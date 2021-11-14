Son Dakika: Türkiye'de 14 Kasım günü 189 kişi vefat etti, 21 bin 624 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 14 Kasım günü 189 kişi vefat etti, 21 bin 624 yeni vaka tespit edildi
14.11.2021 19:46
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düşerek iki ay önceki seviyeyi gördü. 14 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 21 bin 624 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 215'den 189'a düştü. İyileşen hasta sayısı 20 bin 550 olurken toplam 346 bin 642 PCR testi yapıldı. Tabloyla ilgili açıklama yapan Bakan Koca, aşılanma oranının yükselmesi gerektiği 9 ili Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl ve Ağrı olarak açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 21 bin 624yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 189 olarak kayıtlara geçerek son zamanların en düşük seviyelerine geriledi. Tedavisi tamamlanan 20 bin 550 hasta taburcu olurken bugün 346 bin 642 test yapıldı.
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