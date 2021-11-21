Son Dakika: Türkiye'de 21 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 21 bin 177 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre;21 bin 177 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 195 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 34 bin 290 hasta taburcu olurken bugün 350 bin 163 test yapıldı.

İKİNCİ DOZ ORANI YÜZDE 65'İN ALTINDA KALAN 8 İL VAR

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "İlk doz aşılanmada kısa sürede başarı elde ettiği halde, ikinci doz oranı %65'in altında kalan 8, %80'in altında kalan 59 ilimiz var. Aşılanmada halen kararsız olanlara hatırlatmak istiyoruz: İnsanlık aşıda istekli. Aşılanma oranı düşük ülkeler, aşı tedarik edemeyen ülkelerdir." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 80,61 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,28 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 80,61 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 327 bin 719'a yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 50 MİLYON 37 BİN 605 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 38 bin 139 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyon 37 bin 605 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 11 milyon 890 bin 11 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 23 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 201 kişi hayatını kaybederken 23 bin 347 de yeni vaka tespit edilmişti.