Sağlık Bakanı Memişoğlu, KKTC ile 2026-2028 eylem planını imzaladı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı Arasında 2026-2028 Yıllarında İş Birliğine Dair Eylem Planı imzalandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 12.Türk Tıp Dünyası vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek ile bir araya geldi. Bakan Memişoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekleştirdiğimiz görüşmenin ardından, 'Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında 2026-2028 Yıllarında İş Birliğine Dair Eylem Planı'nı imzaladık. Sağlık sisteminin desteklenmesi, e-sağlık, sağlıkta dönüşüm ve temel sağlık hizmetlerini kapsayan Eylem Planı ile sağlık alanındaki iş birliğimizi daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Her daim Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya, sağlık alanındaki dayanışmamızı güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.