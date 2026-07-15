Uşak'ta Beyin Tümörü Başarıyla Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uşak'ta Beyin Tümörü Başarıyla Alındı

Uşak\'ta Beyin Tümörü Başarıyla Alındı
15.07.2026 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Songül Bacak, 8 cm'lik beyin tümöründen başarılı bir operasyonla kurtuldu. 'Dünyaya yeniden geldim' dedi.

UŞAK'ta yaşayan 2 çocuk annesi Songül Bacak'ın (47) beynindeki yaklaşık 8 santimetrelik tümör, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanan hibrit yöntemle başarıyla çıkarıldı. Girişimsel Radyoloji ve Beyin Cerrahisi ekiplerinin ortak operasyonunda, önce anjiyografi ile tümörü besleyen damarlar kapatıldı, ardından yaklaşık 6 saat süren ameliyatla tümör tamamen temizlendi. Sağlığına kavuşan Bacak, "Dünyaya yeniden gelmiş gibi hissediyorum" dedi.

Uşak'ta yaşayan Songül Bacak, son iki yıldır kısa süreli baygınlık hissi, gözünün önünden hayaller geçmesi, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri yaşamaya başladı. Yaşadığı belirtilerin nöbet olduğunu bilmeyen Bacak, şikayetlerinin artması üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde Bacak'ın beyninde yaklaşık 8 santimetre büyüklüğünde bir tümör tespit edildi. Sevk edildiği SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bacak, multidisipliner bir yaklaşımla, Girişimsel Radyoloji ve Beyin Cerrahisi ekiplerinin 7 Temmuz'da ortak gerçekleştirdiği operasyonla sağlığına kavuştu. Yaşadığı zorlu süreci anlatan Songül Bacak, beyninde tümör olduğunu öğrendiğinde korkmadığını ve doktorlarına sonsuz güvendiğini dile getirip, "İki yıldır başım ağrıyordu, midem bulanıyordu ve anlık hayaller görüyordum. Meğer bunlar birer nöbetmiş, buraya gelince öğrendim. Doktorum bana tüm riskleri en başında anlattı ama bana o kadar büyük bir güven verdi ki hiç korkmadan ameliyata girdim. Ameliyattan çıkıp gözümü açtığımda dünyaya yeniden gelmiş gibi hissettim. Çok mutluyum. Biri 27, diğeri 22 yaşında iki çocuğum var. 28 yıllık evliyim. Yaşamayı, çocuklarımı ve eşimi çok seviyorum. Daha yaşayacak güzel günlerimiz var. Şu an kendi başıma yürüyebiliyorum, çok iyiyim" dedi.

Eşinin sağlığına kavuşmasıyla büyük bir rahatlama yaşadıklarını belirten Ferhat Bacak (51) ise, "Beyin ameliyatı olacağını duyunca tabii ki çok korktuk, ölüm riski de dahil her şeyi göze alarak imza attık. Doktorlarımıza güvendik. Şükürler olsun o belayı atlattık, şu an çok memnunuz" diye konuştu.

ÖNCE ANJİYOGRAFİ İLE TÜMÖRÜN DAMARLARI TIKANDI

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Serhat Akış, tümörün çok büyük olması sebebiyle ameliyat sırasında yaşanabilecek kanama riskini en aza indirmek için modern teknolojiyi devreye soktuklarını belirtti. Türkiye'de ve dünyada sayılı merkezde uygulanan bu hibrit yöntemi anlatan Dr. Akış, "Hastamızın başında yaklaşık 8 santimetrelik çok büyük bir tümör vardı. Bu büyüklükteki lezyonları doğrudan ameliyata almak ciddi kanama riskleri barındırır. Bu nedenle ameliyat öncesinde girişimsel radyolojide beyin anjiyografisi yöntemiyle beyin damarlarının haritalamasını yaptık. Gelişmiş anjiyografi cihazlarımızı kullanarak, sağlıklı dokulara hiçbir zarar vermeden sadece tümörü besleyen damarlara ulaştık ve bu damarları özel kapatma cihazlarıyla tıkadık. Böylece tümörü bir anlamda ameliyata hazırlamış olduk. Bu yöntem ameliyattaki kanamayı azalttığı gibi cerrahın canlı doku ile ölü dokuyu ayırt etmesini kolaylaştırarak çok daha güvenli ve konforlu bir ameliyat imkanı sunuyor" ifadelerini kullandı.

6 SAATLİK AMELİYATLA TÜMÖRÜN TAMAMI TEMİZLENDİ

Operasyonu gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahi Eğitim Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Alper Tabanlı ise 7 Temmuz'da gerçekleşen ve yaklaşık 6 saat süren ameliyatın başarıyla tamamlandığını ifade etti. Doç. Dr. Tabanlı, şöyle devam etti:

"Hastamız geldiğinde tetkiklerde 8-9 santimetrelik oldukça büyük bir lezyon gördük. Eskiden bu yöntemler olmadan da bu tümörleri doğrudan ameliyatla çıkarıyorduk ancak risk son derece yüksekti. Girişimsel radyoloji uzmanımızla koordineli çalışarak önce tümörün kanlanmasını azalttık. Bu sayede ameliyat süresi kısaldı, kanama miktarı azaldı ve genel anestezinin getireceği riskler en aza indi. Ameliyat sonrası yaptığımız kontrollerde tümörün arkada hiçbir kalıntı (nüks) bırakılmadan tamamen temizlendiğini saptadık. Hastamız özellikli bir hasta, beyninde başka küçük lezyonlar da var. Bu nedenle genetik araştırmaları sürüyor. Kendisini 1'inci ve 6'ncı aylarda yakın takibe alacağız."

Kaynak: DHA

Hastane, Sağlık, Yaşam, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uşak'ta Beyin Tümörü Başarıyla Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kıyafetlerle defnettiler Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı
Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş!
Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat İstanbul’da yarın bu yollar kapalı olacak Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat! İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak
Pakistan’da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti
Haluk Levent’in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı Haluk Levent'in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı
Okan’a açık açık soruldu: Can Uzun’u mu, Bruno Fernandes’i mi istersin Okan'a açık açık soruldu: Can Uzun'u mu, Bruno Fernandes'i mi istersin?
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı
Özgür Özel’in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu
Haluk Levent’in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı
Beklenen müjdeyi Okan Buruk verdi: 1-2 gün içerisinde imzayı atacak Beklenen müjdeyi Okan Buruk verdi: 1-2 gün içerisinde imzayı atacak

11:39
Yaprak Dökümü’nün Şevket’iydi Son halini görenler tanıyamıyor
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor
11:34
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik eylem planında şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik eylem planında şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı
11:25
Akaryakıta okkalı çifte zam Tarih de rakam da belli
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
11:09
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent’i dolandırmak isterken dolandırıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
10:26
Öğretmen, polis, vaiz, doktor İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
Öğretmen, polis, vaiz, doktor! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
10:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstiklal Beyannamesi: 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Beyannamesi: 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe...
10:07
Haluk Levent’in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
08:23
Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
08:16
İrade de bizim zafer de İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
07:59
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
23:55
İran İHA’ları Bahreyn semalarında Patriotlar devreye girdi
İran İHA'ları Bahreyn semalarında! Patriotlar devreye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 12:01:13. #7.13#
SON DAKİKA: Uşak'ta Beyin Tümörü Başarıyla Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.