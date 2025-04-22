Uzm. Dr. Uras: "Sezeryan doğum tercihi değil, bir ameliyattır" - Son Dakika
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Sağlık

Uzm. Dr. Uras: "Sezeryan doğum tercihi değil, bir ameliyattır"

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Uzm. Dr. Uras: "Sezeryan doğum tercihi değil, bir ameliyattır" Doğal Olan Normal Doğum Sempozyumu Samsun'da yapıldı Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, Doğal Olan Normal Doğum Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada sezeryanın bir doğum tercihi olmadığını ve ameliyat olduğunun altını çizdi.

22.04.2025 15:31  Güncelleme: 15:35
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Uzm. Dr. Uras: "Sezeryan doğum tercihi değil, bir ameliyattır"

Doğal Olan Normal Doğum Sempozyumu Samsun'da yapıldı

SAMSUN - Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, Doğal Olan Normal Doğum Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada sezeryanın bir doğum tercihi olmadığını ve ameliyat olduğunun altını çizdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından, normal doğumun özendirilmesi, tıbbi olarak zorunlu olmadığı sürece sezaryen oranlarının azaltılması ve nüfus artış hızının sürdürülebilir bir seviyede tutulması amacıyla "Normal Doğum Eylem Planı" hazırlandı ve uygulamaya konuldu. Bu kapsamda Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nün öncülüğünde, kadın sağlığının ve normal doğumun önemini vurgulamak amacıyla Doğal Olan Normal Doğum Sempozyumu düzenlendi. Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonda başlayan sempozyumda, alanında uzman hekimler ve akademisyenler, doğum tercihlerini etkileyen faktörlerden normal doğumun anne ve bebek üzerindeki etkilerine kadar pek çok önemli konuyu ele aldı. Sempozyumda "Sevgiyle, Güvenle, Doğanın Ritmiyle" sloganıyla normal doğumun doğal ve sağlıklı süreci detaylı bir şekilde katılımcılara aktarıldı.

"Sezaryen doğum tercihi değil, bir ameliyattır"

Programın açılışında konuşan Uzm. Dr. Mustafa Uras, "Gerek Cumhurbaşkanlığımız gerek Sağlık Bakanlığımız, doğal doğumun teşvik edilmesini güçlü sağlıklı nesillerin temeli olarak görmektedir. Normal doğum, anne ve bebek sağlığına olan katkılarıyla birlikte sağlık sistemimizin sürdürülebilirliği açısından da büyük bir değere sahiptir. Bu konuda atılan her adım hem annelerimizin hem de toplumumuzun geleceğine yapılan bir yatırımdır. Bilindiği üzere aslında sezaryen bir doğum tercihi değildir. Sezaryen bir nevi ameliyattır. Ne zaman anne ve bebek sağlığı açısından bir tehdit olduğu zaman doktor tarafından verilen bir karardır. Ama maalesef son yıllarda anne adaylarımızın gerek adaylarımızın kararı olsun gerek toplum tarafından farklı açıdan gösterilmesi kaynaklı maalesef insanlar artık biri doğum tercihi olarak görmeye başladı. Şunu bir hekim olarak rahatlıkla söyleyebilirim. Sezaryende, sonuç olarak ameliyat alıyorsunuz. Bağırsak yapışıklığı ve buna benzer ve ameliyatta oluşabilecek çeşitli komplikasyonlar oluşabiliyor. Aynı zamanda doğumdan sonra çocuk yaşaması gereken fizyolojik ritmi yaşamadığı zaman bir anda anne karnından dış dünyayla karşılaştırıyoruz. Tabii bunun da bir sürü sıkıntılar oluyor. İşte yeni doğan yoğun bakımında yatması süreci gibi" dedi.

Sempozyuma ayrıca Samsun Vali Yardımcısı Vekili/ Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır, doktorlar, hemşireler, ebeler, sağlık çalışanları ve anne adayları katıldı. Programın sonunda normal doğum konusunda çalışmalar yürüten hekimlere plaket takdim edildi. Sempozyum, 2 oturum halinde uzman hekimlerin alanlarındaki sunumlar ve soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Uzm. Dr. Uras: 'Sezeryan doğum tercihi değil, bir ameliyattır' - Son Dakika

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