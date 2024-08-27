Ucuz Kırtasiye Ürünleri Çocuklarda Sağlık Problemlerine Neden Olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Ucuz Kırtasiye Ürünleri Çocuklarda Sağlık Problemlerine Neden Olabilir

Ucuz Kırtasiye Ürünleri Çocuklarda Sağlık Problemlerine Neden Olabilir

Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, denetimsiz şekilde mağazalarda, alışveriş merkezlerinde satılan ucuz ürünlerin çocuklarda çeşitli sağlık problemlerine neden olabileceğini belirtti. Bayrak, kırtasiyecilerin sağlıklı ve güvenli ürünler sunduğunu vurgulayarak vatandaşları kırtasiyecileri tercih etmeye çağırdı.

27.08.2024 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, denetimsiz şekilde mağazalarda, alışveriş merkezlerinde satılan ucuz ürünlerin çocuklarda çeşitli sağlık problemlerine neden olabileceğini belirterek, "Ucuz diye satılan kalemlerin, silgilerin çoğunda kanserojen ürünlere rastlayabiliyoruz. Kırtasiyeciler olarak kendi çocuklarımıza kullandırmadığımız hiçbir ürünü raflarımızda bulundurmuyoruz. Sağlıklı ürün satmaya özen gösteriyoruz. O yüzden vatandaşların ürün alırken kırtasiyecileri tercih etmelerini istiyoruz" dedi.

Mehmet Bayrak, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk zilinin çalmasına sayılı günler kala kırtasiye alışverişi konusunda velilere uyarıda bulundu. Yılın 12 ayı hizmet veren kırtasiyecilerin sezona hazır olduğunu belirten Bayrak, kırtasiye alışverişinde mutlaka güvenli markaların ve denetime tabi ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Denetimsiz şekilde mağazalarda, alışveriş merkezlerinde satılan ucuz ürünlerde yer alan kanserojen maddelerin çocuklarda çeşitli sağlık problemlerine neden olabileceğini vurgulayan Bayrak, "Kırtasiye, kırtasiyeciden alınır" çağrısı yaptı.

KIRTASİYELERE 12 AY DENETİM

Başkan Mehmet Bayrak, kırtasiyecilerde gerekli denetimlerin, kontrollerin yapıldığını söyledi. Bayrak, "Sağlıklı güvenli alışveriş yapabilecekleri tüm kırtasiyeciler hizmete hazır, öğrencilerini bekliyor. Oda olarak kırtasiyecilerimizi denetliyoruz. Aynı zamanda Ticaret Bakanlığı, tarım il müdürlükleri de denetliyor. Bu denetimler sadece okul sezonunda değil, 12 ay yapılıyor. Şu an Antalya'daki tüm kırtasiyecilerin sağlıklı ürün sattığını, çocuk sağlığına zarar vermeyen ürün sattığına kefilim. Vatandaşlarımız güvenli bir şekilde ürünleri alabilirler. Rahat bir şekilde kullanılabilirler" dedi.

GÖZ RAHATSIZLIKLARI İLE 'UCUZ DEFTER' İLİŞKİSİ

Çocukların okullarda kullandıkları ürünlerin sağlıklı olması gerektiğine vurgu yapan Bayrak, şöyle konuştu:

"Senenin 9 ayında birebir temasta bulundukları kırtasiye ürünleri çok önemli. Örneğin bir fon kartonunda kullanılan malzemeler kanserojen olabiliyor. Çocuklarda ciddi anlamda cilt rahatsızlıklarıyla karşılaşılıyor. Ucuz diye aldığınız bir fon kartonu çocuğunuzun sağlığına doğrudan etki edebiliyor. 'Bir defter ne olacak. Ucuzunu alalım' diyorlar ama defterdeki çizginin kalitesi, çizgilerin mesafesi hatta kağıt hamurunun kalitesine kadar hepsi çok önemli. Bu çocuğun göz sağlığını birebir ilgilendiriyor. Son yıllarda göz rahatsızlıklarının çocuklarda sık görülmesinin en büyük sebeplerinden birinin, 'ucuz' diye alınan okul defterleri olduğunu söyleyebiliriz. Dünyada hiç kimse, hiçbir şeyi daha kötü yapmadan daha ucuza satamaz. Ucuz diye satılan kalemlerin, silgilerin çoğunda kanserojen ürünlere rastlayabiliyoruz. Kırtasiyeciler olarak kendi çocuklarımıza kullandırmadığımız hiçbir ürünü raflarımızda bulundurmuyoruz. Sağlıklı ürün satmaya özen gösteriyoruz. O yüzden vatandaşların ürün alırken kırtasiyecileri tercih etmelerini istiyoruz."

KIRTASİYE MALİYETİ 1500 LİRADAN BAŞLIYOR

Okula başlayan bir öğrencinin kırtasiye masrafı hakkında bilgi veren Mehmet Bayrak, "Vatandaşın tercihine göre maliyet, çanta dahil 1500 TL'den başlıyor. Bu 2 bin 500 TL'ye kadar gidiyor. Farklı markalarda farklı ürünler var. Bir kuru boya 50 liraya da var 250 liraya da. Ulusal mağazalar tarafından şöyle algı yaratılıyor; 'Kırtasiyeciler pahalı' diyorlar. Gerçek anlamda inceleme yapan vatandaşlarımız 'Kesinlikle pahalı değil' diyor. Odalarımızın ekipleri de var. Mağazalarda fiyat araştırmaları yapıyorlar. Kırtasiyeciler aynı marka üründe daha uygun. Çünkü 12 ay boyunca sattığımız için ürünün kalitesini biliyoruz, hem de ürüne hakimiz. Fiyatlarımız daha uygun" dedi.

Kaynak: DHA

Mehmet Bayrak, Alışveriş, Çocuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ucuz Kırtasiye Ürünleri Çocuklarda Sağlık Problemlerine Neden Olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:49 İzmir’de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış İzmir'de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış
10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
17:09 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı
17:03 Bu nasıl değişim İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor Bu nasıl değişim? İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor
16:24 Finlandiya’da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler Finlandiya'da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler
16:19 Şişli’de Rum Ortodoks Mezarlığı’nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı Şişli'de Rum Ortodoks Mezarlığı'nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı
16:19 Düzce’de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza Düzce'de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza
16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
16:14 Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya’daki Neuschwanstein Şatosu’nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya'daki Neuschwanstein Şatosu'nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
15:57 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı
15:50 Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar’ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar'ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 12:35:43. #1.12#
SON DAKİKA: Ucuz Kırtasiye Ürünleri Çocuklarda Sağlık Problemlerine Neden Olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement