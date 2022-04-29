Uzmanından Ramazan Bayramını sağlıklı geçirmek için 6 öneri - Son Dakika
Üye Girişi

Uzmanından Ramazan Bayramını sağlıklı geçirmek için 6 öneri

29.04.2022 12:24
Uzmanından Ramazan Bayramını sağlıklı geçirmek için 6 öneri

Ramazan Bayramında sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Gonca Güzel Ünal, bayrama özel 6 öneride bulundu.

Ramazan Bayramında sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Gonca Güzel Ünal, bayrama özel 6 öneride bulundu. Ünal "Bu yıl Ramazan ayının bahar mevsimine denk gelmesi dolayısıyla uzun saatler süren açlık ve susuzluğun sıvı kaybına, metabolizmada düzensizliklere sebep olmuş olabilir. Bütün bir ay boyunca oruç tutulup 2 öğün beslenilip bayramda aşırıya kaçılırsa bedende problemlere sebep olabilir" dedi. 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gonca Güzel diyerek bayramı sağlıklı geçirmek için önerilerde bulundu. 

BAYRAM SABAHI SAĞLIKLI BİR KAHVALTI YAPIN 

Sağlıklı bir kahvaltının önemine dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Gonca Güzel Ünal, "Ramazan ayı boyunca öğün sayısı azaldığı için özellikle bayram kahvaltıları şölene dönüşüyor. Bayram sabahını börek, kek, çörek gibi karbonhidrat ağırlıklı bir öğüne dönüştürmek yerine yumurta, peynir, zeytin, ceviz, mevsim yeşillikleri ve tam tahıllı ekmekten oluşan klasik Türk kahvaltısı şeklinde yapmanız uzun süredir yavaşlamış olan metabolizmanızı canlanmasına yardımcı olacaktır" dedi. 

SAĞLIKSIZ ATIŞTIRMALIKLARDAN UZAK DURUN 

Önerilerine devam eden Ünal, "Bir ay boyunca iki öğün beslenen metabolizma için öğün sayısını ve miktarını sağlıksız atıştırmalıklarla birden arttırmak bedeni zorlayabilir. Bulantı, kusma, ishal gibi sindirim problemleri olabilir. Bu yüzden gereksiz atıştırmaktan uzak durmak faydalı olur" diye konuştu. 

GÜN İÇİNDE TÜKETTİĞİNİZ ÇAY VE KAHVE MİKTARINA DİKKAT EDİN 

Gün içinde tüketilen çay ve kahve miktarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Ünal, "Çay ve kahvenin içerdiği kafeinin fazlaca tüketilmesi vücutta direkt etki yapacağından sıvı elektrolit kaybına sebep olacaktır. Bu yüzden günlük çay kahve tüketiminin 2-3 fincanı geçmemesi ve oluşacak kaybın önlenmesi için günlük en az 2.5 litre su tüketilmesi gereklidir" diye konuştu. 

TATLILARDA KONTROLLÜ OLUN 

"Ramazan Bayramı'nda yapılan hatalardan biri de fazla miktarda baklava gibi ağır şerbetli tatlılar, çikolata ve şekerleme tüketmektir" diyen Ünal şöyle devam etti:  

"Glisemik indeksi yüksek olan bu besinler kan şekerinizde hızlı ve ani yükselmelere ve sonrasında hızlı bir düşüşlere neden olarak kan şekeriyle ilgili dengesizliklere yol açarak diyabet kalp krizleri gibi kronik hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Ayrıca vücuda alınan şekerin fazlası yağ olarak depolanacağından gözle görülür bir kilo artışına sebep olacaktır. Bu yüzden ikramlarda tercihinizi şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılardan yana kullanın."  

FİZİKSEL AKTİVİTE YAPMAYI İHMAL ETMEYİN 

Fiziksel aktivitenin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Ünal,"Yürüyüş hafif tempolu koşu ve ya yüzme gibi fiziksel aktivite yapmanız yavaşlayan metabolizmanızı hızlandırmaya çok yardımcı olacaktır.  Asansör kullanmak yerine merdivenleri kullanarak veya bahçe işleriyle uğraşarak bile fiziksel aktivite düzeyinizi artırabilirsiniz" açıklamasında bulundu. 

POSA TÜKETİMİNİ ARTTIRIN 

"Bayramda kızartmalı veya ağır yemekler yerine, ızgara, buğulama ve haşlama şeklinde pişirilen yemekleri tercih edin" önerisinde bulunan Ünal, "Tam tahıllı veya çavdarlı ekmek tercih ederek uzun süre tok hissetmenizi sağlayabilirsiniz. Ramazan'da bozulan bağırsak düzeninizi sağlamak için bayramda posalı besinlere ağırlık verin. Posa tüketiminizi artırmak için; kuru baklagilleri, sebze ve meyveleri, kepeği ayrılmamış tahılları tüketebilirsiniz. Pirinç pilavı yerine yemeklerin yanında eğer hazırlayacaksanız bulgur pilavı veya esmer pirinçten yapılış pilavı tercih edebilirsiniz" dedi. 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gonca Güzel Ünal "Bayramı, Ramazan öncesi beslenme düzeninize döneceğiniz geçiş günleri gibi düşünebilirsiniz. İlk güne hafif beslenerek başlayıp bedeninizi alıştırarak yemek yemeli, üçüncü gün tüketiminizi ilk güne oranla biraz daha arttırarak normal beslenme düzeninize geçiş yapmalısınız" diyerek sözlerini tamamladı.  


Uzmanından Ramazan Bayramını sağlıklı geçirmek için 6 öneri
Uzmanından Ramazan Bayramını sağlıklı geçirmek için 6 öneri
YORUMLAR
500
Şehit aileleri ve öğrenciler iftarda buluştu Şehit aileleri ve öğrenciler iftarda buluştu Haliliye'de Ramazan ayı dolu dolu geçiyor Haliliye'de Ramazan ayı dolu dolu geçiyor Elazığ'daki yaşlı ve kimsesizlerin iftar sofralarını lise öğrencileri hazırlıyor Elazığ'daki yaşlı ve kimsesizlerin iftar sofralarını lise öğrencileri hazırlıyor

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Ramazan, Çay, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Uzmanından Ramazan Bayramını sağlıklı geçirmek için 6 öneri - Son Dakika


Son Dakika
13:44 Dere kenarındaki cesedin gizemi çözüldü: Şüphelinin evinde kanlı giysiler bulundu
13:40 Ege'de Yunan jetlerine müdahale: 3 günde 30 ihlal yaptılar
13:28 TFF, Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı
13:24 İSKİ'den Bakan Varank'a yanıt: 400 bin değil 30 bin abonenin suyu kesik
13:18 Bu akşam Kasaba Doktoru'nda neler yaşanacak? Leyla hastaneden ayrılacak mı?
13:14 Esra Erol, canlı yayına çıkmak istemeyen konuğunun yanına çıplak ayakla koştu! Görenler dönüp bir daha baktı
12:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında konuştu: Avukatlarımız davaları açacaklar
12:56 İBB; İstanbul'da bayram tatilinde toplu ulaşımın 4 gün ücretsiz olduğunu duyurdu
12:52 Ali Babacan, seçim kararı hakkında konuştu: Kurulacak hükümete hazırlanıyoruz!
12:38 Kayınpederini öldürdü, boşanmak üzere olduğu eşiyle birlikte 4 kişiyi de yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 13:53:14. #1.13#
SON DAKİKA: Uzmanından Ramazan Bayramını sağlıklı geçirmek için 6 öneri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement