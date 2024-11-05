Yenidoğan Üçüzlerden Son Bebek de Taburcu Oldu - Son Dakika
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Sağlık

Yenidoğan Üçüzlerden Son Bebek de Taburcu Oldu

Yenidoğan operasyonu sonrası üçüzlerden Defne bebek de taburcu edilerek ailesine kavuştu.

05.11.2024 20:04
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Yenidoğan operasyonunda kurtarılan üçüzlerden güzel haber: Son bebek de taburcu oldu

İSTANBUL - Türkiye'yi sarsan 'Yenidoğan Çetesi Operasyonu' sonrası kapatılan hastaneden üçüz bebeklerinden birini teslim alan iki bebeği ise Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen Koyuncu ailesi, önce Asel'in ardından da Defne bebeğin taburcu edilmesiyle büyük mutluluk yaşadı. 24 yaşındaki anne Hatice Nur Koyuncu, "Medilife Hastanesi'nde doğum yapmıştım, süreç çok iyiydi, ta ki o haber gelene kadar, bebeklerimin yatacağı hastane hiç aklıma gelmemişti. Önce herhangi bir şey olmadığı söylendi sonra 'Acil hastaneye gelmeniz gerekiyor' dendi. Gittiğimizde polisler vardı, Kuzey'i o gece taburcu aldık. Hamileliğimde Asel'in yaşayamayabileceğini dediler, ilk onu taburcu aldık şuan Defne'yi alıyoruz, çok farklı bir duygu" dedi.

Yenidoğan çetesi operasyonu tüm Türkiye'yi sarsarken olayda adı geçen hastaneler kapatılarak tedavisi devam eden hastalar kamu hastanelerine sevk edilmişti. O hastanelerde tedavi gören isimlerden biri de Büyükçekmece'de yaşayan 24 yaşındaki Hatice Nur Koyuncu, üçüz bebeklerini geçtiğimiz haftalarda Beylikdüzü'ndeki Medilife Hastanesi'nde dünyaya getirdi. 2'si kız biri erkek olan bebeklerin 33'üncü haftalarında erken doğumla hayata gözlerini açması sonrası üçüzler yenidoğan yoğun bakıma alındı. Bir süre sonra ise Yenidoğan Çetesi Operasyonu'nu duyan anne Koyuncu, hemen hastaneyle iletişime geçti. Edinilen bilgiye göre hemşirenin herhangi bir sıkıntı olmadığını söylediği anne, akşam ise üçüzlerinin başka bir hastaneye sevk edileceği yönünde arandı. Aile hemen hastaneye koşarken, Sağlık Bakanlığı ekipleri ve polislerle karşılaştı. Aile, durumunun iyi olduğu belirtilen oğulları Kuzey'in eve gidebileceğini öğrendi. Büyük korku yaşayan Koyuncu ailesi, oğullarını evlerine götürmek üzere teslim alırken, kızları Asel ve Defne ise Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yenidoğan yoğum bakımına sevk edildi. Üçüzlerden ikisinin tedavisine burada devam edilirken, durumu zamanla iyiye giden Asel taburcu edildi. Defne bebeğin tedavisi sürerken aile de üçüzlerin evde bir arada olacağı günü iple çekti. Bu süreçte tedavisi tamamlanan Defne bebek için de kontrollerine devam etmek üzere taburculuk kararı alındı, aile ise büyük sevinç yaşadı. 24 yaşındaki Hatice Nur Koyuncu yaşadıkları süreci anlatırken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Karan da Defne ve Asel kardeşlerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

"Bebeklerimin yatacağı hastane aklıma hiç gelmemişti"

Yenidoğan Çetesi Operasyonu'nu öğrendikten sonra doğum yaptığı hastaneyle iletişime geçtiğini anlatan 24 yaşındaki anne Hatice Nur Koyuncu, "Medilife Hastanesi'nde doğum yapmıştım, süreç çok iyiydi, ta ki o haber bize gelene kadar. Televizyondan haberleri gördüm, sosyal medyadan takip ediyordum ama bebeklerimin yatacağı hastane benim aklıma hiç gelmemişti. Cumartesi günüydü; ben sabah Kuzey'i, oğlumu emzirmeye girmiştim, bir de öğlen 14.00'da gittim, zaten oradaki başhemşireyle sürekli görüşüyorduk. Herhangi bir sıkıntı olmadığını, o hastanede öyle bir şeyin olmadığını, listede ismi geçen hemşirenin 2 sene orada çalışıp çıktığı söylenildi. Bizim hastanemizde herhangi bir şey olmadığı söylenildi, biz de gittiğimizde bebeklerin durumu gayet iyiydi, ben istediğim zaman görebiliyordum, emzirmeye gidiyorum, süt götürüyordum. Cumartesi akşam 21.00'a doğru hastanenin hemşiresi beni aradı, 'Acil hastaneye gelin, bebeklerinizi sevk edeceğiz' dedi. Gittiğimizde hastane kapanmıştı, polisler vardı, hastanede bir tek bizim bebeklerimiz kalmış. Kuzey'i o gece taburcu aldık, eve getirdik. Buradaki hastanede boşluk olduğu söylendi, bebeklerim kuvözle, ambulansla bu hastaneye getirildi. Geçenlerde Asel'i taburcu almıştım, şimdi de Defne'yi taburcu alıyorum, herhangi bir sıkıntım yok. Hemşire arkadaşlar, hastane olsun, bize çok yardımcı oldular, bebeklere çok iyi baktılar. Evde hamilelik testi yaptım, hastaneye gittiğimde bana 'Üçüz' dediler, hatta Asel'in çok küçük olduğunu, 'Tutunamayabilir, düşebilir, yaşayamayabilir' dediler ama çok şükür o da tutundu. İlk onu taburcu aldık, şu an Defne'yi alıyoruz çok farklı bir duygu. Benim tarafımda da eşimin tarafında da ikiz var, üçüz de bize oldu. Biz her şeyi üç alıyoruz, bir almıyoruz" dedi.

"Annelere rica ediyorum; lütfen takiplerine dikkat etsinler"

Hastanelerine sevk edilen 2 kardeşin durumuyla ilgili veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Karan, özellikle erken doğan bebeklerde birçok problemle karşılaşabildiklerini ifade etti. Karan, "2 tane bebek geldi, aslında üçüzler, 2 tanesine biz baktık, bir tanesini yoğun bakımımızda biraz daha fazla misafir ettik. Üçüz ve erken doğdukları için, erken doğan çocukların türlü türlü problemleri oluyor. Akciğerleri gelişmemiş oluyor bu sebepten dolayı solunum sıkıntıları, kalplerinde sıkıntı yaşıyorlar. Çok çabuk enfeksiyon kapabilirler, hassastırlar. Bu problemlere de uygun bir şekilde yaklaşmamız için ülkemizde yenidoğan yoğun bakımlarımıza bu bebekleri yatırıyoruz. Tabi ki bu çocuklar sıkı kontrol gerektiriyor, kilo takibine gelecek özellikle ilk 1 ayda daha sıkı bir kilo takibi yapacağız. Belki haftalık gelmesini isteyeceğiz, çocuk polikliniğimizde 40 güne kadar randevusuz bir şekilde yenidoğanlarımıza bakıyoruz, annelerin randevu almalarına gerek olmuyor. Sarılığımızı ölçen cihazla mutlaka bakıyoruz, beslenme durumlarına, emzirmeyle ilgili problemlerimiz varsa da emzirme danışmanımız var. Doktor, hemşire, ekiple bebeklerimizin hep başındayız, 24 saat. Yenidoğan yoğun bakım ve doğumlarla ilgilenen bir hastaneyiz, acil servisimize de çocuklar geliyor. Her bebek doğduktan sonra muayene ediyoruz, gerekirse yatılıyor, takip ediliyor. Kadın doğum takibi gerçekten çok önemli, bütün annelere tavsiye ediyorum ve rica ediyorum; lütfen takiplerini olsunlar. Yenidoğan yoğun bakımımız ne kadar güzel olsa da biz ne kadar iyi de baksak da buraya gelmelerini istemeyiz, direkt anneleriyle evlerine gitmelerini isteriz" şeklinde konuştu.

"Bin 600 gramla aldık, şu an 2 kilo 400 gram"

Taburcu edilen Defne bebeğin durumuna yönelik konuşan Uzm. Dr. Karan, "Şu anda 2 kilo 400 gram, biz bin 600 gramla aldık. Kesinlikle mama kullanmak vs. istemiyoruz sadece anne sütü kullanmak istiyoruz, o şekilde bebeklerimizi sıkı bir takiple büyütüyoruz, kilo almalarını istiyoruz. Kilo çok önemli, enerji depoları dolacak, büyüyecek. Ben onlara bebek arkadaşım diyorum, Asel daha önce gitti, sadece farkımız bu arkadaşımın kalbi biraz hızlı atıyor. Hızlı attığı için de kendisini biraz daha fazla takip etmek istedik. Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ekokardiyografi için konsültasyon amaçlı kuvözlü ambulansla gönderildi. Eko sonucunu aldık, korkacağımız, acil, ciddi, bizi endişelendiren bir şey tespit edemediler. Ama ileri inceleme için randevu verdiler, taburcu olduktan sonra bebeğimiz de ileri incelemelerini yaptıracak. Hepsi bizim bebeğimiz, yenidoğan yoğun bakım üniteleri gerçekten çok önemli yerlerdir. Zamanında, uygun müdahale ve özellikle de hijyen şartlarına azami düzeyde dikkat eden yenidoğan yoğun bakım gerçekten her ülke için çok çok önemlidir ve bütün bebeklerimizi biraz daha yaşama bağlamak, hayatlarını kurtarmak, ileride herhangi bir engelle; fiziksel veya zihinsel engelle kalmamaları için baştan doğru tedavilerini yapmak gerçekten çok önemli. Bütün halkımıza buradan bir mesaj verebilirsem; haberler ve durumlardan dolayı yenidoğan yoğun bakımlarımızdan korkmayın. Bebekleri hayat bağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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