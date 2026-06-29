Türkiye Sağlıkta Yerlileşmeye Hızla İlerliyor - Son Dakika
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Türkiye Sağlıkta Yerlileşmeye Hızla İlerliyor

Türkiye Sağlıkta Yerlileşmeye Hızla İlerliyor
29.06.2026 14:12
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'nin kritik tıbbi cihazları yerli üretimle geliştireceğini duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye artık dünyanın takip ettiği sağlık teknolojilerini geliştiren bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Bugün stratejik öneme sahip 41 kritik tıbbi cihazı yerli imkanlarla üretmek üzere yol haritamızı oluşturduk" dedi.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) öncülüğünde Ankara Etlik Şehir Hastanesi Konferans Merkezi'nde 'Sağlıkta Yerlileşme ve Stratejik İş Birliği Etkinliği ve Yerli Ürün Tanıtım Günleri' programı gerçekleştirildi. Programa Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TÜSEB Başkanı Ümit Kervan, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Ankara Etlik Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu, OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Fatin Dağçınar, sektör temsilcileri, kamu kurumları ve akademi temsilcileri katıldı. Programda, sağlıkta yerlileşme vizyonu, Ar-Ge ve teknoloji transferi çalışmaları ile yerli tıbbi cihaz üretimine yönelik stratejik iş birlikleri ele alındı. Program kapsamında yerli üretici firmalar tarafından geliştirilen tıbbi cihaz ve sağlık teknolojileri sergilendi.

'TÜRKİYE SAĞLIKTA YÖN VEREN ÜLKELERDEN BİRİDİR'

Programda konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinden şehir hastanelerine kadar çok güçlü bir altyapı oluşturduklarını ifade ederek, "Nitelikli insan kaynağımızla ve gelişmiş altyapımızla vatandaşlarımıza her gün milyonlarca muayene ve tedavi hizmetini kesintisiz olarak sunabiliyoruz. Türkiye artık sadece sağlık hizmeti sunan değil; bilgi üreten, teknoloji geliştiren ve sağlıkta yön veren ülkelerden biridir. Sahip olduğumuz bu güçlü altyapıyı ve nitelikli insan kaynağını yerli üretim sağlık teknolojileri hamlemizle çok daha ileri bir seviyeye taşıyoruz. Bu yeni dönemin stratejisine kısaca 'Üreten Sağlık' diyoruz. Bu model; kendi sağlık teknolojilerini geliştiren, bilimini, mühendislik gücünü ve tecrübesini somut ürüne dönüştüren, küresel ölçekte rekabet eden bir ekosistem inşa etme idealidir. Türkiye'nin en büyük gücü sahip olduğu insan kaynağıdır. 45 gün gibi kısa bir sürede bu ülkenin üreticisi, mühendisi, hekimi ve bilim insanı bir araya geldi ve yerli solunum cihazımızı ürettik. Yoğun bakımda ve acil durumlarda çekilen görüntüleri yapay zeka ile işleyerek hekimlerimize anlık ön tanı desteği sağlayan yerli Mobil Dijital Röntgen cihazımızın ilk teslimatını gerçekleştirerek kamu hastanelerinde vatandaşlarımızın hizmetine sunduk" dedi.

'MEME KANSERİ TARAMA VE TEŞHİS CİHAZI GELİŞTİRME SÜRECİNİ TAMAMLADIK'

Bakan Memişoğlu, Türk mühendisleri ve hekimleri tarafından açık kalp cerrahisinde kullanılmak üzere geliştirilen yerli ve milli kalp-akciğer makinesi 'LIFELINE HLM'nin yaklaşık 100 bin saatlik emeğin ürünü olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Dünyada yalnızca 3 ülkenin üretebildiği kalp-akciğer makinesinin piyasadaki en gelişmiş özelliklere sahip olanını tamamen öz kaynaklarımızla geliştirdik. Yerli kalp-akciğer makinemiz tasarımıyla, donanımıyla, yazılımıyla 3 ayrı alanda ödüle sahip bir cihaz. Türkiye artık dünyanın takip ettiği sağlık teknolojilerini geliştiren bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Bu başarılar Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nın gurur kaynağıdır. Bugün stratejik öneme sahip 41 kritik tıbbi cihazı yerli imkanlarla üretmek üzere yol haritamızı oluşturduk. Yerli hasta başı monitörleri, hemodiyaliz ve anestezi cihazı projelerinde sona yaklaştık. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin gerçekleştirebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. Yerli Renkli Doppler Ultrasonografi cihazımız için geliştirme ve seri üretim sözleşmelerini imzaladık. İlk etapta yıllık 700 cihaz ve 3 farklı özellikte 2 bin 500 ultrason probu üreteceğiz. Hematoloji alanında yapay zeka destekli uzaktan tanı ve dijital değerlendirme imkanı sağlayan yerli olarak geliştirdiğimiz Mantiscope cihazının seri üretimine başladık. Mikrodalga Meme Kanseri Tarama ve Teşhis Sisteminde cihaz geliştirme süreçlerini tamamladık. İlk üretilen cihazları KETEM'lere kuracağız. Ayrıca aşı konusunda da büyük bir kararlılığımız var. Teknoloji transfer yöntemiyle ülkemize kazandırdığımız yerli üretim Hepatit A aşısını sahada kullanıma sunduk."

'2 YILDA 5 BİN 800 YENİLİKÇİ PROJE BAŞVURUSU ALDIK'

Bakan Memişoğlu, fikri teknolojiye, teknolojiyi ise milli güce dönüştürdüklerini belirterek, "Oluşturduğumuz ekosistemle fikrin laboratuvarda doğmasından ürüne dönüşüp hastaya şifa olmasına kadar geçen tüm süreci devletimizin güvencesiyle tek çatı altında yönetiyoruz. Devreye aldığımız Üreten Sağlık Portalı ile üniversitelerimizde ve şehir hastanelerimizde kurduğumuz 25 teknoloji transfer ofisi aracılığıyla fikri olanı finansmanla, araştırmayı sanayiyle buluşturuyoruz. Sadece 2 yılda 5 bin 800'ün üzerinde yenilikçi proje başvurusu aldık. Araştırmacılarımızı ve sanayicilerimizi sürekli olarak teşvik ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızca onaylanan, TÜSEB destekli klinik araştırma projelerini geri ödeme sistemine dahil ettik. Son bir yılda kamu tıbbi cihaz alımlarında yüzde 24 olan yerli üretim oranımızı yüzde 31'in üzerine çıkardık. Tıbbi cihaz ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yaklaşık 20 puanlık artışla yüzde 43'e yükseldi. Yerli üretim sağlık teknolojilerinde elde edilen başarılarda ve ülkemizin Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonuyla tam bağımsız bir geleceğe yürümesinde en büyük pay; fedakar sağlık çalışanlarımıza, azimle üreten bilim insanlarımıza ve sanayicilerimize aittir" diye konuştu.

TÜSEB BAŞKANI KERVAN: ÜRETEN SAĞLIK MODELİNİ BAŞLATIYORUZ

TÜSEB Başkanı Ümit Kervan ise, sağlıkta bir değişim sürecini başlattıklarını ifade ederek, "Mükemmel bir sağlık sisteminde sağlık hizmeti veriyoruz. Ama üretim tarafında da bir değişim başlatıyoruz. Artık TÜSEB, Sağlık Bakanlığı, akademisyenler ve yöneticilerle birlikte üreten sağlık modelini başlatıyoruz. Şunu biliyoruz ki günümüzde artık ne devletler ne de şirketler tek başına yeterli oluyor. Ekosistemler ne kadar güçlüyse o kadar başarılı olunuyor. Dünyanın en güçlü şirketi olabilirsiniz ama ekosisteminiz yoksa rekabet edemezsiniz. Rekabet edebilmeniz için güçlü üniversitelere, güçlü akademisyenlere ve çok iyi yöneticilere ihtiyacınız var. Üreten Sağlık Portalı'nın her geçen gün sayısı artıyor; 8 binleri geçti, her ay yaklaşık 1000 civarında başvuru ve kayıt oluyor. Üreten Sağlık Portalı'nın sizlerle birlikte büyüyeceğini biliyoruz. Biz daha önce 'Yapabilir miyiz?' sorusunu sorarken artık bugün dünyanın hangi teknolojisini yapalım ve dünyaya faydalı olabilecek hangi kısmını geliştirelim diye düşünmemiz gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Türkiye Sağlıkta Yerlileşmeye Hızla İlerliyor - Son Dakika

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