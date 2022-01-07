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Son dakika! Sağlık sistemi tehlikede! Türkiye'yi ilgilendiren vaka uyarısı geldi - Son Dakika

Son dakika! Sağlık sistemi tehlikede! Türkiye'yi ilgilendiren vaka uyarısı geldi

07.01.2022 10:16
Son dakika! Sağlık sistemi tehlikede! Türkiye'yi ilgilendiren vaka uyarısı geldi

Son dakika haberlerine göre, Omicron varyantı etkisiyle kısa sürede 66 bini aşan vakaların sağlık sistemini tehdit edebileceği belirtildi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, günlük vaka sayısının 250 bine çıkabileceğini söyledi. Acil aşı çağrısı da yapan Yavuz, sağlık sisteminin tıkanabileceği uyarısında bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Omicron varyantının da etkisiyle hızla artışa geçen günlük vaka sayısı 66 bini aştı. Bu sayı, salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı olarak kayda geçerken, tedirgin eden yükseliş sonrası yeni tedbirler konusu tekrar gündeme geldi. Bu gelişmeler sonrası uzmanlardan da çok ciddi uyarılar geldi. İşte detaylar...

"KURALLARA UYUN" ÇAĞRISI

Dünyada birçok ülke Omicron'a karşı tedbirlerini artırırken, Türkiye'de de vakalar üç günde, haftada 30 binlerden 66 binlere çıktı. Aşı ve kişisel önlemlerin bulaş, hastaneye yatış ve ölümleri önleyeceğini belirten uzmanlar, maske kuralına eskisi gibi riayet edilmesi gerektiğini belirtti.

Son dakika! Sağlık sistemi tehlikede! Türkiye'yi ilgilendiren vaka uyarısı geldi

"GÜNLÜK 250 BİNE ÇIKABİLİR"

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Omicron'un henüz birinci haftasını doldurduğunu belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Vaka artışının devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

Prof. Dr. Yavuz, sözlerine şöyle devam etti: "Asıl sonuçlar iki hafta sonra ortaya çıkıyor. Şu anda hastaneye yatışlarda hafif bir kıpırdanma var. Böyle gidersek bizim de günlük 250 bin vaka sayısına ulaşmamız sürpriz olmaz. 1-2 milyona da ulaşmamız çok kısa sürer."

"HİZMET DEVAM ETTİRİLMELİ"

Bilim Kurulu tarafından izolasyon sürecinin 7 güne indirilmesiyle ilgili konuşan Şimşek Yavuz, "İzolasyon sürecinin 7 gün ila 14 gün arasında olması arasında kaybınız çok fazla olmuyor. Hizmetin devam ettirilmesi açısından buna ihtiyaç duyuldu. İzolasyon sürecinin de 7 güne indirilmesi sağlık sisteminin devamlılığıyla ilgili. Hastaneye gelen çok sayıda insan var. Şu an sağlık çalışanları da hastalanmış durumda. Herkesi acil olarak aşılanmaya davet ediyorum. Dikkat edilmezse hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle sağlık sistemi tıkanabilir."

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Son Dakika Sağlık Son dakika! Sağlık sistemi tehlikede! Türkiye'yi ilgilendiren vaka uyarısı geldi - Son Dakika


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