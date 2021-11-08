Son Dakika: Türkiye'de 8 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 187 kişi vefat etti, 27 bin 824 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 824 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 187 olarak kayıtlara geçerek son zamanların en düşük seviyelerine geriledi. Tedavisi tamamlanan 28 bin 255 hasta taburcu olurken bugün 357 bin 832 test yapıldı.

BAKAN KOCA'DAN AŞI VURGUSU

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Eksik aşıların yaptırılması ve aşı oranımızın yükselmesi gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Bu konuda sahadaki kararlılığımız devam ediyor. Fakat salgın şartlarının üstesinden gelmenin sadece aşıya bağlı olmadığını hiç unutmamalıyız. Virüsün artan dolaşım hızına karşı tedbir şart." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 79,38 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 89,68 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 79,38 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 117 milyon 562 bin 317'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 49 MİLYON 270 BİN 114 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 55 milyon 663 bin 530 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 49 milyon 270 bin 114 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 11 milyon 423 bin 235 kişiye aşı yapıldı.

VEFATLAR 22 GÜN ÖNCEKİ SEVİYEDE

Koronavirüs tablosuna göre; vefat sayıları 22 gün önce görülen seviyeye geriledi. 17 Eylül'de vefat sayıları 186 olarak kaydedilmişti.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 25 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 200 kişi hayatını kaybederken 25 bin 304 de yeni vaka tespit edilmişti.