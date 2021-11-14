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Üç haftadır vaka oranında birinci olan Karabük'te aşı seferberliği başladı - Son Dakika

Üç haftadır vaka oranında birinci olan Karabük'te aşı seferberliği başladı

14.11.2021 12:07

Üç haftadır vaka oranında birinci olan Karabük'te aşı seferberliği başladı Sağlık ekipleri sahaya çıkıp vatandaşları aşıya ikna etmeye çalışıyor Yeni tip korona virüs vaka oranının 30 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında da en yüksek iller arasında birinci sırada yer alan Karabük'te sağlık ekipleri...

Üç haftadır vaka oranında birinci olan Karabük'te aşı seferberliği başladı

Sağlık ekipleri sahaya çıkıp vatandaşları aşıya ikna etmeye çalışıyor

KARABÜK - Yeni tip korona virüs vaka oranının 30 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında da en yüksek iller arasında birinci sırada yer alan Karabük'te sağlık ekipleri aşı oranlarını artırmak için seferberlik başlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 30 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında açıkladığı haftalık vaka oranı tablosunda Karabük 536,50'lik oranla yine birinci sırada yer aldı. Üç haftadır vaka oranında birinci sırada yer alan kentte İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri halkın sağlığını korumak ve Covid-19 ile mücadele için aşılama çalışmalarını hızlandırdı. Her gün iş yerlerinde, pazar yerlerinde, sanayi sitelerinde, okullarda, cami önlerinde kurulan mobil aşı araçları ile vatandaşlar bilgilendirilen ekipler aşıya ikna etmeye çalışıyor. İkinci doz aşıda yüzde 74.6 oranına yaklaşılan kentte hedef biran önce mavi kategorideki iller arasında yer almak.

"İkinci dozda istediğimiz noktaya ulaşabilmiş değiliz"

İHA muhabirine konuşan Toplum Sağlığı Merkezi doktorlarından Melih Tarık Özdemir, "Yüzde 75 barajını aşamamamız nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğümüzün tamamının seferber olduğunu söyleyebilirim. İnsanların yoğun olarak bulunduğu her yerde olmaya çalışıyoruz aşı yapmak için. İnsanlardan beklentimiz de buna itibar göstermeleri ve gelip aşılarını olmaları. Özellikle ikinci dozda istediğimiz noktaya ulaşabilmiş değiliz" ifadelerini kullandı.

"Bizi dinlememeyi tercih ediyorlar"

Vatandaşların resmi açıklamaları doğrultusunda hareket etmelerini istediklerini ifade eden Özdemir, korona virüse karşı en büyük silahın maske, mesafe ve hijyen ile aşının olduğunu anlattı.

Özdemir, "Bunlara dikkat etmeye devam etmemiz lazım. Pazarı dolaşıyoruz. Birçoğu takmıyor. Aşı hakkında bilgilendirmeye çalıştığımızda bizi dinlememeyi tercih ediyorlar. Beklentimiz eşinden dostundan komşusundan duyduğunu değil, müdürlüğümüzün ve bakanlığımızın yapmış olduğu resmi açıklamalara bağlı olarak pandemiye karşı bizimle beraber hareket etmeleri. İnsanlar pandemi bitmiş zannediyor. Aşı olmanın yeterli olmadığını veya gereksiz olduğunu zannediyorlar. Bu konuda hastaneden bilgileri alabilirler. Yoğun bakımlar ciddi şekilde doluluk içeriyor. Birçoğu da aşısının tamamlamamış ya da hiç olmamış insanlar" diye konuştu.

Aşı çalışmalarına Organize Sanayi Bölgesinden başladıklarını aktaran Özdemir, işçilerin ilgilerinin yoğun olduğunu söyledi.

Üç haftadır vaka oranında birinci olan Karabük'te aşı seferberliği başladı
Üç haftadır vaka oranında birinci olan Karabük'te aşı seferberliği başladı
Üç haftadır vaka oranında birinci olan Karabük'te aşı seferberliği başladı
Üç haftadır vaka oranında birinci olan Karabük'te aşı seferberliği başladı

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Karabük, Ekim, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Üç haftadır vaka oranında birinci olan Karabük'te aşı seferberliği başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üç haftadır vaka oranında birinci olan Karabük'te aşı seferberliği başladı - Son Dakika
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