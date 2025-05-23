Türkiye'nin İlk Kadın Ambulans Helikopter Pilotuna Yolculuk - Son Dakika
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Sağlık

Türkiye'nin İlk Kadın Ambulans Helikopter Pilotuna Yolculuk

23.05.2025 22:03
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Müge Demiralın Ay, Samsun'da tek kadın helikopter pilotu olarak hayat taşıyor.

Gökyüzünden hayata uzanan kadın eli: Türkiye'nin tek kadın ambulans helikopter pilotu Samsun'da görev yapıyor

SAMSUN - Türkiye'de Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan tek kadın ambulans helikopter pilotu olan Müge Demiralın Ay(46), Samsun merkezli hava ambulans hizmetinde görev alarak, farklı illere de hayat taşıyor. Zorlu hava şartlarına ve zamanla yarışa rağmen görevini başarıyla sürdüren Ay, gökyüzünde kadınların da güçlü bir şekilde var olduğunu gösteriyor.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren ambulans helikopter, Samsun dışında Sinop, Amasya ve Kastamonu'nun bazı ilçelerine de hizmet veriyor. Deneyimli pilot Müge Demiralın Ay'ın kontrolünde havalanan helikopter, özellikle hayati tehlike taşıyan travmalar, trafik kazaları, yenidoğan hastalıkları, acil hasta sevkleri ve organ nakilleri gibi durumlarda görev alıyor.

"Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan tek kadın helikopter pilotuyum"

Görevine ve havacılığa olan tutkusunu dile getiren Müge Demiralın Ay, "Sağlık Bakanlığı 112 Hava Acil Ambulans Merkezi Samsun'da görev yapıyorum. Pilot olmaya çocukluk hayalimle karar verdim. Kuşların uçuşunu izlemekten, helikopter ve uçakların gökyüzünde bıraktığı izlerden hep etkilenirdim. En büyük motivasyonum yer çekimine meydan okumaktı. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı bünyesindeki tek kadın helikopter pilotu olmak güzel bir his ama bu bende bir farklılık duygusu oluşturmuyor. Bu iş, gönül ve özveriyle yapılır; cinsiyetin önemi yoktur" dedi.

Uçuş öncesi hazırlık sürecine de değinen Ay, "Sabah mesaimize başladığımızda hava aracımızı ve medikal cihazlarımızı kontrol ediyoruz. Medikal ekibimizle koordineli şekilde çalışıyor, 112'den gelen çağrılara göre harekete geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Havacılık hayal ve gönül işidir"

Görev şartlarının zorluklarına da değinen Ay, "Hava şartları, zaman baskısı, hasta durumu gibi birçok etken var. Elbette zor ama bunun eğitimini aldık. Samsun, Milli Mücadele'nin başladığı şehir. Burada görev yapmaktan onur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Gençlere de seslenen Ay, şunları söyledi:

"Bu operasyonda yeni sayılırım ama sahada insanlardan olumlu geri dönüşler alıyorum. Havacılık bir hayal ve gönül işidir. Gençlere hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye ediyorum."

"Kadın bir pilotla uçmak gurur verici"

Ambulans helikopter pilotu Bülent Erdemir ise "Cumhuriyetimizin temel taşlarının atıldığı Samsun'da, kadın bir pilot arkadaşımızla uçmak bizim için büyük bir gurur kaynağıdır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Türkiye'nin İlk Kadın Ambulans Helikopter Pilotuna Yolculuk - Son Dakika

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