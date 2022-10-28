Van'da güneş tutulmasını çıplak gözle izleyen 10 kişi görme kaybı yaşadı - Son Dakika
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Van'da güneş tutulmasını çıplak gözle izleyen 10 kişi görme kaybı yaşadı

29.10.2022 16:28

Van'da güneş tutulmasını çıplak gözle izleyen ve aralarında çocukların da olduğu 10 kişi hastanelik oldu. de görme kaybı meydana geldi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Operatör Dr. Yusuf Evcimen, "Retinanın iç tabakası ve foto reseptör tabakasında bir hasar oluştuğunu görmekteyiz. Bu da hastalarımızın görme kalitesinde düşme ve bulanık görmesine neden olmaktadır" dedi.

25 Ekim'de gerçekleşen, Ay'ın Güneş ve Dünya arasına girmesiyle oluşan parçalı Güneş tutulması, Türkiye'den de izlendi. Tüm dünyanın ilgi gösterdiği doğa olayı, Van'da 10 kişiyi hastanelik etti.

BİR SÜRE SONRA BULANIK GÖRMEYE BAŞLADILAR

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Operatör Dr. Yusuf Evcimen, birkaç gün önceki güneş tutulması sırasında maalesef istenmeyen durumların yaşandığını belirtti. İki gün içerisinde hastaneye başvuran ve aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişide görme kaybı olduğunu ifade eden Evcimen, "Güneşe çıplak gözle bakmışlar. Bu hiç arzu etmediğimiz bir durum. Güneşe çıplak gözle bakmalarından dolayı bir iki saat sonra başlayan bulanık görme şikayetleri oldu. Hastalarımızın yaptığımız muayenelerinde görme keskinliğinde azalma, odaklaşmada sıkıntı, yamuk görme, dalgalı görme ve bulanık görme şikayetleri mevcuttu. Çektiğimiz filmlerde sarı nokta dediğimiz bölgede, retinanın iç tabakası ve foto reseptör tabakasında bir hasar oluştuğunu görmekteyiz. Bu da hastalarımızın görme kalitesinde düşme ve bulanık görmesine neden olmaktadır" dedi.

Van'da güneş tutulmasına çıplak gözle bakan 10 kişide görme kaybı oluştu

"ÇIPLAK GÖZLE GÜNEŞE 15 SANİYEDEN UZUN BAKMAMAMIZ LAZIM"

Güneşe bağlı oluşan hasarların bir tedavisinin olmadığına vurgu yapan Evcimen, "Bu durum kalıcı görme kayıplarına ve kalıcı hasarlara neden olmakta olup, bu konuda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Güneş tutulması sırasında, hatta normal zamanlarda da güneş gözlüğü takmalarını öneriyoruz. Çünkü güneşte ultraviyole dalga ışınları var. Bu nedenle çıplak gözle güneşe 15 saniyeden daha fazla süre bakmamamız lazım. Maalesef güneşe bağlı oluşan hasarların bir tedavisi yok. Biz hastalarımıza bazı besin takviyeleri ve güneş gözlüğü takmalarını öneriyoruz. Bu bölgedeki hasarları, vücudun kendisi bir miktar da olsa bunu onarabiliyor. Ancak altıncı ayın sonunda kalan hasar, maalesef kalıyor ve tedavisi de yok" diye konuştu.

Van'da güneş tutulmasına çıplak gözle bakan 10 kişide görme kaybı oluştu
Kaynak: İHA
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Güneş, Van, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Van'da güneş tutulmasını çıplak gözle izleyen 10 kişi görme kaybı yaşadı - Son Dakika

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