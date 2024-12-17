Trabzon\'da Uluslararası Sağlık Zirvesi

Sağlık

Trabzon'da, 10-12 Nisan 2025 tarihleri arasında "Uluslararası Sağlık Zirvesi" organize edilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aziz Yıldırım programla ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlük Toplantı Salonunda ilgililerle bir araya geldi.

Yıldırım, KTÜ ev sahipliğinde düzenlenecek programda şehrin sağlık turizmi alanındaki güçlü altyapısına dikkat çekerek, Avrupa'dan sağlık hizmeti arayan bireyleri Trabzon'a çekmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yıldırım, Trabzon'un yüksek kaliteli sağlık hizmetlerini Avrupa'ya kıyasla daha uygun fiyatlarla sunduğunu ve direkt uçuş bağlantılarının bu süreçte avantaj sağladığına işaret ederek, "Yabancı misafirlere hizmet verme anlamında şehir olarak tecrübemiz var. Komşu ülkelerden gelip sağlık hizmeti alanlar mevcut. Bu tecrübeyi arttırabiliriz ve hizmet ağını genişletebiliriz." ifadesini kullandı.

Sağlık hizmetleri için Trabzon'a gelen kişilerin şehrin doğal ve tarihi güzelliklerini de göreceğine dikkati çeken Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"İlimiz, turizm potansiyeli açısından son derece zengin bir ildir. 2025'te tamamlanacak Trabzon Şehir Hastanesi, şehrin sağlık turizmi kapasitesini artıracaktır. Hastanemiz tamamlandığında ilimiz çok daha donanımlı sağlık merkezine kavuşacaktır. Bu sayede diğer hastanelerimizi tekrar elden geçirme imkanına sahip olacağız. Sağlık merkezlerimize güvemiz sonsuz. Sabırlı, bilgili, işlerini hakkıyla yapan sağlıkçılarımız var, kendilerini teşekkür ediyorum."

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ise Trabzon'un sağlık turizmi projelerinde önemli bir yol aldığına işaret ederek, Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Körfez ülkeleri ve Erbil'in hedef pazarlar arasında olduğunu, doğrudan uçuş bağlantılarının bu hedeflere ulaşmada büyük rol oynadığını kaydetti.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı Salih Altınışık ve diğer katılımcılar, zirveye yönelik görüşlerini sundu.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, hastane başhekimleri, yöneticileri ve diğer ilgililer katıldı.