Romatem Sağlık Grubu\'ndan Yenilikçi Rehabilitasyon Yöntemleri

Sağlık

ROBOTİK rehabilitasyon cihazları, sanal gerçeklik (VR) terapileri ve dijital sağlık çözümleri gibi tedavi yöntemleriyle hizmet veren Romatem Sağlık Grubu'nun, 3 yıl önce MS, Parkinson , kogniftif hastaları için özel hazırlanan rehabilitasyon ünitesinde felç, beyin kanaması ve trafik kazası sonrası beyninde hasar oluşan hastalara özel tedavi uygulanıyor.

Türkiye'nin sağlık turizminde global lider olma hedefini güçlendirmeyi amaçlayan Romatem Sağlık Grubu, 19 yıldır fiziksel iyileşmenin yanı sıra kişiye özel tedavi süreçleri de sunduğunu duyurdu. Robotik rehabilitasyon cihazları, sanal gerçeklik (VR) terapileri ve dijital sağlık çözümleri gibi tedavi yöntemleriyle hizmet veren tesis, 3 yıl önce MS, Parkinson, kogniftif hastaları için özel dizayn edilen rehabilitasyon ünitesinde de tedavilerini sürdürüyor. Günlük yaşantılarında yürüme ve denge bozukluğu olan MS hastalarına uygulanan tedaviyle, hastalığın ilerleme süreci durdurulurken, parkinson hastalarının yürüme adımlarının uzunluklarının arttırıldığı ünitede, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları, nöroloji uzmanları ve fizyoterapistlerden oluşan 5 kişilik ekip hastaların iyileşme süreciyle özel olarak ilgileniyor. Beyin kanaması, beyin damarlarının tıkanması, felç, inme ve trafik kazası sonrasında beyninde hasar oluşan hastalara özel tasarlanan teknolojik uygulamalarla görsellerle çalışma yaparak, görsel hafızanın iyileştirilmesi amaçlanıyor.

'TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GELEN HASTALAR, KENDİ ARAÇLARIYLA DÖNÜYOR'

Özel dizayn edilen rehabilitasyon salonuna tekerlekli sandalye ile gelen hastaların seans sonrasında kendi araç ve toplu taşıma araçları ile evlerine döndüğünü söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Nermin Çalışır (53), "MS, parkinson ve kogniftif hastalarının, hayatta yaşadıkları bütün zorlukları, burada bizimle birlikte aşmaları için bir çalışma alanı oluşturduk. Aynı zamanda sadece MS hastaları ve Parkinson hastaları değil, yürüme ve dengesi bozuk olan tüm hastalıklara yönelik, özel bir çalışma planımız var. MS hastalarının adım uzunluklarını, özellikle ayaklarını hissetmeme durumları çok oluyor ve onlara yönelik çalışıyoruz. Oturma, kalkma, dönme, ani hareketlerde, hareketleri düşmeden yapabilmelerine yönelik uygulamalarımız var. Tekerlekli sandalye ile buraya gelen hastalarımız, seansları sonrasında kendi araçları veya toplu taşıma araçlarıyla evlerine dönüyor" dedi.

'YURT DIŞINDAN GELEN HASTALARIMIZ DA VAR'

Rehabilitasyon salonunu, yurt dışındaki Parkinson hastalarının da tercih ettiğini söyleyen Çalışır, "Parkinson hastalığında rehabilitasyon tedavinin üçüncü basamağıdır. Sadece ilaç tedavisi ve sadece beyin pili, cerrahi tedaviyle değil, fizik tedavi ve rehabilitasyon da Parkinson hastalarının yaşamlarına çok büyük katkıda bulunuyor. Ayaklarıyla yerde sürünerek ilerlemeye çalışıyorlar, yukarıya kalkmadığı için yürümekte çok zorlanıyorlar. Düşme riskleri çok yükseliyor. Biz, onlara burada aynı hareketleri farklı şekillerde yaptırarak, yürüme ve dengelerine katkıda bulunuyoruz. Salonumuza yurt dışından gelen hastalarımızda oluyor" diye konuştu.

'YAZILIM DESTEĞİYLE, HASTALARIMIZ TEDAVİ SÜRECİNE EVDE DE DEVAM EDİYOR'

Yazılım desteği ile hastalarının tedavi sürecini evde de sürdürebildiklerine dikkat çeken Dr. Nermin Çalışır, şunları söyledi: "Hastaların, beyin kanaması, beyin damarlarında tıkanma, felç, inme sonrasında ya da bir trafik kazasında beyninde bir hasar oluyor. Biz, ilk önce yürümeyi, hareket etmeyi hedefliyoruz. Kişinin konuşması, anlaması, bir şeyleri hatırlayabilmesi için hizmet veriyoruz. İlk önce bütün testlerini yapıyoruz. Hastanın dikkatinde mi problem var, anlamasında mı, hatırlamasında mı, yoksa herhangi bir işi planlamasında. Onları tespit ettikten sonra, hastaya özel kişisel bir plan hazırlıyoruz ve her gün yarım saat olacak şekilde bir tedavi planı oluşturuyoruz. Bir yazılım destek desteğimiz de var. Çünkü burada tedavisine başladıktan sonra, evde ev ödevi şeklinde de devam ediyoruz. Hasta evinde de tablet ve bilgisayarla bunu çalışmaya devam ediyor." diye konuştu.