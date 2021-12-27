Üye Girişi
Türkiye'de ücretsiz olarak yapılacak olan SMA taramasına başlandı - Son Dakika

Türkiye'de ücretsiz olarak yapılacak olan SMA taramasına başlandı

27.12.2021 15:17

Türkiye'de ücretsiz olarak yapılacak olan SMA taramasına başlandıİSTANBUL SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı başladı.

Türkiye'de ücretsiz olarak yapılacak olan SMA taramasına başlandı

İSTANBUL SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı başladı. Aile Sağlığı Merkezlerinde başladı. Bağcılar 30 Nolu Aile Sağlığı Merkezine gelen çiftler ise SMA taramasını yaptırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden SMA hastalığıyla ilgili paylaşımda bulunmuştu. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programının aile hekimliklerinde bugün itibarıyla uygulamaya konulacağını duyurmuştu. "27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. Milletimize hayırlı olsun" sözlerine de yer vermişti. Bugün ücretsiz olarak SMA taraması yapılmaya başlandı. Bağcılar 30 Nolu Aile Sağlığı Merkezine gelen çiftler ücretsiz bir şekilde SMA Taramasını yaptırdı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk, Kadın Üreme Sağlığı Birim Uzmanı Dr. Aylin Dervişoğlu, anne ve baba adaylarının üzerinde tarama yapılsa da buradaki asıl hedefin çocuklar olduğunu söyledi.

Tarama sonucunda testin şüpheli çıkması durumunda çiftleri Tıbbi Genetik Uzmanları'na yönlendirdiklerini dile getiren Dervişoğlu, "Bugün itibariyle tüm Aile Sağlığı Merkezlerinde SMA taşıyıcı testlerine başlamış bulunuyoruz. Program kapsamında evlilik öncesi sağlık raporu almak için Aile Sağlığı Merkezi'ne başvuran ve hala evli olup çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerimize talepleri doğrultusunda Aile Sağlığı Merkezi'nden ücretsiz bir şekilde tarama testi yapılabilecektir. Eğer kişilerin taşıyıcı çıkması durumunda şüpheli çıkması durumunda Aile Hekimliği Bilgi Sistemleri ile test sonuçları Aile Hekimliğine düşmekte ve kişiler sonuçlar neticesinde bilgilendirilerek tıbbi genetik uzmanlarına yönlendirilmektedir. Biz hali hazırda bu tarama programını anne ve baba adaylarının üzerinden yapıyor olsak da bizim asıl hedefimiz çocuklarımız. Biz sağlıklı bir şekilde çocuklarımızın dünyaya gelsin diye bu tarama programını yapıyoruz. Bu yüzden tüm evli çiftlerden aile hekimlerinin önerileriyle birlikte evlilik öncesi tarama testlerini yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Aslında bu yürüttüğümüz birçok tarama programından bir tanesi daha oldu. Aile Hekimliği birimlerine başvurup tarama testlerini yaptırabilirler. Tarama testinde öncelikle erkek eş adayından kan numunesi alınıyor. Genetik laboratuvarlarında çalışılıyor. Test sonuçları böyle çıkıyor. Eğer kişide şüpheli test sonucuna ulaşılırsa kadın eş adayına da tarama yapılıyor. Çiftlerin daha sonrasında Tıbbi Genetik Uzmanları' nda danışmanlık almaları için yönlendiriyoruz " şeklinde konuştu.

SMA Taraması için Bağcılar Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen Muhammed Yıldız ve Nuran Yıldırım çifti yapılan taramadan memnun kaldıklarını söyledi. Yapılan taramayla ilerideki çocuklarının sağlıklı olup olmayacağını öğreneceklerini ve önlem alacaklarını ifade eden Muhammed Yıldız şöyle konuştu: "Böyle bir tarama yapılması çok güzel. En azından bu taramanın yapılması ileride doğacak çocuklarımızın sağlıklı olup olmayacağının önüne geçilmesi için yapılan bir uygulama. Çok teşekkür ederiz bu uygulama için. Herkes yaptırmalı kesinlikle. SMA Taramasının bugün başladığını öğrenince iş yerinden çıkıp Bağcılar 30 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne geldiklerini söyleyen Nuran Yıldırım, şunları kaydetti: "Gerçekten bende mutlu oldum. Önceden duyuyordum bu hastalığı ve korkuyordum da. İki gün sonra yaptırmayı düşünüyorduk. Şimdi olduğunu öğrenince hemen geldik. İş yerindeydik. Gerçekten çok mutlu olduk. Bir de ücretsiz olması başkaları için de bizim için de daha iyi oldu."

Türkiye'de ücretsiz olarak yapılacak olan SMA taramasına başlandı
Türkiye'de ücretsiz olarak yapılacak olan SMA taramasına başlandı
Türkiye'de ücretsiz olarak yapılacak olan SMA taramasına başlandı
Türkiye'de ücretsiz olarak yapılacak olan SMA taramasına başlandı

YORUMLAR
500

spinal müsküler atrofi, Bağcılar, Genetik, Evlilik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Türkiye'de ücretsiz olarak yapılacak olan SMA taramasına başlandı - Son Dakika


Semih Terzi'nin aranan eşi Nazire Terzi yakalandı Semih Terzi'nin aranan eşi Nazire Terzi yakalandı         
17:28
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Görenler çok şaşırdı: Amatör balıkçılar oltayla 22 kiloluk dev sazan balığı yakaladı Görenler çok şaşırdı: Amatör balıkçılar oltayla 22 kiloluk dev sazan balığı yakaladı         
15:36
Son Dakika! BDDK'dan çok sayıda isim hakkında suç duyurusu: Bankanın itibarını zedeleyen asılsız haberler yayıldı Son Dakika! BDDK'dan çok sayıda isim hakkında suç duyurusu: Bankanın itibarını zedeleyen asılsız haberler yayıldı         
14:55
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17
Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
11:57
Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu         
10:53
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
17:24 Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı
17:22 Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz
17:07 Çorum'da sahte içki sebebiyle 5 kişi yaşamını yitirdi
17:07 Yılbaşında ne yiyeceksiniz! Yılbaşı menüsü nasıl olur?
17:07 Mansur Yavaş, İBB'ye başlatılan terör teftişine bir tepki gösterdi: Tek vücut olacağız
16:58 Eski başkan Aziz Yıldırım'a Başkan Ali Koç'tan 3 Temmuz mesajı: Kulübünü ipten almıştır
16:33 Uzmanlardan korkutan uyardı! Bambi virüsü tehdidi ortaya çıktı
16:26 İmamoğlu'na tam destek! Mansur Yavaş: Asılsız ithamların karşısında tek vücut olarak yer almaya devam edeceğiz
16:25 Siz de listeye dahil misiniz? 2021 yılının son haftasında yüzü gülecek 5 burç
16:12 Mehmet Akif Ersoy hiç bu kadar güzel anılmamıştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 17:34:27. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de ücretsiz olarak yapılacak olan SMA taramasına başlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement