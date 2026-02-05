Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti

Sakarya'da faaliyet gösteren Burhan Güvenal markalı bir sucuk üreticisine ait üründe yapılan analizlerde tek tırnaklı eti tespit edildi. Gıda güvenliğini tehdit eden bu tespit, son dönemde kentte gündeme gelen at ve eşek eti skandallarının ardından kamuoyunda ciddi tepkiye neden oldu.

DENETİMLER GECE SAATLERİNDE YOĞUNLAŞTI

Yaşanan gelişmenin ardından Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, denetimleri sıkılaştırdı. İl genelinde et ve et ürünleri üreten işletmeler ile satış noktalarına yönelik kontroller gündüzle sınırlı kalmadı, gece saatlerinde de devam etti. Denetimlerde hijyen şartları, ürün içerikleri, üretim izinleri ve kayıt dışı faaliyetler ayrıntılı şekilde incelendi.

İL MÜDÜRÜ DENETİMLERE KATILDI

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, gece yapılan denetimlere bizzat katıldı. Baş, denetimlerin yalnızca rutin bir uygulama olmadığını vurgulayarak, vatandaşların sağlığını riske atan hiçbir uygulamaya göz yumulmayacağını ifade etti.

İşte kentteki denetimlerden kareler;