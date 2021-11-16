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Stefan Kuntz'dan şaşırtan karar! Karadağ-Türkiye karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Stefan Kuntz'dan şaşırtan karar! Karadağ-Türkiye karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu

16.11.2021 21:26
Stefan Kuntz'dan şaşırtan karar! Karadağ-Türkiye karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu

2022 Dünya Kupası G Grubu son maçında A Milli Takım, deplasmanda Karadağ'la karşı karşıya geliyor. Play-off biletini büyük ölçüde cebine koyan Ay-Yıldızlı ekibin, Hollanda-Norveç maçının skoruna göre dev turnuvaya direkt katılma ihtimali de var. Podgorica Şehir Stadı'nda saat 22.45'te başlayacak mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Stefan Kuntz bu maçta Cebelitarık maçından farklı olarak Berat Özdemir ve Abdülkadir Ömür'e şans verdi.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 10. ve son hafta maçında A Milli Takım, Karadağ'a konuk oluyor. Hollanda-Norveç maçında konuk ekibin olası galibiyetiyle Katar vizesini alma ihtimali bulunan Ay-Yıldızlı ekibin tek hedefi Karadağ'ı devirmek.

MERT MÜLDÜR KART CEZALISI

A Milli Takımımız'da daha önceden kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder bu maçta da olmayacak. Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ve Ozan Tufan'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak. Öte yandan kart cezalısı Mert Müldür kadroda yer alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Karadağ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabonevic, Tomasevic, Becriaj, Osmanjic.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Abdülkadir, Halil, Hakan, Kerem, Burak.

Stefan Kuntz'dan şaşırtan karar! Karadağ-Türkiye karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu

Hollanda, Karadağ, Norveç, Milli, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Stefan Kuntz'dan şaşırtan karar! Karadağ-Türkiye karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Stefan Kuntz'dan şaşırtan karar! Karadağ-Türkiye karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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