAPILDI'

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Uzmanı Adnan Azizoğlu, bebeğin sağlıklı bir şekilde taburcu edildiğini ifade ederek, "Bebeğimizi entübe bir şekilde devraldığımızda çekilen akciğer filminde, karın içi organlarının sağ toraksta yerleşim gösterdiğini tespit ettik. Bu sebeple hastamızın durumuyla ilgili acilen Çocuk Cerrahisi bölümüne danıştık. Aynı zamanda akciğerinde gelişme problemi olduğu için akciğere giden ana damarda ciddi bir tansiyon yüksekliği mevcuttu. Hastamızı tıbbi olarak stabilize ettikten sonra, Çocuk Cerrahisi Uzmanımız Doktor Feride Mehmetoğlu tarafından operasyona alındı. Bu vakanın sağ taraflı olması ve karaciğer, apendiks, kalın bağırsak ile ince bağırsağın sağ göğüs boşluğuna yerleşmiş olması sebebiyle hastamız ciddi bir mortalite riski taşıyordu. Bu operasyon Mardin'de ilk defa yapılmıştır. Şu an tamamen anne sütü ile besleniyor. Oksijen ihtiyacı yok. Bu bizim için sevinç verici bir haberdi ve güzel bir durumdu. Çekilen grafiklerde, MR'larında, beyinde herhangi bir hasarımız yok" dedi.

'AMELİYAT ÖNCESİNDE VE SONRASINDA CİDDİ MÜCADELE ETTİK'

Yeni Doğan uzmanı Muhammet Hocaoğlu ise bebeğin sağlığına kavuştuğunu ifade ederek, "Vakamızı özellikli kılan nokta, sağ taraflı bir diyafram hernisi olmasıydı. Normal diyafram hernileri zaten nadir görülürken, bunun sağ tarafta olması yüzde 10-15'lik bir oranla durumu daha da nadir kılmaktadır. Fıtık içine giren organ miktarı ne kadar fazlaysa, ölüm riski de o kadar artmaktadır. Bizim hastamızda ince bağırsağın önemli bir bölümü, kalın bağırsak ve hatta karaciğer bile sağ toraksın içindeydi. Bu sebeple bebeğimizle ilgili ciddi problemler yaşadık. Ameliyat gerçekleşti; ancak ameliyat öncesinde ve sonrasında 'pulmoner hipertansiyon' ile mücadele ettik ve ciddi bir süre nitrik oksit tedavisi vermek durumunda kaldık. Daha sonrasında ise bağırsak iskemisi sorunuyla uğraştık. Beslenmesine çok aşamalı ve dikkatli bir şekilde geçildi. Bu bebeğimiz yaklaşık 50 gün gibi çok uzun bir süre oksijen desteğine ihtiyaç duydu. Fakat bugün şükürler olsun ki bebeğimiz hiçbir oksijen desteğine ihtiyaç duymadan, kilosunu neredeyse ikiye katlamış ve tamamen sağlıklı bir şekilde evine gidiyor. Bu, Mardin için büyük bir olaydır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

