Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu - Son Dakika
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Sağlık

Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu

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Yenidoğan çetesi skandalının yankıları sürerken korkunç bir haber daha gündeme geldi. Gazeteci Emrullah Erdinc aile sağlığı merkezlerinden alınan kanların yemek şirketinin kuryeleri tarafından taşındığını ve bazı kan örneklerinin de taşıma sırasında kaybolduğunu açıkladı. Erdinc'in gündeme getirdiği skandalın ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden de açıklama geldi.

14.03.2025 10:45  Güncelleme: 11:37
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Aile Sağlığı Merkezleri'nden alınan kanların yemek şirketlerine çalışan kuryeler tarafından şartnameye uygun olmayan koşullarda taşındığı ve bu taşımalar sırasında bazı örneklerin de kaybolduğu ortaya çıktı.

"SAĞLIK SİSTEMİNDE BÜYÜK BİR EKSİKLİK VAR"

Sağlıktaki bu büyük skandalı YouTube kanalından duyuran gazeteci Emrullah Erdinc, yaşanan olayın İstanbul'da aile sağlık merkezlerine giden herkesi yakından ilgilendirdiğini ifade etti. Merkezlerinden alınan kanların şartnameye aykırı şekilde yemek şirketi kuryeleri tarafından taşındığına yönelik görüntüleri paylaşan Erdinc "Sağlık sistemimizde kan taşımacılığıyla ilgili büyük bir eksikliğin olduğunu görüyoruz. Kanları taşıyan kişiler internette uygulamaları olan yemek firmalarına ait kuryeler" dedi.

Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu

KANLARI GELİŞİGÜZEL ŞEKİLDE POŞETLERE KOYMUŞLAR

Kuryelerin aile sağlığı merkezlerine gelerek kan örneklerini aldıkları görüntüyü de paylaşan Erdinc "Kanların gelişigüzel şekilde alındığını görüyoruz. Kanlar taşınırken özel bir kutunun içine konulması gerekiyor. Bu şekilde bir poşetin içine doldurulması asla uygun değil. Uzmanlar da bu görüntülere karşı çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu

"SAĞLIK BAKANLIĞI SKANDALI DOĞRULADI"

Erdinc "Bu kanlar uzun süre böyle taşınırsa ve steril bir şekilde taşınmazsa hatalı sonuçlar verebilir. Bu kan değerleri bozulduğu için yanlış tedavi yöntemlerine başvurulabilir" dedi. İl Sağlık Müdürlüğü'nden telefon geldiğini ve Sağlık Bakanlığı da dahil tüm yetkililerin bu skandalı doğruladıklarını belirten Erdinc "Maalesef konuştuğum yetkililer böyle bir taşınmanın yaşandığını ve bazı ihmaller zincirinin de olduğunu söylediler.

Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan gazeteci Emrullah Erdinc'in X üzerinden yaptığı paylaşıma da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yanıt gecikmedi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Bugün sosyal medyada paylaşılan "Sağlıkta Şok Skandal" başlıklı görüntülerle ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Bahse konu görüntülerde iddia edilen uygunsuzluklar, Ekim 2024 tarihinde tarafımızca tespit edilmiş ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tutanak altına alınmıştır. 2025 Yılı Laboratuvar Numune Transferi Kurye Hizmet Alımı kapsamında, yüklenici firma tarafından sağlık tesisleri arasında numune transferi hizmeti yürütülmektedir.

Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu

"520 BİN TL PARA CEZASI KESİLMİŞTİR"

Müdürlüğümüz tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilen hizmet alımı kapsamında gerekli incelemeler yapılmış, firma hakkında uygunsuzluklarla ilgili 74 ayrı tutanak düzenlenmiş ve mevzuat çerçevesinde uygulanabilecek en üst seviyede cezai müeyyide olarak toplam 520 bin TL para cezası kesilmiştir.

Halk sağlığını ilgilendiren hiçbir ihmalin göz ardı edilmesi mümkün değildir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak denetimlerimizi aralıksız sürdürmeye devam etmekteyiz. Ayrıca hali hazırda numune transferi hususunda herhangi bir aksaklık, uygunsuzluk bulunmamaktadır."

Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu

İl Sağlık Müdürlüğü, Yenidoğan Çetesi, Emrullah Erdinç, Yenidoğan, İstanbul, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu - Son Dakika

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