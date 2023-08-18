Bakan Koca'dan hastanedeki odasında ölü bulunan Prof. Dr. Gökçen Orhan'la ilgili paylaşım

Kalp Damar Cerrahı ve Akademisyen Prof. Dr. Gökçen Orhan, görev yaptığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'nde çalışma odasında ölü bulundu. Yaşanan olay sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Gökçen Orhan hocamızı, görevli olduğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMA ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Kalp Damar cerrahı ve Akademisyen Prof. Dr. Gökçen Orhan, Kadıköy'de bulunan Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki odasında öğlen saatlerinde ölü bulundu. Kendisinden haber alınamaması üzerine odasına bakılmak istenen Orhan'ın kapısının kilitli olduğu fark edildi. Kapının açılmasının ardından Orhan'ın cansız bedeni bulundu. Yoğun bakıma kaldırılan Orhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp Damar Cerrahı ve Akademisyen Prof. Dr. Gökçen Orhan.

"SAĞLIĞINIZI İHMAL ETMEYİN" PAYLAŞIMI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Orhan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Orhan'ın sosyal medya hesabından en son paylaştığı gönderide "Sağlığınızı ihmal etmeyin" yazdığı görüldü.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Dr. Siyami Ersek Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlarından Prof. Dr. Gökçen Orhan hocamızı, görevli olduğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.