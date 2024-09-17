Türk Kızılay, Gazze'ye 20 Bin Gıda Kolisi Gönderdi - Son Dakika
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Sağlık

Türk Kızılay, Gazze'ye 20 Bin Gıda Kolisi Gönderdi

Kızılay, Gazze'deki insani krizi aşmak için yerel gıda malzemeleriyle 20 bin kişiye destek sağladı.

17.09.2024 19:56
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Türk Kızılay'dan kıtlığın eşiğindeki Gazze'ye gıda desteği

ANKARA - Türk Kızılay, insani yardım malzemelerinin sınır kapılarından geçişine izin verilmemesi nedeniyle kıtlık koşullarında yaşam mücadelesi veren Gazze halkına yerelden temin ettiği 20 bin kişilik gıda kolisiyle destek oldu.

Gazze'de 11 ayı geride bırakan çatışmalar nedeniyle yaşanan insani kriz her geçen gün ağırlaşıyor. Nüfusun yüzde 90'ına denk 1,9 milyon kişinin yerinden edildiği bölgede başta temiz su ve gıda olmak üzere en temel ihtiyaçlar karşılanamaz durumda. İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nın kontrolünü ele geçirdiği 6 Mayıs'tan bu yana, sınırlı sayıda insani yardım tırının geçişine izin verilmesi nedeniyle nüfusun neredeyse tamamı açlık ve ölüm riski altında yaşam mücadelesi veriyor.

Kızılay'dan yerel çözüm

Gazze'ye insani yardımın ulaşmasında yaşanan zorluğu yerelden temin ettiği gıda malzemeleriyle aşma yoluna giden Kızılay, kuru gıda, sıvı yağ, ton balığı dahil 16 kalem malzemeden oluşan 20 bin kişilik gıda kolisini Han Yunus'taki dağınık yerleşim bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı. Yardımların Gazze'ye ulaşması sürecinin her aşamasında Filistin, Mısır ve Ürdün Kızılayı ile koordineli bir çalışma yürüten Kızılay, bölgeye karayolu üzerinden insani yardım sevkiyatı gerçekleştirmek için de planlama çalışmalarını sürdürüyor.

Günde 15 bin kişi kapasiteli aşevi faaliyeti sürüyor

Türk Kızılay, Gazze'de tüm imkansızlıklara rağmen sürdürdüğü aşevi faaliyetiyle de kıtlık koşullarıyla mücadele eden insani kriz mağdurlarına desteğini sürdürüyor. Çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana önce Refah'ta, ardından Deyr Belah'ta aşeviyle hizmet veren Kızılay, günde 15 bin kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor. Aşevinden yararlananların pek çoğu, günde sadece bir öğün yemek yediklerini, bu yemeğin de Türk Kızılay aşevinden sağladıkları öğün olduğunu anlatıyor.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Kızılay, Sağlık, Yaşam, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Türk Kızılay, Gazze'ye 20 Bin Gıda Kolisi Gönderdi - Son Dakika

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