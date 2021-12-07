Vaka artışının devam ettiği Doğu Akdeniz'de "Tedbirlere uyun, aşı olun" çağrısı - Son Dakika

Kovid-19 vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer alan Adana, Hatay, Mersin ile Osmaniye'de, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması ve aşı olunması çağrısında bulunuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları bir önceki haftaya göre 20-26 Kasım'da en çok artan 10 il arasında yer aldığı açıklanan bu kentlerde, herkesin ilk günkü hassasiyetle tedbirlere uyması istendi.

Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu, AA muhabirine, 3 haftadır kentin vaka artışında ilk 10 il arasında yer aldığını söyledi.

Vaka artışlarının, kişisel koruyucu önlemlere dikkat edilmemesinden kaynaklandığını dile getiren Altunsu, havaların soğumasıyla kapalı mekan kullanımının artması ve yeterince ortam havalandırması yapılmamasının da etkenler arasında yer aldığını aktardı.

Altunsu, maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat edilmemesinin yanı sıra aşı yaptırmamanın vaka artışına neden olduğunu belirtti.

Vakaların büyük çoğunluğunu 25-45 yaş aralığındaki çalışan kesimin oluşturduğunu anlatan Altunsu, iş yerlerinde ortam havalandırmasının iyi yapılması, maskelerin kesinlikle ihmal edilmemesi ve sosyal mesafeye uyulması gerektiğine işaret etti.

Altunsu, kurallara uyulması halinde vaka sayılarının hızlı şekilde azalacağını söyledi.

Kovid-19 ile ilgili herkesin üzerine düşeni yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Altunsu, şöyle devam etti:

"Bütün ülkelerde slogan belli, maske, mesafe, hijyen ve aşı. Yani bu kurallara, tedbirlere uymazsak sıkıntıyı yine toplum olarak bizler yaşıyoruz. Yine hastaneye yatışlarımız, ölümlerimiz artıyor. Bu kurallara uyduğumuz zaman ki bir dönem ciddi anlamda tedbirlerle bunların güzel sonuçlarını da gördük. Burada kişilerin kendi kişisel tedbirlerine uymaları çok çok önemli ancak o zaman sonuca ulaşacağız."

Altunsu, aşıdan dolayı hastalığı hafif geçirmenin rehavete neden olmaması gerektiği uyarısında da bulundu.

"Aşılar bir an önce tamamlanmalı"

Hatay Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mehmet Özdoğan da gerek aşılama gerekse filyasyon ve bilgilendirme çalışmalarıyla 24 saat görevde olduklarını vurguladı.

Kış aylarında olunduğuna değinen Özdoğan, şunları kaydetti:

"Soğuklar dolayısıyla kapalı alanlarda vatandaşlarımızın iç içe olması, grip ve soğuk algınlığının artmasıyla 2 haftadır Kovid-19 vakalarında artış gözlenmekte. Son 3 gündür azalma gözlemlemekteyiz. Evet vaka sayısında artış var ancak bizi sevindiren hastanemizde, serviste, yoğun bakımda bekleyen hastamız yok. Kovid-19, Hatay'da kontrol altında diyebiliriz. Kontrol altına alınması, durdurduğumuz anlamına gelmiyor. Vatandaşlarımızın, Sağlık Bakanlığımızın belirttiği gibi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle kalabalık ortamlarda 'Biz aşılıyız, bize bir şey olmaz.' diyerek kurallara uymamaları sıkıntı yaratabilir. Çünkü virüs, vücut direnci zayıf olanlara veya aşılarını tamamlamamışlara sıkıntı yaratabiliyor. Herkesin aşılarını bir an önce tamamlamasını istiyoruz."

Özdoğan, kurallara uyulması durumunda bu hastalığın el birliğiyle atlatılacağını umduklarını söyledi.

"Hastalığı ağır geçirenlerin yüzde 95'i aşısız"

Mersin İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, Doğu Akdeniz illerinde mevsimsel etkiye bağlı olarak son 2 haftalık süreçte vaka sayılarının arttığını belirtti.

Havaların soğumasıyla vatandaşların kapalı mekanlarda daha fazla vakit geçirmeye başladığını aktaran Ceviz, "Her ne kadar vakalarda bir artış olsa da aşısı tamamlanan ve ağır kronik hastalığı bulunmayan pozitif tanılı kişiler, hastalığı evlerinde karantina altında daha hafif geçiriyor. Hastalığı ağır geçiren ve yoğun bakımlarda takibi yapılan hastalarımızın yüzde 95'i aşısız ve aşısı tamamlanmamış kişiler." diye konuştu.

Ceviz, Mersin'in 2. doz aşılamada yüzde 80'i aştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yeterli değil. Son dönemde aşılama neredeyse durma noktasına geldi. Vatandaşlarımızdan, özellikle gençlerimizden talebimiz, eksik aşılı ya da aşısız olanların bir an önce sağlık tesislerine müracaat ederek aşılarını yaptırmaları. Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak istiyorsak bir an önce aşımızı olalım. Doğabilecek olumsuzlukların önüne geçelim."

"Vaka sayısı en az il olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ise kent olarak Kovid-19 ile mücadeleye devam ettiklerini anlatarak, "Fakat maalesef 2 haftadır en yüksek seyreden il durumundayız. Bu durum bizi çok üzüyor. Bugüne kadar çok başarılı getirmiştik. İnanıyorum ki en kısa zamanda toparlayacağız ve vaka artışını düşüşe geçireceğiz." dedi.

Tekrar vaka sayısı en düşük il olmayı umduklarını dile getiren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun için de tedbirlere uymamız ve aşılarımızı olmamız gerekiyor. Hiçbir zaman yılmadan, yılgınlığa düşmeden ve bıkmadan, koronavirüs bitene kadar mücadeleyi sürdürmekten başka çaremiz yok. En iyi şekilde geçmişte olduğu gibi bu mücadeleyi sürdürelim ve en kısa zamanda inşallah ilimizde koronavirüs vaka sayılarını en aşağılara indirmek için tedbirlere uymaya devam edelim ve aşılarımızı olalım."

???????Vaka sayısındaki artışın nedenlerini de değerlendiren Yılmaz, "Vaka sayısındaki artışa neden olarak tedbirlerin vatandaşlarımızca gevşetildiğini görüyoruz. Tedbirlere uymamız şart. Şu an ikinci doz aşılamada Türkiye'de ikinci il durumundayız. İnanıyorum ki bu tedbirlere uyarak ve aşı olarak vaka sayısı en az il olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz." diye konuştu.