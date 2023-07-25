Şifalı suya sahip gölde serinleyenler şifa buluyor - Son Dakika
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Şifalı suya sahip gölde serinleyenler şifa buluyor

25.07.2023 11:33

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bulunan ve yer altından kaynayan doğal suya sahip olan 'Uyuz Gölü', serinlemek isteyenlerin yanı sıra romatizmal ve cilt hastalıklarına şifa arayanların da uğrak noktası haline geldi. Suyun ılık ve şifalı olduğu belirtilirken, gölde bulunan nadir travertenler de dikkat çekiyor.

Bu göle girenler hem serinliyor hem de şifa buluyor

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde uçurumum kenarında bulunan ve yer altından kaynayan doğal su, hem serinletiyor hem de tedavi ediyor

SİVAS Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde uçurumum kenarında bulunan ve yer altından kaynayan doğal su, hem serinletiyor hem de tedavi ediyor.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine uzaklığı 15 kilometre olan Bakırcıoğlu köyünde bulunan 'Uyuz Gölü' şifa arayanların uğrak yeri oluyor. Köye 2 kilometre mesafede bulunan ve yer altından kaynayarak çıkan kaynak suyun romatizmal ve cilt hastalıklarına iyi geldiği düşünülüyor. Havaların bir hayli sıcak gittiği kentte, serinlemek isteyenler de bu göle geliyor. Hastalıklarına şifa arayanlar ise bu göle girerek hem şifa buluyor hem de serinliyor. Öte yandan koruma altına alınan "Uyuz çermiği" oluşturduğu, dünyada nadir görülen sırt tipi travertenlerle de dikkat çekiyor.

"Su yerden kaynıyor, şifalı olarak biliniyor"

Yusuf Gündüzen, suyun ılık ve şifalı olduğunu ifade ederek, " Şifalı bir su. Genellikle uyuz olanlar, kaşıntısı olanlara bu su birebir geliyor. Özellikle hafta sonu buraya çok kişi gelir. Suyun sıcaklığı ılık, ne soğuk ne çok sıcak. Ne insanı üşütür, ne de yakar. Vatandaşlar hafta sonu buraya akın akın gelir. Pikniğini yapanlarda olur. Önceden burası bu kadar büyük değildi. Köyün muhtarı burayı genişlettirdi. Biraz daha bakım yapılırsa daha çok insan gelir. Su yerden kaynıyor, şifalı olarak biliniyor" dedi.

Kaynak: İHA
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Yıldızeli, Sivas, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Şifalı suya sahip gölde serinleyenler şifa buluyor - Son Dakika


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