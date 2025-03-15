Samsun Halk Sağlığı Laboratuvarı: 12,5 Milyon Test Yılı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Samsun Halk Sağlığı Laboratuvarı: 12,5 Milyon Test Yılı

Samsun Halk Sağlığı Laboratuvarı, halk sağlığı için kritik olan 12,5 milyon test gerçekleştirmektedir.

15.03.2025 19:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'deki en önemli laboratuvarlardan biri Samsun'da

Samsun Halk Sağlığı Laboratuvarı, yılda 12,5 milyon test ile halk sağlığını koruyor

Laboratuvar 9 ile kimyasal ve mikrobiyolojik su analizi, 10 ile de salgın hastalıklarla ilgili hizmet veriyor

Aile sağlığı merkezlerinin tahlilleri de bu laboratuvarda yapılıyor

SAMSUN - Yılda 12,5 milyonun üzerinde test çalışması yapan ve Türkiye'deki en kapsamlı yedi halk sağlığı laboratuvarından biri olan Samsun Halk Sağlığı Laboratuvarı 9 ile kimyasal ve mikrobiyolojik su analizi, 10 ile de salgın hastalıklarla ilgili hizmet veriyor.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Samsun Halk Sağlığı Laboratuvarı, Türkiye'nin en kapsamlı yedi halk sağlığı laboratuvarından biri olarak hizmet veriyor. Yılda 12,5 milyonun üzerinde test çalışması gerçekleştiren laboratuvar, halk sağlığının korunması adına önemli bir rol üstleniyor. Laboratuvar, Samsun'la birlikte toplam 9 ile kimyasal ve mikrobiyolojik su analizi hizmeti sunarken, 10 ile de salgın hastalıklarla ilgili test ve analiz desteği sağlıyor. Su kalitesinin izlenmesi ve salgın hastalıkların tespiti açısından kritik görevler üstlenen merkez, halk sağlığı alanında önemli katkılar sunuyor. Ayrıca Samsun'daki aile sağlığı merkezlerinde yapılan tahliller de bu laboratuvarda incelenerek vatandaşlara güvenilir sağlık hizmeti sağlanıyor.

Aylık 1 milyonu aşan test kapasitesi

Çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, "Yoğun çalışmanın sonucunda sadece 2024 yılında 12,5 milyonun üzerinde test çalışması yapan ve Türkiye'deki en kapsamlı 7 halk sağlığı laboratuvarından biri olan merkezimiz, sadece şehrimize değil aylık 1 milyonu aşan test kapasitesiyle, 9 ayrı şehrimize ( Amasya, Çorum, Ordu, Tokat, Sinop, Trabzon, Sivas, Giresun, Rize) de hizmet sunarak bir referans laboratuvar hüviyetinde görev yapmaktadır. Özellikle bölgemizin ve ülkemizin çeşitli şehirlerinin su sağlığının korunması adına da önemli hizmet veren laboratuvarımız, hızlı ve güvenilir sonuç raporlaması sayesinde aralarında Aydın, Manisa, Erzincan, Tokat, Sinop, Amasya, Ordu ve Çorum illerinin bulunduğu 8 ilimize de kimyasal ve mikrobiyolojik su analizi (İçme ve kullanma suyu, yüzme suyu, kaplıca suyu, kaynak suyu vb.) anlamında hizmet vermektedir. 2024 yılında su numunelerinde 262 bin test hizmeti sunan merkezimiz, yapılan testler sonucunda 7-10 gün içinde sonuçları raporlayarak ilgili kurumlara ulaştırmaktadır" dedi.

"KKKA testlerinin yapıldığı ülkedeki 3 laboratuvardan biri"

Merkezin ayrıca Kırım Kongo kanamalı ateşihastalığı testlerinin yapıldığı ülkedeki 3 laboratuvardan biri olduğunu belirten Uras, "Laboratuvarımız, tüberküloz laboratuvarı olarak da 5 ilimize hizmet vermekte. Kızamık kızamıkçık laboratuvarlarımızda Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO), içme suyu, deniz, kaynak suyu ve havuz suyu gibi analizlerde ise TÜRKAK tarafından akredite olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Ocak ayı itibarıyla KETEM tarafından alınan bölgenin kanser tarama numuneleri de laboratuvarımızda çalışılmaya başlanmıştır" diye konuştu.

"Salgın ya da olağanüstü durumda bölgedeki lojistik ve laboratuvar merkezi olarak hizmet ediyor"

Halk Sağlığı Laboratuvarı Sorumlusu Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Sema Aydoğdu, "Kaplıca suları, otel suları, içme suları, hastane sularında 'legionella' bakterisinin olup olmadığına bakıyoruz. Yasal mevzuat gereği özel hastaneler, devlet hastaneleri, konaklama yerleri, turistlik tesisler ve kaplıcalardan rutin olarak bize ayda belirli günlerde örnek gelmesi gerekmektedir. Samsun Halk Sağlığı Laboratuvarı herhangi bir salgın ya da olağanüstü durumda bölgedeki lojistik ve laboratuvar merkezi olarak hizmet etmektedir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Samsun, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Samsun Halk Sağlığı Laboratuvarı: 12,5 Milyon Test Yılı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün goller 8 dakikada atıldı Kasımpaşa, Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti Bütün goller 8 dakikada atıldı! Kasımpaşa, Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti
Şinasi Yurtsever’in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet
Mert Hakan ağlamış Mourinho’nun Rangers maçı sonrası soyunma odası konuşması ortaya çıktı Mert Hakan ağlamış! Mourinho'nun Rangers maçı sonrası soyunma odası konuşması ortaya çıktı
Tunceli’de iç çamaşırından kopya düzeneği çıkan kişi gözaltına alındı Tunceli'de iç çamaşırından kopya düzeneği çıkan kişi gözaltına alındı
Doğa Koleji’nde 102 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi Doğa Koleji'nde 102 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi
İstanbul’da pazar gününe dikkat 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak İstanbul'da pazar gününe dikkat! 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak
EuroLeague’deki Yunan derbisi sonrası olay çıktı Başrolde Ergin Ataman var EuroLeague'deki Yunan derbisi sonrası olay çıktı! Başrolde Ergin Ataman var
Kaçırdığı penaltı sonunu getirdi Canlı yayında Tadic’in yeni takımını duyurdular Kaçırdığı penaltı sonunu getirdi! Canlı yayında Tadic'in yeni takımını duyurdular
Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi
Trump’ın ağzına mikrofon çarptı Önce durdu sonra muhabire ters ters baktı Trump'ın ağzına mikrofon çarptı! Önce durdu sonra muhabire ters ters baktı
Milyonlarca kişinin bilgisi çalındı mı çalınmadı mı Turknet’ten manidar açıklama Milyonlarca kişinin bilgisi çalındı mı çalınmadı mı? Turknet'ten manidar açıklama
İşte Flash TV’ye yönelik sahte bahis operasyonunun bilinmeyen detayı İşte Flash TV'ye yönelik sahte bahis operasyonunun bilinmeyen detayı
Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor
Bu sezon bir ilki başardılar Gaziantep FK, Kayserispor’u 1-0 yendi Bu sezon bir ilki başardılar! Gaziantep FK, Kayserispor'u 1-0 yendi
Ermenistan’dan Azerbaycan’a 58,8 milyar dolarlık zarar Ermenistan'dan Azerbaycan'a 58,8 milyar dolarlık zarar

18:08 Şinasi Yurtsever’in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet
17:22 İstanbul’da pazar gününe dikkat 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak İstanbul'da pazar gününe dikkat! 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak
16:15 Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi
15:47 Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor Kanada, F-35 savaş uçağı programından çekilmeye hazırlanıyor
01:25 Aksaray’da tartışma kanlı bitti: 16 yaşındaki genç tüfekle vuruldu Aksaray'da tartışma kanlı bitti: 16 yaşındaki genç tüfekle vuruldu
00:38 Erdoğan’ın İmzasıyla Yeni Atama Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı Erdoğan'ın İmzasıyla Yeni Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı
00:36 İlkokulda kız çocuklarını taciz eden sınıf öğretmeni tutuklandı İlkokulda kız çocuklarını taciz eden sınıf öğretmeni tutuklandı
00:23 15 kişinin öldüğü kazayı unutmadılar Sırbistan’da üniversite öğrencileri bir kez daha sokaklarda 15 kişinin öldüğü kazayı unutmadılar! Sırbistan'da üniversite öğrencileri bir kez daha sokaklarda
23:43 Bursa’da yolda yürürken bıçaklandı Şüpheli olay yerinden kaçtı Bursa'da yolda yürürken bıçaklandı! Şüpheli olay yerinden kaçtı
23:24 Okan Buruk’tan farklı galibiyet sonrası Fenerbahçe’ye gönderme Okan Buruk'tan farklı galibiyet sonrası Fenerbahçe'ye gönderme
23:10 New York’ta Trump ve Musk Karşıtı Protestolar Devam Ediyor New York'ta Trump ve Musk Karşıtı Protestolar Devam Ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2025 20:31:12. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun Halk Sağlığı Laboratuvarı: 12,5 Milyon Test Yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.