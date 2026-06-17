SMILE Pro Laser Neden Gündemde? Göz Lazer Tedavilerinde Asıl Önemli Olan Nedir? - Son Dakika
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SMILE Pro Laser Neden Gündemde? Göz Lazer Tedavilerinde Asıl Önemli Olan Nedir?

SMILE Pro Laser Neden Gündemde? Göz Lazer Tedavilerinde Asıl Önemli Olan Nedir?
17.06.2026 13:27
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Göz lazer tedavileri söz konusu olduğunda hastalarımızdan en sık duyduğumuz sorulardan biri şu oluyor: “Benim için hangi lazer yöntemi uygun?”

Veni Vidi Göz Ataşehir hekimlerinden Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Akın Akyurt bilgilendiriyor.

Aslında günümüzde refraktif cerrahinin geldiği noktada önemli olan, tek bir teknolojiyi öne çıkarmak değil; kişinin göz yapısına en uygun seçeneğin belirlenmesidir. Çünkü her göz birbirinden farklıdır ve her teknolojinin değerlendirilmesi gereken farklı özellikleri bulunmaktadır.

Son yıllarda uluslararası oftalmoloji kongrelerinde ve bilimsel yayınlarda sıkça yer alan teknolojilerden biri de SMILE Pro Laser olmuştur. Ancak bu ilginin nedeni, bir teknolojinin diğerlerinin yerine geçtiği ya da tüm hastalar için uygun olduğu anlamına gelmemektedir. Aksine, refraktif cerrahide giderek güçlenen kişiye özel yaklaşım anlayışının bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

Günümüzde seçenekler arttı, karar süreci daha da önem kazandı

Göz lazer tedavilerinde bugün farklı teknolojiler ve farklı cerrahi yaklaşımlar bir arada kullanılmaktadır.

No Touch Laser, SMILE Pro Laser, SILK Laser ve diğer refraktif cerrahi yöntemleri; hastanın kornea yapısına, kırma kusurunun özelliklerine, göz yüzeyi durumuna ve yaşam tarzına göre değerlendirilebilen seçenekler arasında yer almaktadır.

Bu nedenle modern refraktif cerrahide amaç, tüm hastalara aynı yöntemi uygulamak değil; detaylı değerlendirme sonrasında kişiye en uygun yaklaşımı belirlemektir.

SMILE Pro neden konuşuluyor?

SMILE Pro teknolojisi son dönemde özellikle uluslararası bilimsel toplantılarda ve akademik çalışmalarda daha sık yer almaktadır.

Bilimsel yayınlarda, yöntemin miyopi ve miyop astigmatizma tedavisindeki sonuçları, güvenlik profili ve görsel performansına ilişkin veriler değerlendirilmektedir.

Ancak bilimsel çalışmaların bize gösterdiği en önemli gerçeklerden biri şudur:

Hiçbir lazer teknolojisi her hasta için uygun değildir.

Bu nedenle günümüzde gelişmiş refraktif cerrahi merkezlerinde farklı teknolojilerin bir arada bulunması ve hastaya özel planlama yapılabilmesi önem taşımaktadır.

Artık soru “hangi lazer daha iyi?” değil

Geçmişte hastalar daha çok "en yeni teknoloji hangisi?" veya "en iyi lazer hangisi?" sorularını sorarken, günümüzde bu yaklaşım yerini daha doğru bir bakış açısına bırakıyor.

Asıl soru şu olmalıdır:

“Benim göz yapım için hangi yöntem uygun?”

Çünkü aynı numaraya sahip iki kişinin kornea yapısı, göz yüzeyi özellikleri, yaşam tarzı ve beklentileri birbirinden farklı olabilir.

Bu nedenle bazı hastalarda No Touch Laser değerlendirilirken, bazı hastalarda SMILE Pro Laser, SILK Laser veya farklı refraktif cerrahi seçenekleri ön plana çıkabilmektedir.

Bilimsel yaklaşımın merkezinde hasta var

Uluslararası yayınlara ve güncel cerrahi eğilimlere baktığımızda dikkat çeken ortak nokta, teknolojiler arasındaki yarıştan çok hasta odaklı planlamanın önem kazanmasıdır.

Bugün refraktif cerrahide başarı; kullanılan cihazın adından çok, doğru hasta seçimi, ayrıntılı ölçümler ve kişiye özel planlama ile ilişkilendirilmektedir.

Bu nedenle gelişmiş tanı sistemleri, kornea analizleri ve detaylı göz muayeneleri tedavi sürecinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

Gelecekte bizi ne bekliyor?

Göz cerrahisinde önümüzdeki dönemde yapay zekâ destekli analiz sistemlerinin, kornea biyomekaniği değerlendirmelerinin ve kişiselleştirilmiş tedavi planlamalarının daha fazla ön plana çıkması beklenmektedir.

Bu gelişmeler sayesinde yalnızca mevcut görme kusuruna değil, gözün yapısal özelliklerine ve uzun dönem ihtiyaçlarına göre daha kapsamlı değerlendirmeler yapılabilecektir.

SMILE Pro da bu gelişimin bir parçası olarak değerlendirilen teknolojilerden biridir.

Göz lazer tedavilerinde yaşanan teknolojik gelişmeler, hastalara daha fazla seçenek sunulmasını sağlamaktadır. Ancak günümüzde önemli olan, hangi teknolojinin daha yeni olduğu değil; hangi teknolojinin hangi hasta için uygun olduğunun doğru belirlenmesidir.

No Touch Laser, SMILE Pro Laser, SILK Laser ve diğer refraktif cerrahi yöntemleri; doğru hasta grubunda değerlendirildiğinde önemli seçenekler oluşturabilir.

Bu nedenle başarılı bir tedavi planlamasının temelinde teknoloji değil, ayrıntılı muayene ve kişiye özel yaklaşım yer almaktadır.

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık SMILE Pro Laser Neden Gündemde? Göz Lazer Tedavilerinde Asıl Önemli Olan Nedir? - Son Dakika

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