Üye Girişi
Uyuz böceği, kış aylarında kabus olacak! Deriyi istila edip, tüm vücudu kıpkırmızı yapıyor - Son Dakika

Uyuz böceği, kış aylarında kabus olacak! Deriyi istila edip, tüm vücudu kıpkırmızı yapıyor

06.10.2021 16:01
Uyuz böceği, kış aylarında kabus olacak! Deriyi istila edip, tüm vücudu kıpkırmızı yapıyor

Dermatoloji Uzmanı Dr. Onur Çapkan, sonbahar ve kış aylarıyla birlikte görülme sıklığı artan uyuza ilişkin uyarılar yaptı. Çapkan, "Gözle görülemeyen bu böcekler deriyi istila ederek rahatsızlık oluşturuyor. İnsan vücuduna girdiklerinde döküntü bırakıyor" ifadelerini kullandı. Çapkan, vücudunda kaşıntıya bağlı kırmızılık görülen vatandaşların doktora görünmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'de havaların soğumasıyla birlikte uyuz hastalığını görülme sıklığı arttı. Uzmanlar da vatandaşları hastalığa karşı uyarmak için açıklamalarda bulunuyor. Deriyi istila eden ve vücudu kıpkırmızı yapan hastalıkla ilgili açıklamada bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Onur Çapkan, belirti gösteren vatandaşların vakit kaybetmeden doktora başvurması gerektiğini söyledi.

"SADECE MİKROSKOPLA GÖRÜLÜYORLAR"

Uyuz hastalığının, Sarcoptes Scabiei olarak adlandırılan akarın (eklem bacaklı canlı, hayvan) insan vücuduna girmesiyle oluştuğunu belirten Dermatoloji Hekimi Uzm. Dr. Onur Çapkan, gözle görülemeyen bu böceklerin deriyi istila ettiğini söyledi. Sadece mikroskopla görülebilen uyuz böceklerinin insan derisine girerek orada yaşadığını aktaran Çapkan, "Deri içerisinde açtıkları tünellerde yaşayan bu canlılar bazı sağlık sorunlarına yol açabilirler. Özellikle geceleri şiddeti artan kaşıntı gibi bireylerin gündelik hayatını olumsuz etkileyen sağlık sorunları oluşturabilirler" diye konuştu.

"KAPALI ORTAMLARDA BULUNULMASI RİSKİ ARTIRIYOR"

Uyuz hastalığının temel olarak temas yoluyla bulaştığını söyleyen Çapkan, uyuz hastalığını oluşturan akarların hızlı hareket edemediğini kaydetti. Uyuz böceklerinin zıplama ya da atlama gibi yeteneklere de sahip olmadığını belirten Çapkan, uyuz hastalığının bulaşma ve korunma yollarının bilinmesinin önemine dikkat çekerek, "Uyuz hastalığını oluşturan akar, hızlı hareket edemediği için temas süresinin belli bir sürenin üzerinde gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Örneğin, kısa ve basit bir tokalaşma ya da sarılmada uyuz hastalığının bulaşma ihtimali düşüktür. Fakat aynı yatakta uyuma, ortak havlu kullanma gibi durumlarda havlu, yastık, çarşaf gibi eşyalardan bulaşması mümkündür. Huzurevi, kreş, okul ve ev gibi ortak kullanımın ve temas edilen eşya sayısının fazla olduğu yerlerde uyuz hastalığı bulaşma oranı daha yüksektir. Aile bireyleri arasında hızlı yayılım gösterebilir. Uyuz hastalığı genellikle ortam hijyeninin iyi olmadığı ve insan sayısının fazla olduğu yerlerde görülür" dedi.

"DERİDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEYEN BULGULAR OLUŞUR"

Çapkan, uyuz hastalığının belirtileriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Uyuz hastalığını oluşturan bu akarlar insan vücudu dışında birkaç gün yaşayabilmektedir. Bireyler bu akarlara maruz kaldığı zaman hemen belirtiler gözükmeyebilir. Belirtilerin ortaya çıkması 6-8 haftayı bulabilmektedir. Fakat bu dönemde de başka bireylere uyuz hastalığı bulaştırılabilir. Uyuz hastalığının görülme sıklığı özellikle sonbahar ve kış aylarında artsa da son yıllarda tüm mevsimlerde sıkça görmekteyiz. Bireyler Sarcoptes Scabiei türü uyuz akarlarına maruz kaldıklarında belirti göstermeleri birkaç haftayı bulabilir. Bu dönemde deri, bireylerin hayatını olumsuz etkileyecek bazı belirtiler göstermektedir. En sık karşılaşılan belirtiler; özellikle gece artan ve tüm vücutta görülebilen kaşıntı, kızarıklık, parmak araları, bilekler, meme başı ve genital bölgede kabarıklıklar görülmesi olarak verilebilir. İlk 1 yaş içinde saçlı deri ve yüz tutulumu da görülebilmektedir."

"EŞYA PAYLAŞIMI RİSK TAŞIYOR"

Uyuz hastalığının kendisini genel olarak kaşıntı yoluyla belli ettiğine dikkat çeken Çapkan, "Uyuz hastalığından korunmak için uyuz olan bireyle direkt olarak temas edilmemelidir. Eşya paylaşımı yapılmamalıdır. Aile bireylerinden birinde uyuz hastalığı görüldüğü zaman diğer aile bireyleri de hekimle görüşmeli ve ortak tedaviye başlanmalıdır. Uyuz bulaşan kişinin yastık, çarşaf ve havlu gibi kişisel eşyaları yüksek derecede yıkanmalı ve akarlardan arınması sağlanmalıdır" diye konuştu.

UYUZ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Uyuz hastalığının tedavisinin mümkün olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Onur Çapkan, kesin tanının konulması için dermatoskopi cihazı ile deri yüzeyinin mikroskobik olarak incelenmesi gerektiğini vurguladı. Tedavi yöntemlerine ilişkin bilgi veren Çapkan, "Değerlendirmeler sonucu uyuz tanısı konulan hastalarda genel olarak krem veya merhem tedavisi etkili olmaktadır. Bazı durumlarda kaşıntı önleyici kremler de verilebilir. Uyuz hastalığının daha ağır ya da tedaviye direncin olduğu durumlarda ağızdan alınmak üzere oral ilaçlar da verilebilir. Bu ilaç ya da merhemlerin birkaç hafta kullanılması gerekir. İlacı ve temizlik önlemleri hekimin önerdiği şekilde yapan bireylerde kaşıntının ilk 2 hafta içerisinde belirgin biçimde azalması beklenir. Kaşıntının tamamen geçmesi 1 ayı bulabilir" diyerek sözlerini noktaladı.

Sonbahar, Türkiye, Doktora, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Uyuz böceği, kış aylarında kabus olacak! Deriyi istila edip, tüm vücudu kıpkırmızı yapıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-kırmızılı takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı istiyor 17:00 Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-kırmızılı takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı istiyor Son dakika: Tiryakilere bir kötü haber daha geldi! Bir grup daha sigaraya zam yaptı, işte güncel fiyatlar 16:28 Son dakika: Tiryakilere bir kötü haber daha geldi! Bir grup daha sigaraya zam yaptı, işte güncel fiyatlar Ölü bebeğin mezarı açıldı, babası tespit edildi! Engelli kadının tecavüzcüsü tam 12 yıl sonra ortaya çıktı 16:13 Ölü bebeğin mezarı açıldı, babası tespit edildi! Engelli kadının tecavüzcüsü tam 12 yıl sonra ortaya çıktı
Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı 15:51 Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı 15:34 Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan 6 saatlik kesinti Telegram'a 70 milyon yeni kullanıcı kazandırdı 15:26 Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan 6 saatlik kesinti Telegram'a 70 milyon yeni kullanıcı kazandırdı
CHP liderinden Erdoğan'ın 14:42 CHP liderinden Erdoğan'ın "Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun isteği mi?" sorusuna jet cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti 14:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti

Son Dakika Haberleri
17:00 Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-kırmızılı takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı istiyor
16:49 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 6 Ekim 2021
16:27 Son dakika: Tiryakilere bir kötü haber daha geldi! Bir grup daha sigaraya zam yaptı, işte güncel fiyatlar
16:14 Başkanlar ortaklık için adım attı! Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları aynı kanalda
16:08 Mobilya fabrikasında çıkan yangın korkuttu! Sahibi, küle dönen ekmek teknesini gözyaşları içinde izledi
15:52 Saadet Partisi'ni yasa boğan ölüm! Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay lüks aracında başına dayadığı silahla intihar etti
15:50 Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı
15:36 Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu hakkında konuştu: Bayrak seçime açık değildir, kimseye yalvarmayız
15:34 Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı
15:25 Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan 6 saatlik kesinti Telegram'a 70 milyon yeni kullanıcı kazandırdı
Mobilya devi IKEA, Türkiye'de bulunan üretim kapasitesini genişletiyor Mobilya devi IKEA, Türkiye'de bulunan üretim kapasitesini genişletiyor         
17:03
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 6 Ekim 2021 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 6 Ekim 2021         
16:49
Başkanlar ortaklık için adım attı! Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları aynı kanalda Başkanlar ortaklık için adım attı! Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları aynı kanalda         
16:15
Saadet Partisi'ni yasa boğan ölüm! Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay lüks aracında başına dayadığı silahla intihar etti Saadet Partisi'ni yasa boğan ölüm! Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay lüks aracında başına dayadığı silahla intihar etti         
15:53
Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu hakkında konuştu: Bayrak seçime açık değildir, kimseye yalvarmayız Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu hakkında konuştu: Bayrak seçime açık değildir, kimseye yalvarmayız         
15:37
Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi         
15:33
Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum         
14:47
Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak         
14:30
Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski         
13:50
Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim         
12:13
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı         
11:12
BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor         
10:44
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 17:06:24. #1.11#
SON DAKİKA: Uyuz böceği, kış aylarında kabus olacak! Deriyi istila edip, tüm vücudu kıpkırmızı yapıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement