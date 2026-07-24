Sıcaklar sadece terletmiyor, felç Ediyor! Uzmandan beyin kanaması uyarısı

Etkisini her geçen gün artıran sıcak hava dalgasının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle yüksek tansiyon ve kalp hastalarının aşırı sıcaklarda daha dikkatli olması gerektiğini belirterek beyin kanaması riskine karşı uyardı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan sıcak hava dalgası, insan sağlığını da olumsuz etkiliyor. Özellikle öğlen 11.00-16.00 arasında güneş altında kalanlar, daha fazla risk taşıyor. Aşırı sıcakların doğrudan beyin kanamasına neden olmuyor ancak özellikle yüksek tansiyon, kalp ve böbrek hastalarında ciddi risk oluşturuyor.

"Sıcak hava tek başına beyin kanaması yapmaz"

Konuyla ilgili Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Orhan Şen, sıcak havanın tek başına beyin kanamasına neden olmadığını ifade ederek, "Sıcak havada beyin kanaması geçirenler genellikle yüksek tansiyon, kalp hastalığı bulunan, idrar söktürücü ilaç kullanan ve yeterli sıvı almayan kişilerdir. Susuzluk nedeniyle kanın yoğunluğu artar. Bu durum beyin damarlarında tıkanıklığa, felce ve tansiyonun ani yükselmesine bağlı olarak beyin kanamasına neden olabilir" dedi.

"11.00-16.00 saatleri arasında güneşte kalmayın"

Özellikle güneş ışınlarının en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması gerektiğini vurgulayan Şen, "Mecbur kalmadıkça 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşte bulunulmamalı. Dışarıda çalışmak zorunda olanlar ise şapka, şemsiye ve koruyucu giysiler kullanmalı. En önemlisi ise bol su tüketilmeli. Aşırı terlemeyle birlikte sıvı kaybı arttığında kan yoğunlaşır ve bu durum beyin ile kalp üzerinde ciddi yük oluşturabilir" diye konuştu.

"Güneş altında uzun süre kalmayın"

Yüksek tansiyon hastaları, kan sulandırıcı kullananlar, ileri derecede böbrek hastalığı bulunanlar ve daha önce beyin anevrizması tanısı alan kişilerin çok daha dikkatli olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Şen, bu kişilerin güneş altında uzun süre kalmaması ve ilaçlarını düzenli kullanmasının hayati önem taşıdığını kaydetti.

"Erken müdahale önemli"

Beyin kanaması ve felcin erken belirtilerine de değinen Şen, "Konuşma bozukluğu, yüzde kayma, kol veya bacakta güç kaybı, dengesizlik, yürümede sendeleme, uykuya eğilim ve kişinin uyarılara geç yanıt vermesi gibi belirtiler varsa zaman kaybetmeden en yakın acil servise başvurulmalıdır. Erken müdahale, kalıcı hasarın önlenmesi açısından büyük önem taşır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Orhan Şen, sıcak havalarda alınacak basit önlemlerin ciddi sağlık sorunlarının önüne geçebileceğini belirterek, özellikle kronik hastalığı bulunan vatandaşların sıcak hava uyarılarını dikkate alması gerektiğini sözlerine ekledi.