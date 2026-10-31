Sağlık Bakanı Memişoğlu, KKTC ile 2026-2028 eylem planını imzaladı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, KKTC ile 2026-2028 eylem planını imzaladı

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, KKTC ile 2026-2028 eylem planını imzaladı
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, KKTC ile 2026-2028 eylem planını imzaladı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile KKTC Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, 2026-2028 eylem planını imzaladı. Sağlık sisteminin desteklenmesi, e-sağlık, sağlıkta dönüşüm ve temel sağlık hizmetlerini kapsayan plan, iş birliğini ileriye taşımayı hedefliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı Arasında 2026-2028 Yıllarında İş Birliğine Dair Eylem Planı imzalandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 12.Türk Tıp Dünyası vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek ile bir araya geldi. Bakan Memişoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekleştirdiğimiz görüşmenin ardından, 'Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında 2026-2028 Yıllarında İş Birliğine Dair Eylem Planı'nı imzaladık. Sağlık sisteminin desteklenmesi, e-sağlık, sağlıkta dönüşüm ve temel sağlık hizmetlerini kapsayan Eylem Planı ile sağlık alanındaki iş birliğimizi daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Her daim Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya, sağlık alanındaki dayanışmamızı güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Kemal MemişoğluSağlık BakanıPolitikaTürkiyeKıbrısSağlıkSon Dakika

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