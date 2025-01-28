Yumurta Tüketimi Alzheimer Riskini Azaltabilir - Son Dakika
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Sağlık

Yumurta Tüketimi Alzheimer Riskini Azaltabilir

Yumurta Tüketimi Alzheimer Riskini Azaltabilir

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, yumurta tüketiminin hafızayı güçlendirdiğini ve Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltabileceğini belirtti. Yumurta, beyin sağlığı için kritik öneme sahip olan kolin maddesini içeriyor.

28.01.2025 09:48  Güncelleme: 09:50
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YUMURTA tüketiminin hafızayı güçlendirdiğini ve Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltmada yararlı olabileceğini ifade eden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, "Yumurta tüketiminin faydaları saymakla bitmiyor. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, yumurta tüketiminin Alzheimer hastalığının önlenmesine yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor" dedi.

Alzheimer hastalığı ve yumurta tüketimi arasındaki ilişkiyi değerlendiren Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, "Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, yumurta tüketiminin sadece vücut sağlığı için değil, aynı zamanda zihinsel işlevlerin korunmasında da önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koyuyor" diye konuştu. Yumurta tüketiminin beyin sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin bilimsel çalışmaların arttığını belirten Prof. Dr. Hanoğlu, "Son dönemde yapılan araştırmalar, yumurta tüketiminin Alzheimer hastalığının ortaya çıkışını geciktirebileceğini destekliyor. Özellikle yumurtanın içerdiği kolin maddesi, hafızayı ve bilişsel işlevleri destekleyen önemli bir bileşen olarak dikkat çekiyor" dedi.

'DENGELİ BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE ÖNEMLİ'

Yumurtanın sadece tek bir besin olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Hanoğlu, dengeli bir diyetin ve fiziksel aktivitenin yaşlı bireylerde sağlıklı yaşlanma için temel olduğunu ifade etti. Geçmişte yumurtanın yüksek kolesterol içerdiği için sağlık açısından olumsuz değerlendirildiğini, ancak günümüzde bu düşüncenin değiştiğini belirten Prof. Dr. Hanoğlu, yumurtanın kalp ve beyin sağlığı açısından faydalı bir besin olduğunu anlattı. Prof. Dr. Hanoğlu, "Yumurta gibi besinlerin bir diyetisyen tarafından planlanmış dengeli bir beslenme programı içinde tüketilmesi önemli. Bunun yanı sıra fiziksel egzersizlerin de eklenmesi gerekiyor. Çünkü bedensel sağlık, zihinsel sağlığı da doğrudan etkileyen önemli bir faktör" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Alzheimer Hastalığı, Lütfü Hanoğlu, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yumurta Tüketimi Alzheimer Riskini Azaltabilir - Son Dakika

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