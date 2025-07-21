Sağlık alanındaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi - Son Dakika
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Sağlık alanındaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

Sağlık alanındaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis\'te kabul edildi
21.07.2025 02:02
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AK Parti tarafından hazırlanan ve 29 maddeden oluşan 'Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Sağlık alanına ilişkin düzenlemeleri içeren 29 maddelik kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda kabul edilerek yasalaştı.

AK Parti tarafından hazırlanan ve 29 maddeden oluşan 'Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü.

MECLİS'TEN GEÇT

Kanun teklifine ilişkin görüşmelerin ardında oylamaya geçildi. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamanın sonucunda kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

SAHADAKİ AİLE HEKİMİ SAYISI ARTACAK

Kabul edilen kanuna göre; sahada görev yapan aile hekimlerinin sayısı, saha aile hekimliği uzmanlığı aracılığıyla artırılacak.

1 Ocak 2025 yılına kadar ilgili kanuna göre sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar; tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre, merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenecek çerçeve esasına göre aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek. Eğitimin usulleri uzaktan veya yarı zamanlı olarak en az 6 yıl olacak. Eğitime başlamadan önce en az 5 yıl sözleşmeli aile hekimliği yapanlar için ise en az 4 yıl içerisinde tamamlanacak. Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimi alanlar eğitim kurumlarında geçirdikleri sürelerde, döner sermaye ek ödemelerinden motivasyonunun artırılması amacıyla yapılan ödeme hariç olmak üzere yararlandırılacak.

Hemşire yardımcısı ve ebe yardımcısı unvanlarının kaldırılması ve diş protez teknisyeni unvanı doğrultusunda sağlık meslek liselerinde öğrenci kaydedilebilecek programlar yeniden belirlenecek. Hemşire yardımcıları ve ebe yardımcıları ile bu programların öğrencilerinin mezuniyetleri sonrasındaki statüleri, sağlık bakım teknisyeni statüsü altında birleştirilecek.

KENEVİRDEN ELDE EDİLEN TIBBİ ÜRÜNLER ECZANELERDEN SATILACAK

Kanuna göre; ruhsat veya izin sahipleri için beşeri tıbbi ürünler ve özel tıbbi amaçlı gıdaların tedarik zinciri içindeki hareketlerinin takip sistemine bildirilmemesi halinde uygulanacak yaptırımların düzenlenmesi amacıyla İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu'na hüküm ekleniyor. Buna göre, ruhsat veya izin sahipleri, beşeri tıbbi ürünlerin ve özel tıbbi amaçlı gıdaların tedarik zinciri içindeki tüm hareketlerini Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak takip sistemine bildirecek.

Bu hükme aykırı hareket edenlere, aykırılığa konu tüm ürünlerin aykırılığın tespit tarihindeki depoya satış fiyatları toplamının iki katı tutarında idari para cezası verilecek, aynı fiilin bir yıl içinde tekrar etmesi halinde idari para cezası bir kat artırılarak uygulanacak. Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, kenevirden elde edilen tıbbi ürün, sağlık ve destek ürünleri ile kişisel bakım ürünlerine yönelik ruhsatlandırma ya da takip sistemlerine kayıt işlemleri Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilecek. Bu ürünler sadece eczanelerden satılacak. Bu ürünlerin izin ve satışı ile kenevirin işlenmesi, ihzarı ve ihracına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

ORGAN BAĞIŞÇI SAYISININ ARTTIRILMASI KOLAYLAŞTIRILIYOR

Öte taraftan kanunla, organ bağışçı sayısının artırılması ve bağışların kolay ve güvenli yapılabilmesi için kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılıyor. Bir vatandaş sağlıklı olduğunda vücudunun tamamı, organ ya da dokularını, tedavi ve bilimsel amaçlar için bıraktığını güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-Devlet Kapısı veya Sağlık Bakanlığınca kurulan bilişim sistemleri üzerinden beyan edecek.

Kişi ayrıca resmi veya yazılı bir vasiyetini 2 tanık huzurunda açıklaması halinde ölüden organ veya doku alınacak. Bağışçıdan organ alınırken yakınlarının izin vermemesi halinde kişinin sağlıklı haldeki iradesi göz önünde bulundurulacak. Söz konusu hallerin bulunmaması durumunda, sırasıyla ölüm anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana babası veya kardeşlerinden birisinin, bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafakatiyle ölüden organ veya doku alınacak.

Organları başkasına nakledilen bağışçıların eş ve birinci derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaçları olması halinde acil hastalardan sonra gelmek üzere öncelik verilecek. Organ bağışı beyanları, 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Sağlık Bakanlığı merkezi kayıt sistemine kaydedilecek. Organ bağışı beyanları, beyan esnasında bağışçı tarafından belirlenen kişilere bildirecek ve bu kişiler haricindekilere beyin ölümü tespitinden önce açıklanamayacak.

Tbmm Genel Kurulu, AK Parti, Politika, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık alanındaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi - Son Dakika

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