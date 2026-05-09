Sosyal Hizmet Çalışanlarının Güvenliği Gündemde

09.05.2026 12:34
Sağlık-Sen yöneticileri, Aile Bakanı ile sosyal hizmet profesyonellerinin koşullarını görüştü.

SAĞLIK-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ziyaret etti.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede özellikle Sosyal Risk Haritaları kapsamında sahada görev yapan sosyal hizmet profesyonellerinin çalışma koşulları, güvenlik ihtiyaçları ve uygulamada karşılaşılan yapısal sorunların gündeme taşındığı aktarıldı. Sağlık-Sen Yönetimi, yüksek risk içeren saha çalışmalarında personelin güvenliğinin öncelikli olarak ele alınması gerektiğini vurgulayarak, gerekli durumlarda kolluk kuvveti desteğinin sağlanmasının ve başta hane ziyaretleri olmak üzere saha çalışmalarının birden fazla personelle yürütülmesinin önemine dikkat çektiğini aktardı.

Görüşmede, risk altında olduğu değerlendirilen bireylere ilişkin verilerin doğru yöntemlerle tespit edilmesi, güncel tutulması ve gizlilik ilkesi çerçevesinde korunmasının büyük önem taşıdığı ifade edildi. Hizmet sunumu sürecinde hem vatandaşların hem de görev yapan personelin kişisel bilgilerinin korunması gerektiği belirtilirken, yanlış veya eksik veri kaynaklı oluşabilecek ikincil mağduriyetlerin önüne geçilmesi gerektiği kaydedildi.

Ziyaret sonrası Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Ziyaretimiz boyunca Sayın Bakanımızın konuya yaklaşımındaki samimiyeti, hassasiyeti ve çözüm odaklı iradesini memnuniyetle müşahede ettik. Özellikle sosyal hizmet çalışanlarının güvenliği, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve benzer acı hadiselerin tekrar yaşanmaması adına gösterdiği iyi niyetli gayretin son derece kıymetli olduğunu ifade etmek isteriz. Sayın Bakanımız; sosyal hizmet çalışanlarının devlet adına büyük bir fedakarlıkla görev yaptığını, her bir personelin kendileri açısından çok kıymetli olduğunu vurgulamış; çalışanlarımızın daha güvenli ve daha huzurlu ortamlarda hizmet verebilmesi adına gereken her türlü çalışmanın yapılacağını ifade etmiştir."

Sosyal Risk Haritaları kapsamında görevlendirilen sosyal hizmet profesyonelleri için talep edilen konular şu şekilde belirtildi:

"Sosyal Risk Haritası kapsamında görevlendirilen sosyal hizmet profesyonellerine yaptıkları göreve dayanak olacak bir görevlendirme yazısı verilmeli.

"Bu kapsamda görevlendirilen personele teknik alt yapı ve lojistik destek sağlanmalı.

"Sosyal Risk Haritaları kapsamında olan vatandaşların sistem üzerindeki verilerinin güncelliğine hassasiyet gösterilmeli.

"ASDEP kapsamında yürütülen alan taramalarının kaldırılarak, Sosyal Risk Haritası temelli koruyucu ve önleyici sosyal hizmet modeline geçilmeli.

İllerde Sosyal Risk Haritalarından sorumlu birim ve yetkili tanımlanmalı."

Kaynak: DHA

