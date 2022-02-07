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TURKOVAC aşısı Yalova'da uygulanmaya başlandı - Son Dakika

TURKOVAC aşısı Yalova'da uygulanmaya başlandı

07.02.2022 11:06

Yerli aşı TURKOVAC'ın Yalova Devlet Hastanesinde uygulanmasına başlandı.

Yerli aşı TURKOVAC'ın Yalova Devlet Hastanesinde uygulanmasına başlandı.

Yalova Valisi Muammer Erol, beraberindeki İl Sağlık Müdürü Emrah Eray ile Yalova Devlet Hastanesine gelerek, TURKOVAC aşısının ilk kez uygulanmasını takip etti.

Hastanenin aşı odasındaki vatandaşlarla sohbet eden Vali Erol, kentte TURKOVAC'ın ilk uygulandığı vatandaşlardan Halil Ulusoy'u tebrik ederek, aşının hayırlı olmasını diledi.

İl Sağlık Müdürü Eray, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyada kendi aşısını üreten 10 ülkeden biri olduğunu anımsattı.

Bugün itibarıyla Yalova'da ilk kez yerli aşı TURKOVAC'ın Halil Ulusoy'a uygulandığını anlatan Eray, "Bugün ilimizde de TURKOVAC aşısını uygulamaya başladık. Vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisi var. İnşallah şifa olur. Vatanımız, milletimiz için hayırlı uğurlu olur." diye konuştu.

Hastanede görevli sağlık personeli Münire Kurt ise beşinci doz aşısında TURKOVAC'ı tercih ettiğini belirterek, aşıyı yerli olduğu için tercih ettiğinin altını çizdi.

Beşinci doz aşısında TURKOVAC'ı tercih eden Esma Kumlu da Türkiye'nin yerli aşısının çıkması için özellikle beklediğine değinerek, "Türk aşısı çıksın, kendi milli ve yerli aşımızı olalım diye bekledik. Çok şükür çıktı ve oluyoruz. Hayırlı olsun." dedi.

TURKOVAC aşısı Yalova'da uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı Yalova'da uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı Yalova'da uygulanmaya başlandı

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İl Sağlık Müdürü, Halil Ulusoy, TURKOVAC, Yalova, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık TURKOVAC aşısı Yalova'da uygulanmaya başlandı - Son Dakika


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