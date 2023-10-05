Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 05.10.2023 11:32

Yunanistan'da bu yıl Batı Nil Virüsü nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Son bir haftada 9 yeni vaka tespit edildi ve ölü sayısı 19'a yükseldi. Virüs özellikle Tesalya, Orta Makedonya, Doğu Makedonya, Trakya, Batı Makedonya ve Epir bölgelerinde görüldü.

Yunanistan'da bu yıl, Batı Nil Virüsü nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamaya göre de son bir haftada 9 yeni Batı Nil Virüsü vakası teşhis edildi.

VAKANIN ARTACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Açıklamada, ölü sayısının 19'a yükseldiği, virüsün özellikle Tesalya, Orta Makedonya, Doğu Makedonya, Trakya, Batı Makedonya ve Epir bölgelerinde tespit edildiği belirtildi. Uzmanlar, gelecek aylarda vaka sayının artacağı değerlendirmesinde bulundu.

KKTC'DE DE VAKALAR VAR

Öte yandan; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı da ülkede Batı Nil Virüsü vakası tespit edildiğini bildirdi. Başkent Lefkoşa'da Batı Nil Virüsü vakasına rastlandığı belirtilerek, virüsün insanlara en sık "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaştığı kaydedildi.

AŞI VEYA TEDAVİSİ YOK

Virüsün aşı veya ilaçla tedavisinin bulunmadığı ve semptomları görülen kişilerde mide bulantısı, kusma, ishal, deride kızarıklık ve lenf bezlerinin aşırı şişmesi durumlarının yaşanabileceği aktarılan açıklamada, Bakanlığın, virüse karşı gerekli tedbirleri aldığı ve sivrisinek ilaçlamasının aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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