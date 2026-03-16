Uzun Süren Öksürük Uyarısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.03.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Özlü, 8 haftayı geçen inatçı öksürüğün mutlaka araştırılması gerektiğini vurguladı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, özellikle solunum yolu enfeksiyonu geçirmiş hastalarda geçmeyen öksürüğe ilişkin, "Bu öksürük, normal öksürük şurup ve haplarıyla geçmiyor. Balla ve bitki çaylarıyla iyileşmeyen inatçı bir öksürük. Çok rahatsız edici ve günlük yaşam kalitesini bozan bir öksürüktür. 3 ya da 8 haftayı geçiyorsa mutlaka araştırılması gerekir" dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, grip ile başlayıp ardından uzun süren ve geçmeyen öksürüğe ilişkin uyarılarda bulundu. İnatçı öksürüğün bilinen öksürük tedavi yöntemleri ile geçmediğini ifade eden Prof. Dr. Özlü, mutlaka göğüs hastalıkları uzmanına danışılması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Mevsim itibarıyla kış bitiyor, bahar aylarına giriyoruz. Bu dönemde en çok rastladığımız hasta popülasyonu, öksürükle gelen hastalar. Daha çok grip, soğuk algınlığı gibi bir enfeksiyon geçirip sonrasında ağrılar, kırgınlık, halsizlik, üşüme, titreme, nefes darlığı gibi bulgular tamamen düzelebiliyor ama kalıcı bir öksürük olur. Krizler şeklinde gece ve gündüz gelen, uyutmayan öksürükler olur. Bazen balgam olur ama genelde kuru öksürük şeklinde olur. Bu hastaların birçoğunda geniz akıntısı ve bazen de hapşırma olabiliyor" ifadelerini kullandı.

'HERKESİN HAVA YOLU EŞİK DEĞERİ AYNI DEĞİL'

Prof. Dr. Özlü, hava yolundaki aşırı duyarlılığın öksürüğe neden olduğunu ifade ederek, "Bu tür öksürüklerin sebebi daha çok enfeksiyonunun tetiklediği alerjik bir zeminde ortaya çıkan vakalar olduğunu görüyoruz. Bazılarında önceden astım ya da alerjik nezle teşhisi var. Enfeksiyon bunu tetiklemiş oluyor ve bir alevlenme şeklinde geliyor. Bazılarında da önceden böyle bir teşhis de yok. İlk defa böyle bir tabloyla gelenler de var. Bazıları da 'Enfeksiyonlardan sonra da uzayan öksürüklerim oluyordu' şeklinde bir öykü anlatabiliyor. Bazı kişilerde aşırı duyarlılık dediğimiz, hava yollarımızda aşırı tepkisellik olabiliyor. Bu genelde doğuştan gelen bir özellik, herkesin hava yolu eşik değeri aynı değil. Bazı kişiler enfeksiyonlar, gazlar, kokular, tozlar, küf mantarları gibi farklı alerjenlere aşırı tepki verebiliyorlar. Bazıları ise daha sınırlı tepki verebiliyor. Hava yolu aşırı duyarlılığı öksürüğe neden olabiliyor" diye konuştu.

'ÖKSÜRÜK 8 HAFTAYI GEÇİYORSA ARAŞTIRILMALI'

Uzayan öksürüklerin ciddiye alınması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Tevfik Özlü, şöyle konuştu:

"Bu öksürük, normal öksürük şurup ve haplarıyla geçmiyor. Balla ve bitki çaylarıyla iyileşmeyen inatçı bir öksürük. Çok rahatsız edici ve günlük yaşam kalitesini bozan bir öksürük. Mutlaka değerlendirilip, zeminde kronik bir hastalık var mı diye bakılmalı. Bazen farklı bir patoloji ve öksürük karışabiliyor. Baktığımız zaman kalp yetmezliği vakaları da öksürükle gelebiliyor. Akciğer kanseri de öksürükle teşhisi koyabiliyoruz. Çok da geçiştirmemek gerekir. Uzayan öksürükleri ciddiye almak lazım. Normalde solunum yolu enfeksiyonları sonrasında 3-5 gün öksürük hepimizde devam eder ve sonrasında geçer. Bu çok sorun değil ama uzuyor 3 ya da 8 haftayı geçiyorsa mutlaka araştırılması gerekir. Sebebini bulmak ve iyi tedavi edilmek gerekir. Hakikaten ciddi sorunlar çıkabiliyor."

Kaynak: DHA

Öksürük, Sağlık, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 13:13:39. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.