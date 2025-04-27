Sırrı Süreyya Önder'in kaldığı hastanenin karşısına asılan afişler dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Sırrı Süreyya Önder'in kaldığı hastanenin karşısına asılan afişler dikkat çekti

Geniş Video İzle

İstanbul'daki evinde kalp krizi geçiren ve 12 saatlik bir operasyon geçiren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımdaki tedavisi sürerken sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Tedavisi 12. gününde devam eden Önder'in kaldığı hastane karşısına asılan "Sen hepimizin babasısın, direnmek zorundasın" pankartı ise dikkat çekti.

27.04.2025 11:57  Güncelleme: 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.

HASTANEDEKİ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Hastanede tedavi altına alınmasının 12'inci gününde yoğun bakımda tedavisi devam eden Önder'in sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Önder'in annesi ve ablasının hastanedeki bekleyişi sürüyor.

AFİŞLER DİKKAT ÇEKİYOR

Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşmasıyla ilgili temennilerin yer aldığı ve hastane karşısına asılan afişler dikkat çekiyor.

Hastanede karşısındaki çitlere asılan bir pankartta "Sen hepimizin babasısın, direnmek zorundasın" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Sırrı Süreyya Önder\'in kaldığı hastanenin karşısına asılan afişler dikkat çekti
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Sırrı Süreyya Önder, Milletvekili, Kalp Krizi, DEM Parti, Operasyon, Politika, İstanbul, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sırrı Süreyya Önder'in kaldığı hastanenin karşısına asılan afişler dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Fatma Erkoca:
    kizlarinda seninle birlikte ayrılsın dunya bir zerre temizlenir 30 119 Yanıtla
  • Seref Karabacak:
    hdp li oldugu unutuldu heralde 61 55 Yanıtla
  • Mustafa Candan:
    babası belirsiz bunlar sanırım... oraya buraya sen bizim babamızsin yazıyorlar yazık.. Türk oğlu Türküm... ne mutlu Türküm diyene... babam belli annem belli soyum sopum belli.. soyunuzu sopunuzu seveyim anlarsın ya 39 54 Yanıtla
  • osman şahin:
    ONURLU YÜREKLİ CESUR HAYATINI BU ÜLKENİN BARIŞINA ADAMIŞ BİR SİYASETÇİ BARIŞ İNSANI ALLAH ACİL ŞİFALAR VERSİN 62 29 Yanıtla
  • mustafa aydoğan:
    Benim babam değil.kimlikte sırrı Süreyya Önder yazmıyor.. 41 29 Yanıtla
  • Sahin Erdoğan:
    okadar Şehit çocuğu ne assın oraya o. ç.. na 34 35 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Inadina baris savasmak isteyen cocugunu Kurdun daglarinda savastirsin 19 13 Yanıtla
  • abdullah aktürk :
    faşistlikten dolayi insanliginı kaybetmişlerle dolu sayfa 21 4 Yanıtla
  • Metin şen:
    ortalık makarna kafadan geçilmiyor 19 4 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Fatima Erkoca sizi ilk siralara alalim 10 3 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    2 günde masum yaptiniz unutmucaz 5 5 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    12 gündür...Stabilse durumu iç açıcı görünmüyor... 5 0 Yanıtla
  • Tahir Atli:
    şu yorumlara baksan barışın gelmeyeceği belli. çünkü düşünceler kirli. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
111 yıllık Türk kulübüne büyük darbe 111 yıllık Türk kulübüne büyük darbe
Sokakta başından vurulmuş halde kadın cesedi bulundu Sokakta başından vurulmuş halde kadın cesedi bulundu
Ankara’da hareketli dakikalar Polis yere düştü, Mahmut Tanal özür diledi Ankara'da hareketli dakikalar! Polis yere düştü, Mahmut Tanal özür diledi
Konya’da korkutan deprem Konya'da korkutan deprem
İBB’ye yönelik yeni operasyon 47 gözaltı kararı var İBB'ye yönelik yeni operasyon! 47 gözaltı kararı var
Ciro Immobile’den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler Ciro Immobile'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
Seda Sayan’ın mal varlığını duyan şaşkına dönüyor Seda Sayan'ın mal varlığını duyan şaşkına dönüyor
Tesla Türkiye’de yeni modelini satışa çıkardı, dakikalar içinde tükendi Tesla Türkiye'de yeni modelini satışa çıkardı, dakikalar içinde tükendi
İki sezondur yayınlanan fenomen dizinin final tarihi netleşti Eski isimler geri dönüyor İki sezondur yayınlanan fenomen dizinin final tarihi netleşti! Eski isimler geri dönüyor
Depremde fiyatları uçurmuşlardı Çadır fırsatçıları şimdi yandı Depremde fiyatları uçurmuşlardı! Çadır fırsatçıları şimdi yandı
Arda Güler, La Liga’da haftanın 11’ine seçildi Arda Güler, La Liga'da haftanın 11'ine seçildi

13:21
Aynı dönemde gönül ilişkisi kurduğu 6 kadını 12 milyon TL dolandırdı
Aynı dönemde gönül ilişkisi kurduğu 6 kadını 12 milyon TL dolandırdı
13:09
Bakanlık ifşa etti Lahmacunda kalp eti kullanmışlar
Bakanlık ifşa etti! Lahmacunda kalp eti kullanmışlar
12:51
İstanbul’daki 6.2’lik depremde 1025 bina az hasar aldı
İstanbul'daki 6.2'lik depremde 1025 bina az hasar aldı
11:09
Çobanı sopayla döven kız kardeşler tahliye edildi
Çobanı sopayla döven kız kardeşler tahliye edildi
09:10
Kanada’da araç kalabalığın arasına daldı 9 kişi hayatını kaybetti
Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı! 9 kişi hayatını kaybetti
09:55
Piyasaların beklediği kritik not belli oldu
Piyasaların beklediği kritik not belli oldu
09:49
Kızının ölüm haberini alan Bülent Uygun’un zor anları
Kızının ölüm haberini alan Bülent Uygun'un zor anları
09:46
Telefon fiyatlarında büyük zam yolda
Telefon fiyatlarında büyük zam yolda
09:40
Galatasaray transferde gözünü kararttı Hedef 2 yıldız ve Osimhen
Galatasaray transferde gözünü kararttı! Hedef 2 yıldız ve Osimhen
09:37
Fenerbahçe’ye Gaziantep’te büyük şok
Fenerbahçe'ye Gaziantep'te büyük şok
09:33
Sefo’nun aile evinde yangın Resmen k
Sefo'nun aile evinde yangın! Resmen k
09:24
İspanya’da El Clasico öncesi kriz Real Madrid antrenmana çıkmadı
İspanya'da El Clasico öncesi kriz! Real Madrid antrenmana çıkmadı
09:15
İBB’ye yönelik 2. operasyonda dikkat çeken isimler Murat Ongun’un eşi de gözaltında
İBB'ye yönelik 2. operasyonda dikkat çeken isimler! Murat Ongun'un eşi de gözaltında
09:13
Cübbeli Ahmet Hoca: Depremde cünüp ölmek caizdir
Cübbeli Ahmet Hoca: Depremde cünüp ölmek caizdir
09:10
Arda Güler, La Liga’da haftanın 11’ine seçildi
Arda Güler, La Liga'da haftanın 11'ine seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2025 14:15:20. #7.12#
SON DAKİKA: Sırrı Süreyya Önder'in kaldığı hastanenin karşısına asılan afişler dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.