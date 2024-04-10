Deprem mezarlığında vatandaşlara başsağlığı dileyen Sağlık Bakanı Koca: "Dün buradaydık, bu gün buradayız ve yarında Hatay'ımızda olacağız"
HATAY - Ramazan Bayramı'nın ilk gününde deprem mezarlığını ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün buradaydık, bu gün buradayız ve yarında Hatay'ımızda olacağız" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti. Asrın felaketinde en büyük yıkımın olduğu Hatay'da depremde ölen vatandaşlar defnetmek için Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde deprem mezarlığı oluşturulmuştu. Afetzede vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın ilk saatlerinde yakınlarının mezarlarını ziyaret için deprem mezarlığına akın ettiler. Hatay'a bayram ziyareti için gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da bayram namazının ardından Deprem Şehitliği'ne geldi. Yakınlarının mezarları başında göz yaşlarına hakim olamayan vatandaşlara başsağlığı dileyen Bakan Koca, açıklamada bulundu.
Sağlık Bakanı Koca, depremde vefat eden vatandaşlara baş sağlığı dileyerek "6 Şubat depremi üzerinden 430 gün geçti. Yaşanan felaketi unutmamız söz konusu bile değil. Hüzünlü üçüncü bayramı yaşıyoruz. Daha önceki 2 hüzünlü bayramda da Hatay'ımızda olmuştuk. Bayramlar kaybettiklerimizin acılarını daha fazla hissettiğimiz günler. Deprem nedeniyle hayatını kaybeden her biri bir ana, bir baba, bir evlat, bir kardeş ve bir arkadaş olan aziz insanlarımıza rabbimden rahmet diliyorum. Acıları içimizde ama umutlarımız hep taze. Deprem nedeniyle yaşadığımız acılar azaltmak için tüm gücümüzle gayret sarf ediyoruz. Dün buradaydık, bu gün buradayız ve yarında Hatay'ımızda olacağız. Rabbim benzer felaketleri milletimize ve insanlığa göstermesin" dedi.
Mezarlık ziyaretinin ardından bölgeden ayrılan Bakan Koca'nın Hatay temasları gün içerisinde devam edecek.
Son Dakika › Sağlık › Deprem mezarlığında vatandaşlara başsağlığı dileyen Sağlık Bakanı Koca: 'Dün buradaydık, bu gün buradayız ve yarında Hatay'ımızda olacağız' - Son Dakika
UDER-Ulusal Çocuk Hakları Derneği, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek, oyuncaklar hediye etti. Ayrıca, sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini ileterek bayramlarını kutladı. Dernek başkanı Yusuf Yıldırım, etkinliğin çocukların moralini yükseltmeyi ve onlara destek olmayı amaçladığını belirtti. UDER, toplumda çocuk haklarına duyarlılığı artırmayı hedefleyen çalışmalarına devam edeceğini belirterek herkesin bayramını kutladı.
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Bodrum Belediyesi Sağlık Hizmetleri, sağlık problemlerinden dolayı yatağa bağımlı yaşayan vatandaşları bayramda da yalnız bırakmadı. Bayramlarda yapılan hasta ziyaretleri psikolojik açıdan önem taşıyor.
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