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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin "Omicron" raporunu yayınladı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin "Omicron" raporunu yayınladı

27.12.2021 21:45

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de görülen Omicron varyantının yüzde 42 seviyesinde olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını paylaştı. Bakanlık açıklamasının devamında, 1 Aralık'tan itibaren 6 ilde 42 Omicron varyantının tespit edildiğini ve en çok vakanın İstanbul'da görüldüğünü belirtti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de görülen koronavirüs vakalarının yüzde 42'sinin Omicron varyantı olduğuna yönelik haberlerle ilgili açıklamada bulundu.Türkiye genelindeki toplam Omicron varyantı sayısının açıklandığı duyuruda söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

SÖZ KONUSU VERİLER DÜZELTİLDİ

Verilerin 'https://covariants.org/per-country' internet sitesindeki grafikler referans alınarak hazırlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İlgili haberler üzerine Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz, söz konusu internet sitesinin yöneticileri ile irtibata geçmiştir. Site yöneticileri verilerin GISAID sisteminden çekilmesinde sorunlar yaşandığı bildirilmiş ve güncel durum teyit edilerek web sitesinin güncelleneceğini tarafımıza bildirmiştir. Bugün söz konusu sitede yapılan güncelleme ile 247 girişin 220'sinin Delta, 27'sinin Omicron olduğu teyit edilerek yanlışlık düzeltilmiş ve güncel durum yayınlanmıştır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz tarafından Omicron varyantının Avrupa kıtasında görülmeye başlandığı zamandan itibaren 17 merkezimizde Omicron varyantı için gerçek zamanlı PCR tabanlı bir tarama başlatılmıştır. 8 Aralık'tan itibaren tarama yapılan 150 bin örnek arasında, Omicron varyantı olduğu düşünülen örnekler gen sekanslaması çalışılarak doğrulanmak üzere Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelemeye alınmıştır."

OMİCRON, 6 İLDE GÖRÜLDÜ

1 Aralık'tan itibaren gen sekanslaması yapılarak sisteme girilen örnek sayısının 3 bin 344 olduğu aktarılan açıklamada, "Bunların 3 bin 73'ü Delta, 42'si Omicron varyantıdır. Omicron varyantının görüldüğü iller; İstanbul (30), İzmir (6), Şırnak (1), Diyarbakır (1), Kütahya (2), Isparta'dır (2). Varyantlar konusundaki gerçek ve güncel verilere GISAID sisteminden 'https://www.gisaid.org' adresinden ulaşılabilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Sağlık Bakanlığı, Omicron, Türkiye, Aralık, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 'Omicron' raporunu yayınladı - Son Dakika


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