Samsun'da kadavradan karaciğer nakli olan iki hasta organ bağışına çağrı yaptı - Son Dakika
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Samsun'da kadavradan karaciğer nakli olan iki hasta organ bağışına çağrı yaptı

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Samsun\'da kadavradan karaciğer nakli olan iki hasta organ bağışına çağrı yaptı
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Samsun\'da kadavradan karaciğer nakli olan iki hasta organ bağışına çağrı yaptı
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Samsun'da OMÜ Tıp Fakültesinde kadavradan karaciğer nakli olan iki hasta, zorlu süreçlerini anlatarak organ bağışı çağrısında bulundu. 11 yıllık siroz mücadelesi sonrası nakil olan hasta ile 3 ay önce nakil yapılan hasta, organ bağışıyla sağlığına kavuştu.

Samsun'da karaciğer nakliyle yeniden sağlığına kavuşan iki hasta, yaşadıkları zorlu süreci anlatarak vatandaşlara organ bağışı çağrısında bulundu. 11 yıllık siroz mücadelesinin ardından nakil olan 48 yaşındaki Yavuz Bulat ile 3 ay önce karaciğer nakli gerçekleştirilen 56 yaşındaki Osman Dere, organ bağışının kendilerine ikinci bir hayat verdiğini söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinde kadavradan gerçekleştirilen nakiller sayesinde sağlığına kavuşan hastalar, ameliyat öncesinde yaşadıkları sıkıntıları ve nakil sonrasındaki değişimi anlattı.

"Organ bağışı olmasaydım sağlığıma kavuşamazdım"

3 ay önce karaciğer nakli olan Osman Dere, ameliyat öncesinde yürümekte ve nefes almakta zorlandığını, karnında şişlik oluştuğunu belirtti. Nakil sonrasında sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Dere, organını bağışlayan kişinin ailesine teşekkür ederek, "Organ bağışı olmasaydı ben sağlığıma kavuşamazdım. Şu an çok iyiyiz. İlaçlarımızı düzenli kullanıyoruz. Organ bağışının daha yaygınlaşmasını istiyorum. Bütün aileler bilsin ki organ bağışı hayat kurtarır" dedi.

"48 yaşında yeniden hayat buldum"

Yaklaşık 11 yıldır siroz hastalığıyla mücadele eden Yavuz Bulat ise hastalığı nedeniyle yılda bir veya iki kez iç kanama geçirdiğini ve nakil beklediği dönemde ciddi sıkıntılar yaşadığını anlattı. Bir gece saat 23.00 sıralarında kendisine uygun organ bulunduğu haberini aldığını belirten Bulat, aynı gece ameliyata alındığını ve 10 gün içerisinde taburcu edildiğini söyledi. Şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Bulat, "Ben 48 yaşında yeniden hayat buldum. Bize organlarıyla umut olan kişiye Allah rahmet eylesin. Bir kişinin vefatı, organları sayesinde 6 kişiye umut oldu. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"İdeal olan kadavradan nakil"

OMÜ Organ ve Doku Nakli Birimi Karaciğer Nakli Sorumlusu Doç. Dr. Oğuzhan Özşay da karaciğer naklinin özellikle siroz nedeniyle karaciğer yetmezliği gelişen veya ani karaciğer yetmezliği yaşayan hastalar için hayati önem taşıdığını belirtti. Bu hastalarda naklin tek kesin cerrahi tedavi seçeneği olarak öne çıktığını kaydeden Özşay, kadaverik ve canlı vericili olmak üzere iki farklı nakil yönteminin uygulandığını söyledi. Özşay, "Elimizden gelse de tüm organ bekleyen hastalarımıza kadaverik karaciğer nakli yapabilsek. Ancak canlı vericili nakil bir gereklilik maalesef. Çünkü Türkiye'de bekleme listesindeki yaklaşık 3 bin hastamızı karaciğer beklerken kaybediyoruz. Bu hastaları kaybetmemek adına canlı vericili karaciğer nakli bir seçenek. Hatta canlı vericili nakilde Türkiye dünyada birinci. Bu gereklilik konusunda teknik olarak çok iyi yerlerdeyiz. Ancak ideal olan kadaverik karaciğer nakli" şeklinde konuştu.

"Bugüne kadar 125 karaciğer naklimiz var"

OMÜ'nün karaciğer naklindeki başarısına değinen Özşay, "Vatandaşların bilinçli olması gerekiyor. Her hastanede bulunan organ koordinatörlerinin, beyin ölümü gerçekleştiğinde durumu bildirmesi üzerine, vatandaşların ve hasta yakınlarının bu konuyu değerlendirmesi gerekiyor. Beyin ölümü gerçekleşmiş vatandaşların, hastaların yeniden yaşama tutunma imkanı yok. Bu nedenle, biz nakilleri başarıyla uyguluyoruz ancak tercih artık kadaverik karaciğer naklinden yana olmalı. Bunun için de organ bağışı çok önemli. Böyle bir haftada organ bağışı konusunda, beyin ölümü gerçekleşmiş ve yaşama ihtimali olmayan vatandaşlarımızın, özellikle de yakınlarının duyarlı olması en büyük temennimiz. Çünkü bağışlanan her organ yeni bir hayat anlamına geliyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak 2012 yılından beri Karaciğer Nakli Merkezi olarak hizmet veriyoruz. Son yıllarda, özellikle 2018 yılından sonra bu konuda ivmelenmemiz arttı. Her yıl ortalama 25 karaciğer nakli gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 125 karaciğer naklimiz var. Bunların içinde canlı vericili nakiller de bulunuyor. Canlı vericili nakil, organ havuzundaki azlıktan dolayı bir gereklilik ve bunu merkezimizde başarıyla uyguluyoruz. Şu anda Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki tek karaciğer nakli merkezi olarak büyük bir ekiple hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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