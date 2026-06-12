Sağlık Bakanı Muş'ta - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Muş'ta

Sağlık Bakanı Muş\'ta
12.06.2026 19:12
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Bakan Memişoğlu, Muş'ta sağlık yatırımlarını değerlendirerek, 2027'de hizmete girecek hastaneyi duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere geldiği Muş'ta "Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modelimizle beraber, Türkiye'yi daha iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz" diyerek kentteki sağlık yatırımlarını değerlendirdi.

Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Muş'a gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Muş Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından basın açıklaması yapan Memişoğlu, kentteki sağlık yatırımları ve yürütülen sağlık hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında şehirleri ziyaret ederek sağlık hizmetlerini yerinde incelediklerini belirten Memişoğlu, "Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modelimizle beraber Türkiye'yi daha iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz. Malazgirt Zaferi'nin yeri, Doğu Anadolu Bölgesi'nin incilerinden bir tanesi olan Muş ilimizdeyiz. Burada sağlık hizmetlerimizi değerlendireceğiz. Daha iyi olması için uğraşacağız" ifadelerini kullandı.

'MUŞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2027'DE HİZMETE AÇILACAK'

Kente inşaatı süren Muş Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2027'de hizmete açılacağını belirten Memişoğlu, "Muş şu anda 700 yatak kapasitesiyle iyi bir sağlık hizmeti veriyor. Ama biz bunu daha iyi geliştirmek için şu anda inşaatının yüzde 80'nini yaptığımız Muş Eğitim ve Araştırma Hastanemizi inşallah 2027 yılının ortasına doğru milletimiz hizmetine açacağız. Bunun yanında biliyorsunuz Malazgirt Hastanemiz hizmete açılmış durumda. Bulanık Hastanemiz hizmete açılmış durumda. Bunları da daha etkin halde çalışması için her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN HER KÖŞESİNE ULAŞAN SAĞLIK ALTYAPIMIZ VAR'

Dünya çapında Türkiye'nin tedavi hizmetleri başarısının olduğuna dikkat çeken Memişoğlu, "Biz sağlık hizmetlerini Türkiye'nin her köşesine en iyi şekilde ücretsiz ulaştırabilen bir sağlık altyapımıza ve sağlık insan gücümüze sahibiz. Özellikle dünyada söz sahibi bir tedavi hizmetleri başarımız var. Ama bunun yanında esas hedefimiz sağlıklı bir toplum oluşturmak. Bunun için herkesin sağlıklı olmasını, bağımlılıklardan, hareketsizlikten ve kötü beslenmeden uzak durmasını istiyoruz. Bunun için de çaba harcıyoruz. Vatandaşlarımızın da bize destek vermesini, bedenlerini sağlıklı kılmak için çaba harcamalarını bekliyoruz" dedi.

'SİGARA BIRAKMA VE KİLO KONTROLÜNDE BAŞARI ELDE ETTİK'

Geçen yıl sigara bırakma ve kilo kontrolünde elde edilen başarıdan söz eden Memişoğlu, şunları söyledi:

"Gerçekten geçen yıl biliyorsunuz özellikle sigara bırakma ve kilo konusunda büyük bir başarı elde ettik. Bu başarı nedir? Kiloda Türkiye 513 doz bizim kilosunu boyunu ölçtüğümüz insanlarımıza kilo verdirebildik. Sigara bırakma polikliniklerimize iki kat başvuru yapılarak buradaki birçok vatandaşımızı; sigara denen kalp hastalığı, şeker hastalığı, yaşam kalite bozukluğu, uyku standartlarının kötü olup yorgunluğa ve her türlü hastalığa sebep olan bu kötü alışkanlıklardan kurtardık. Ama biz bununla yetinmeyeceğiz."

'HAREKET YAŞINI ÖĞREN, SAĞLIKLI YAŞA KAMPANYASINI BAŞLATTIK'

Türkiye'nin özellikle kilo ve hareketsizlik sorunu olduğunun bilmesini isteyen Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Bu sorunların üstesinden hep beraber geleceğiz. Biz birkaç gün evvel 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası başlattık. Meydanlarımızda, kalabalık yerlerde vatandaşlarımızın hareket yaşını öğreneceğiz. Esasında herkesin bir nüfus kağıdı yaşı var ama esas öğrenilmesi gereken yaş, hareket yaşıdır. Yani bedeninizin yaşıdır. Onun için bedeninizin yaşını daha sağlıklı, daha küçük veya az tutabilmek için spor yapacaksınız, hareket yapacaksınız. Bunu da biz sağlıklı hayat merkezlerimizle, spor salonlarımızla hep beraber başaracağız. İnsanlarımızı hareketli bir hale getireceğiz. Düzgün ve sağlıklı besleterek, sağlıklı bir bedenlerinin olmasını, sağlıklı bir toplum olmamızı ve en önemlisi de sağlıklı bir Türkiye olmasını istiyoruz."

Basın açıklamasının ardından Memişoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte Hasköy ilçesinde hayata geçirilen devlet hastanesinin açılış programa katılmak üzere kent merkezinden ayrıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Muş'ta - Son Dakika

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