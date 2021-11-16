Stefan Kuntz'dan şaşırtan karar! Karadağ-Türkiye karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 10. ve son hafta maçında A Milli Takım, Karadağ'a konuk oluyor. Hollanda-Norveç maçında konuk ekibin olası galibiyetiyle Katar vizesini alma ihtimali bulunan Ay-Yıldızlı ekibin tek hedefi Karadağ'ı devirmek.
A Milli Takımımız'da daha önceden kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder bu maçta da olmayacak. Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ve Ozan Tufan'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak. Öte yandan kart cezalısı Mert Müldür kadroda yer alamayacak.
Karadağ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabonevic, Tomasevic, Becriaj, Osmanjic.
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Abdülkadir, Halil, Hakan, Kerem, Burak.
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