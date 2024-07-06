Uzmanlar, 'Medicana Bursa 4K Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması'nda bir araya geldi - Son Dakika
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Sağlık

Uzmanlar, 'Medicana Bursa 4K Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması'nda bir araya geldi

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Medicana Bursa Hastanesi'nin düzenlediği Medicana Bursa 4K Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması, 'Çocuk Kırıklarında Zor Kararlar' adlı programda ortopedi ve travmatoloji alanında uzman hekimler bir araya geldi. Programa Bursa ve çevre illerden doktorlar katıldı ve çocuk ortopedi alanında uzman meslektaşlar deneyimlerini paylaştılar. Toplantıda çocuk kırıklarının tedavi yöntemleri ve iyileşme süreçleri gibi konular ele alındı.

06.07.2024 11:37
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Uzmanlar, 'Medicana Bursa 4K Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması'nda bir araya geldi

BURSA - Medicana Bursa Hastanesi'nin düzenlediği Medicana Bursa 4K Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması, 'Çocuk Kırıklarında Zor Kararlar' adlı programda ortopedi ve travmatoloji alanında uzman hekimler bir araya geldi.

Medicana Bursa Hastanesi'nin düzenlediği Medicana Bursa 4K Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması "Çocuk Kırıklarında Zor Kararlar" adlı programa Bursa ve çevre illerden ortopedi ve travmatoloji alanında uzman hekimler yoğun ilgi gösterdi. Prof. Dr. Bartu Sarısözen'in moderatörlüğündeki programa İstanbul İzmir Bursa Eskişehir gibi illerden doktorlar katıldı. Ortopedi ile ilgili bu işe gönül vermiş, sadece bu işle ilgilenen her kurumdan duayen isimlerin bir arada olduğu ortak bir konsey gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Yüksel Özkan, "Bu vesileyle Medicana Bursa Ortopedi Kliniği olarak bölgede düzenlediğimiz önemli bir toplantıda meslektaşlarımızla bir araya geldik. Bu akşamki toplantıda çocuk ortopedi alanında uzman meslektaşlarımız kendi deneyimlerini paylaşacaklar. Mesleğimizde özellikle çocuk olunca ortopedik bir travmada yaklaşımda zorlanmaktayız. Bu anlamda kendi deneyimlerini paylaşıp, meslektaşlarımızla bir araya gelme noktasında bu bilimsel toplantının sosyal bir önemi de var. İzmir'den ve İstanbul'dan çocuk ortopedisinin gelişmesinde çok önemli katkılarda bulunan meslektaşlarımızla bir araya geleceğiz. Ben bize destek veren Medicana Ortopedi Kliniğine, hastane yönetimine ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Medicana Bursa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Armağan Can Ulusaloğlu, "Bizler burada hastaları konuşmak, konsey oluşturmak ve onlara en iyi hizmeti bütün meslektaşlarımla devlet hastanesi, özel sektör ve üniversite birlikte sonuçlara vararak sunabilmek için bir araya geldik. Çok değerli hocalarımız var. Onlarla birlikte bu olguları konuşacağız. Hastalar adına karar verirken hepimizin görüşünün olması başarıya giden en önemli şeydir. Çocuk kırıklarında zor kararlar konusunu ele aldık. Bu dönemin kırıkları, bu dönemin mevsimi olduğu için exspert hocalarımızla meslektaşlarımıza destek olmaya çalışacağız" diye konuştu.

Profesör Dr. Önder Karanderer ise, "Toplantıya İzmir Tınaztepe Üniversitesinden katılıyorum. Nazik davetleri için Yüksel ve Gökhan hocaya çok teşekkür ediyorum. Bugün Bursa'da çocuk kırıklarını masaya yatıracağız, tüm özelliklerinden bahsedeceğiz. Ben de özellikle çocuk kırıklarında alçılama tedavisindeki sınırlarda bahsedeceğim. Değerli bir toplantı olacağını düşünüyorum" dedi

Uludağ Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Bartu Sarısözen ise; "Bizi buraya bilimsel bir toplantı için toplayan Medicana'ya ve oradaki tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Çocuk kırıklarıyla ilgili bir toplantı planlandı. Toplantıda yedi tane konuşmacı olacak. Oturumların içerisinde çocuk kırıklarının yetişkin kırıklarından farklılıkları, çocuk kırıklarının nasıl iyileştiği vb konular için Türkiye'nin çeşitli yörelerinden öğretim üyesi arkadaşlarımız davet edildi. Bilimsel anlamda çok yaralı bir toplantı olacağını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Çocuk, Bursa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzmanlar, 'Medicana Bursa 4K Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması'nda bir araya geldi - Son Dakika

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