Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti

05.02.2026 15:29
Sakarya'da üretilen bir sucuk markasında tek tırnaklı eti tespit edildi. Bu gelişme sonrası ekipler teyakkuza geçti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde sahaya inerken, İl Müdürü Asım Baş da denetimlere bizzat katıldı.

Sakarya'da faaliyet gösteren Burhan Güvenal markalı bir sucuk üreticisine ait üründe yapılan analizlerde tek tırnaklı eti tespit edildi. Gıda güvenliğini tehdit eden bu tespit, son dönemde kentte gündeme gelen at ve eşek eti skandallarının ardından kamuoyunda ciddi tepkiye neden oldu.

DENETİMLER GECE SAATLERİNDE YOĞUNLAŞTI

Yaşanan gelişmenin ardından Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, denetimleri sıkılaştırdı. İl genelinde et ve et ürünleri üreten işletmeler ile satış noktalarına yönelik kontroller gündüzle sınırlı kalmadı, gece saatlerinde de devam etti. Denetimlerde hijyen şartları, ürün içerikleri, üretim izinleri ve kayıt dışı faaliyetler ayrıntılı şekilde incelendi.

Bakanlık tarafından paylaşılan o liste...

İL MÜDÜRÜ DENETİMLERE KATILDI

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, gece yapılan denetimlere bizzat katıldı. Baş, denetimlerin yalnızca rutin bir uygulama olmadığını vurgulayarak, vatandaşların sağlığını riske atan hiçbir uygulamaya göz yumulmayacağını ifade etti.

İşte kentteki denetimlerden kareler;

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Faruk Aydoğan Faruk Aydoğan:
    Devlet kapatsın bunları 17 1 Yanıtla
    Serkan ergezer Serkan ergezer :
    DEVLET İLK ÖNCE ÜRETSİN DIŞA BAĞLAMASIN ÜLKEYİ GÜÇLÜ TÜRKİYE YENİ TÜRKİYE DİYE DİYE GÜZELİM ÜLKEYİ NE HALE SOKTULAR GETİRDİLER ???? 3 2
  • Umut Ürgün Umut Ürgün:
    yazıklar olsun 17 0 Yanıtla
    Serkan ergezer Serkan ergezer :
    AKP NİN YENİ TÜRKİYESİ GÜÇLÜ TÜRKİYESİ ÜRETMEZ İSEN TÜRKİYE Yİ DIŞA BAĞLARSAN OLACAĞI BU OLUR 3 2
    Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    Olsun yinede, şükür namazında ve müslümanlar, Allah korusun ya içki içselerdi demi. Olsun hiç yoktan yarın Cuma namazını kılar. Genellikle bir kısım güruhlar öyle diyor ya. 2 3
  • trakyali 59 trakyali 59:
    Böyle yerler neden kapatılmıyor ödül gibi cezalar veriliyor 14 0 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz Kubilay Turkyilmaz:
    GIDA TARIM BAKANLIĞI VE BELEDİYE ZABITASINI SAHADA GÖRMEK HAK HAKGETİRE BU ÜLKE O KADAR DENETİMSİZ KALDI Kİ 2000 yılından önce UGUR DÜNDAR ÇIKARDI AZ ÇOK DENETİM OLURDU ŞİMDİ KİMSE DENETLEMİYOR HELE BİR BİSKÜVİ ÇİKOLATA MARKASI VAR 50 yıldan beri BİZE GERÇEK BİSKÜVİ VE ÇİKOLATA TADINI UNUTTURDU YAPAY KATKI MADDESİ YÜZÜNDEN 2 0 Yanıtla
  • Journalist Journalist:
    Sayın yetkililer bu işe kesinlikle ivedi olarak el atmalı. Bu tür üretim sapıp insanların sağlıklarıyla uğraşanlar hem hapis cezası almalı hem de ticarette men edilmeli. Vatandaşlar bu işin üstesinden gelemezler ki. 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
