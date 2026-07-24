Sıcaklar sadece terletmiyor, felç Ediyor! Uzmandan beyin kanaması uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sıcaklar sadece terletmiyor, felç Ediyor! Uzmandan beyin kanaması uyarısı

24.07.2026 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıcak hava dalgasının olumsuz etkilerine dikkat çeken Prof. Dr. Orhan Şen, yüksek tansiyon ve kalp hastalarını uyardı. Özellikle 11.00-16.00 arasında güneş altında kalmamak önemli.

Etkisini her geçen gün artıran sıcak hava dalgasının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle yüksek tansiyon ve kalp hastalarının aşırı sıcaklarda daha dikkatli olması gerektiğini belirterek beyin kanaması riskine karşı uyardı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan sıcak hava dalgası, insan sağlığını da olumsuz etkiliyor. Özellikle öğlen 11.00-16.00 arasında güneş altında kalanlar, daha fazla risk taşıyor. Aşırı sıcakların doğrudan beyin kanamasına neden olmuyor ancak özellikle yüksek tansiyon, kalp ve böbrek hastalarında ciddi risk oluşturuyor.

"Sıcak hava tek başına beyin kanaması yapmaz"

Konuyla ilgili Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Orhan Şen, sıcak havanın tek başına beyin kanamasına neden olmadığını ifade ederek, "Sıcak havada beyin kanaması geçirenler genellikle yüksek tansiyon, kalp hastalığı bulunan, idrar söktürücü ilaç kullanan ve yeterli sıvı almayan kişilerdir. Susuzluk nedeniyle kanın yoğunluğu artar. Bu durum beyin damarlarında tıkanıklığa, felce ve tansiyonun ani yükselmesine bağlı olarak beyin kanamasına neden olabilir" dedi.

"11.00-16.00 saatleri arasında güneşte kalmayın"

Özellikle güneş ışınlarının en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması gerektiğini vurgulayan Şen, "Mecbur kalmadıkça 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşte bulunulmamalı. Dışarıda çalışmak zorunda olanlar ise şapka, şemsiye ve koruyucu giysiler kullanmalı. En önemlisi ise bol su tüketilmeli. Aşırı terlemeyle birlikte sıvı kaybı arttığında kan yoğunlaşır ve bu durum beyin ile kalp üzerinde ciddi yük oluşturabilir" diye konuştu.

"Güneş altında uzun süre kalmayın"

Yüksek tansiyon hastaları, kan sulandırıcı kullananlar, ileri derecede böbrek hastalığı bulunanlar ve daha önce beyin anevrizması tanısı alan kişilerin çok daha dikkatli olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Şen, bu kişilerin güneş altında uzun süre kalmaması ve ilaçlarını düzenli kullanmasının hayati önem taşıdığını kaydetti.

"Erken müdahale önemli"

Beyin kanaması ve felcin erken belirtilerine de değinen Şen, "Konuşma bozukluğu, yüzde kayma, kol veya bacakta güç kaybı, dengesizlik, yürümede sendeleme, uykuya eğilim ve kişinin uyarılara geç yanıt vermesi gibi belirtiler varsa zaman kaybetmeden en yakın acil servise başvurulmalıdır. Erken müdahale, kalıcı hasarın önlenmesi açısından büyük önem taşır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Orhan Şen, sıcak havalarda alınacak basit önlemlerin ciddi sağlık sorunlarının önüne geçebileceğini belirterek, özellikle kronik hastalığı bulunan vatandaşların sıcak hava uyarılarını dikkate alması gerektiğini sözlerine ekledi.

Sıcaklar sadece terletmiyor, felç Ediyor! Uzmandan beyin kanaması uyarısı

Orhan Şen, Tansiyon, Sağlık, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sıcaklar sadece terletmiyor, felç Ediyor! Uzmandan beyin kanaması uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran gözü kararttı: Trump’ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı İran gözü kararttı: Trump'ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı
İran gözü kararttı: Trump’ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı İran gözü kararttı: Trump'ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı
İsraillileri sınır dışı eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD’den gördüğü tepkiye yanıt verdi: Tehditler bizi caydıramaz İsraillileri sınır dışı eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'den gördüğü tepkiye yanıt verdi: Tehditler bizi caydıramaz
Kadın girişimciye korku dolu anlar: Saldırgan tutuklandı Kadın girişimciye korku dolu anlar: Saldırgan tutuklandı
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor Seyahat süresi 30 dakikaya inecek Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor! Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
Ardahan’ın yeni valisi Ömer Hilmi Yamlı göreve başladı Ardahan'ın yeni valisi Ömer Hilmi Yamlı göreve başladı
Ecza deposuna kurşun yağdıran saldırgan kaçarken İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı Ecza deposuna kurşun yağdıran saldırgan kaçarken İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı
Ne caddesi, ne meydanı var Bildiğiniz köyleri unutun Ne caddesi, ne meydanı var! Bildiğiniz köyleri unutun
Karesi’de formaldehit saçıldı: 5 kişi hastanelik oldu Karesi'de formaldehit saçıldı: 5 kişi hastanelik oldu
Cemil Tugay’dan Ankara’da dikkat çeken ziyaret Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret
Acun Ilıcalı’dan eşine az rastlanacak transfer açıklaması Aralarında bir de Türk var Acun Ilıcalı'dan eşine az rastlanacak transfer açıklaması! Aralarında bir de Türk var

12:35
Kim gitti, kim kaldı İşte CHP’den istifa edip Yeni Parti’ye katılan 91 milletvekilinin listesi
Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekilinin listesi
12:13
Yeni Parti’nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
11:47
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken paylaşım
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
11:18
Özel’in sosyal medya hesabında değişiklik Yeni Parti’nin logosu ilk kez görücüye çıktı
Özel'in sosyal medya hesabında değişiklik! Yeni Parti'nin logosu ilk kez görücüye çıktı
11:16
Eski vali Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller
Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller!
11:12
CHP’de büyük çöküş Meclis’teki parti sıralaması değişti
CHP'de büyük çöküş! Meclis'teki parti sıralaması değişti
10:54
Özgür Özel CHP’den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
10:52
Özgür Özel’in ardından CHP’de deprem İşte istifa eden milletvekili sayısı
Özgür Özel'in ardından CHP'de deprem! İşte istifa eden milletvekili sayısı
10:39
Belediyede yasak aşk skandalı: Evli belediye başkanı, spiker sevgilisini işe almış
Belediyede yasak aşk skandalı: Evli belediye başkanı, spiker sevgilisini işe almış
10:31
Turizm sektöründe çalışanlara müjde Bakanlık her ay prim desteği verecek
Turizm sektöründe çalışanlara müjde! Bakanlık her ay prim desteği verecek
09:28
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 13:02:41. #7.13#
SON DAKİKA: Sıcaklar sadece terletmiyor, felç Ediyor! Uzmandan beyin kanaması uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.