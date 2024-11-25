Trafik Kazasında Beyin Ölümü: Bağışlanan Kalp Yeni Hayat Verdi

Sağlık

Burdur'da trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki Fatma Sude Uran'ın bağışlanan kalbi, Antalya'da tedavi gören 32 yaşındaki Mehmet Yıldırım'a nakledildi.

Geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve organları ailesi tarafından bağışlanan Uran'ın kalbi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirildi.

Genç kızın kalbi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından, doğuştan kalp yetmezliği bulunan 32 yaşındaki Mehmet Yıldırım'a nakledildi.

Yeniden yaşama tutunan Yıldırım, gazetecilere, küçük yaştan itibaren kalp rahatsızlıklarının olduğunu, bir yıldır da organ nakil listesinde yer aldığını söyledi.

Tedavi için Gaziantep'ten Antalya'ya taşındığını anlatan Yıldırım, yeni kalbiyle hayatına devam edeceğini dile getirdi.

Bağış yapan aileye teşekkür eden Yıldırım, "Nakil olmayı hiç beklemiyordum, yeni bir hayat nasip oldu. Başkasının kalbiyle yaşamak farklı bir duygu. Yeni hayatıma kavuşmamı sağlayan aileye minnettarım. Organ bağışı yeni umutlara kapı açıyor. Her bağış yeni bir hayat, bir ailenin umutlarını yeşertmesi ve geleceğe açılan bir kapı demektir." ifadelerini kullandı.

Gölhisar ilçesinde 12 Kasım'da Mustafa K'nin (21) kullandığı hafif ticari araç devrilmiş, Hasret Akbaş (21) kaza yerinde yaşamını yitirmiş, yaralanan sürücü ile Fatma Sude Uran ve İrem Musluk (18) hastaneye kaldırılmıştı.

Burdur Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Fatma Sude Uran'ın 20 Kasım'da beyin ölümü gerçekleşmiş, ailesi kızlarının organlarını bağışlama kararı almıştı. Genç kızdan alınan kalp, böbrekler ve karaciğer, Antalya ve Konya'daki 4 hastaya nakledilmek üzere gönderilmişti.