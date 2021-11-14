Son Dakika: Türkiye'de 14 Kasım günü 189 kişi vefat etti, 21 bin 624 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 21 bin 624yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 189 olarak kayıtlara geçerek son zamanların en düşük seviyelerine geriledi. Tedavisi tamamlanan 20 bin 550 hasta taburcu olurken bugün 346 bin 642 test yapıldı.