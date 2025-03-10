Siirt'te görev yapan Filistinli doktorun babası İsrail saldırılarından kurtuldu, kanserle savaşıyor - Son Dakika
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Siirt'te görev yapan Filistinli doktorun babası İsrail saldırılarından kurtuldu, kanserle savaşıyor

Siirt'te görev yapan Filistinli doktorun babası İsrail saldırılarından kurtuldu, kanserle savaşıyor Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Doktor Hüseyin Atvan, son ateşkesle Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mısır'a sevk edilen kanser...

10.03.2025 13:11
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Siirt'te görev yapan Filistinli doktorun babası İsrail saldırılarından kurtuldu, kanserle savaşıyor

SİİRT - Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Doktor Hüseyin Atvan, son ateşkesle Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mısır'a sevk edilen kanser hastası babasının Türkiye'de tedavi edilmesini istiyor.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bombardımanlardan sağ kurtulan 68 yaşındaki Mervan Atvan, savaşın ortasında kansere yakalandı. İsrail'in hastaneleri hedef alması nedeniyle tedavi olamayan Atvan, son ateşkesle Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mısır'a sevk edildi. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Doktor Hüseyin Atvan, yetkililere seslenerek babasının Türkiye'ye getirilip tedavi edilmesi çağrısında bulundu.

Dr. Hüseyin Atvan, 7 Ekim'de başlayan Aksa Tufanı ile birlikte İsrail işgal rejimi, Gazze halkının üzerine tonlarca ağırlıkta binlerce bomba yağdırdığını söyledi. Bu süreçte yaklaşık 70 bin kişi şehit olurken, 200 bine yakın kişinin yaralandığını belirten Atvan, bombardımanlardan sağ kurtulan Gazzeliler ise, çeşitli hastalıklara yakalanmaya başladı ve ne yazık ki birçok kişinin kanser teşhisi aldığını ifade etti.

Atvan, bu süreçte kanser hastalığına yakalanan kişilerden biri de babası 68 yaşındaki Mervan Atvan olduğunu dile getirerek, "Gazze'de mevcut sağlık ekipmanlarıyla yalnızca teşhis konulabiliyor, ancak herhangi bir tedavi süreci başlatılamıyor. 8 ay önce Dünya Sağlık Örgütü'ne başvuruda bulunduk, ancak hiçbir sonuç alamadık. Çünkü Refah Sınır Kapısı İsrail'in kontrolü altındaydı ve Gazze halkına kapalı durumdaydı. Son ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla birlikte babam DSÖ tarafından Mısır'daki bir hastaneye nakledildi. Ancak bu hastane kanser tedavisi için yetersiz. Tedavi tam anlamıyla başlamadığı için babamın sağlık durumu giderek kötüleşiyor" dedi.

20 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve Filistin hem de Türkiye vatandaşı olduğunu aktaran Atvan, "6 yıldır Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Uzmanı olarak görev yapıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye hükümetine seslenmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın Filistin davasına ve halkına verdiği destek tüm dünya tarafından bilinmektedir. Babamın da bu destekten faydalanmasını, kendisine sahip çıkılmasını istiyorum. Babamın acil müdahaleye ihtiyacı var ve eğer tedavi edilmezse hayatı ciddi tehlikede. Onu kaybetmekle karşı karşıyayım. Bu nedenle çok acil şekilde Mısır'daki hastaneden Türkiye'ye nakledilmesini ve tedavi altına alınmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Siirt'te görev yapan Filistinli doktorun babası İsrail saldırılarından kurtuldu, kanserle savaşıyor - Son Dakika

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