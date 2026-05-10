Zehirli İlaçlar Ambarlarda Tehlike Yaratıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zehirli İlaçlar Ambarlarda Tehlike Yaratıyor

Zehirli İlaçlar Ambarlarda Tehlike Yaratıyor
10.05.2026 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Atakan, zararlı etmenlere karşı kullanılan zehirli ilaçların evlerde uygulanmaması gerektiğini vurguladı.

ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Atakan, ambarlarda depolanan bitkisel ürünlerin zararlı etmenlere karşı korunması amacıyla yapılacak ilaçlama uygulamalarının yetki belgeli firmalar ve sertifikalı kişiler tarafından yapılması gerektiğini belirterek, "Son derece zehirli bileşikler içeren bu ilaçlar, evlerdeki haşereler için kesinlikle uygulanmamalıdır. Çünkü bu ilaçların zehirlenme durumunda panzehri yoktur, ölüme neden olur" dedi.

Almanya'dan Kasım 2025'te İstanbul'a gelen ve Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre kaldıkları otel odasında uygulanan böcek ilacından kaynaklı zehirlenme nedeniyle hayatını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin ardından 4 Mayıs'ta Mersin'in Bozyazı ilçesinde de yakınlarını ziyarete gelen Musa Tülü (38) ve eşi Ebru (33) ile çocukları Azra ve Ömer Selim Tülü de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan aileden Azra ve Ömer Selim Tülü yaşamını yitirirken, Musa ve Ebru Tülü çifti ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ekiplerin incelemesinde, ailenin kaldığı odada zehirli madde kalıntılarına rastlandı. AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede; ailenin kaldığı, Musa Tülü'nün annesine ait ikinci kattaki evin odasında buğday deposu olarak kullanılan bölümde rastlanan kimyasal maddenin, 'insan sağlığını etkileyebilecek düzeyde fosfor sinir gazı' olduğu tespit edildi. Tahliye edilen ev, karantinaya alındı.

'KATI, SIVI VE GAZ FORMÜLLERİ OLUYOR'

ÇÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Atakan, böcek ve zararlılara karşı vatandaşların ev, iş yeri, bahçe, ambar gibi yerlerde bilinçsizce kullandığı ilaçlara yönelik uyarılarda bulundu. İlaçlama uygulamalarından bahseden Prof. Dr. Atakan, "Hastalık ve zararlı etmenlere karşı tarımsal amaçlı kullanılan bazı bitki koruma ürünleri, yaşamsal ortamlarda halk sağlığını tehdit eden durumlara karşı kullanılan ilaçlar, bunun yanı sıra depolanmış bitkisel ürünlerin de böcekler gibi bazı zararlı etmenlere karşı kontrol altına alınması amacıyla kapalı ortamlarda kullandığımız kimyasallar var. Bunların katı, sıvı, gaz formülleri oluyor. Çoğunlukla gaz formu kullanılır ve buna fumigasyon gazlama adı verilir" diye konuştu.

HALK ARASINDA 'TABLET' OLARAK BİLİNİYOR; SON DERECE ZEHİRLİ VE YANICI

Kapalı ortamlarda, depo ve ambarlarda yapılan ilaçlamalarda kullanılan kimyasalların son derece zehirli ve yanıcı bileşikler olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ekrem Atakan, "Halk arasında 'tablet' olarak geçen fimugant maddeler uygulamadan bir saat sonra havanın nemiyle buluşup reaksiyona girer ve çevreye bir gaz yaymaya başlar. Bunlar yanıcı ve çok zehirli bileşiklerdir. Uygulama sırasında kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılır. Gaz yayıldıkça sarımsak kokusuna benzer bir koku yayılır. Kapalı ortamlarda, ambarlarda bu koku çabuk anlaşılır. Bunlar evlerde kullanıldığında ise gaz fark edilmeden hızla çevreye yayılır. Bu bakımdan çok zehirli bu bileşikler depolarda dahi kullanılırken çok dikkatli olunmalı, yaşam ortamlarında ise kesinlikle kullanılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

DEPODA UYGULANAN İLAÇLAR YAŞAMSAL ORTAMLARDA KULLANILMAMALI

Bu uygulamaların yetki belgesi olan kişiler tarafından bir program dahilinde yapılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Atakan, şöyle devam etti:

"Yaşam ortamlarındaki haşere, kemirgen, böcek ya da sineklere karşı 'Depoda uygulanan ilaçlar, tabletler var, hadi gelin bunu evde de uygulayalım' demek son derece yanlış bir düşüncedir. Ev, okul, hastane, restoran, otel gibi kentsel ortamlardaki zararlı etmenlere karşı uygulanacak ilaçlamaların, son derece zehirli bileşiklerden oluşan fimugant maddelerle yapılması gördüğümüz en büyük yanlıştır. Bu maddelerin depolarda kullanıldığında dahi sıcaklık, nem, sızdırmazlık gibi birçok kriteri vardır. Fumigasyon yetki belgesi olan kişilerce bir plan program dahilinde yapılmalıdır. Kilogram başına kaç miligram uygulanması gerektiği dahi çok önemlidir. Çünkü bu ilaçların zehirlenme durumunda panzehri de yok, ölüme neden olur. Yalnızca genel bir tedavisi var. Bu zehirli bileşiklerin yaşam ortamlarında kullanılması yönetmelikte de yasaklanmıştır. Aksi takdirde giden canı telefi etmek, yerine koymak mümkün değildir."

Prof. Dr. Ekrem Atakan, ilaçlama ortamında bulunan; kusma, baş dönmesi, bayılma, bulanık görme, çift görme, istemsiz hareketler gibi belirtiler gösteren kişilerin kısa süre içerisinde acil 114'ü arayarak durumu bildirmesi, serin bir ortamda sağlık ekibinin beklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Sağlık, Çevre, Olay, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Zehirli İlaçlar Ambarlarda Tehlike Yaratıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı
Gaziantep’te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi
Markette kaos Açık kapıdan girdi, ortalık karıştı Markette kaos! Açık kapıdan girdi, ortalık karıştı
Köyün kahramanı Kral, bu kez 10 yaşındaki Sencar’ı kurtardı Köyün kahramanı! Kral, bu kez 10 yaşındaki Sencar'ı kurtardı
Bakan Çiftçi: Sahipsiz hayvanların yüzde 80’i toplandı, ekime kadar hepsini toplayacağız Bakan Çiftçi: Sahipsiz hayvanların yüzde 80'i toplandı, ekime kadar hepsini toplayacağız
Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
İş görüşmesine giden genç kız, teklif edilen maaşa isyan etti: Köle tutsam daha fazla maaş veririm İş görüşmesine giden genç kız, teklif edilen maaşa isyan etti: Köle tutsam daha fazla maaş veririm

09:59
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
09:38
Şampiyonluk kutlamasında skandal Metroda yaşlı adama saldırdılar
Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar
09:17
Pakistan’da düzenlenen intihar saldırısında 12 polis hayatını kaybetti
Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 12 polis hayatını kaybetti
09:08
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
09:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan “TÜİK“ iddialarına yalanlama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "TÜİK" iddialarına yalanlama
08:51
Pavyonda servet saçtı Konsomatris için 1 milyon liralık konfeti patlattı
Pavyonda servet saçtı! Konsomatris için 1 milyon liralık konfeti patlattı
08:42
Afrika’dan çöl tozu geliyor Türkiye’yi 10 gün boyunca terk etmeyecek
Afrika’dan çöl tozu geliyor! Türkiye’yi 10 gün boyunca terk etmeyecek
08:11
Hantavirüs alarmı Gemideki 3 Türk vatandaşı ülkeye getiriliyor
Hantavirüs alarmı! Gemideki 3 Türk vatandaşı ülkeye getiriliyor
07:44
Nükleer kriz yeniden alevlendi ABD ve Rusya karşı karşıya
Nükleer kriz yeniden alevlendi! ABD ve Rusya karşı karşıya
07:30
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı İran’ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı
07:20
AK Parti kaynakları: Abdullah Öcalan’a statü verilmesi hukuken mümkün değil
AK Parti kaynakları: Abdullah Öcalan'a statü verilmesi hukuken mümkün değil
02:21
İstanbul’da takside dehşet Şoförün boynuna ip geçirip gasbettiler
İstanbul'da takside dehşet! Şoförün boynuna ip geçirip gasbettiler
01:47
Şampiyonluk kutlaması kana bulandı
Şampiyonluk kutlaması kana bulandı
00:09
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 10:10:35. #.0.4#
SON DAKİKA: Zehirli İlaçlar Ambarlarda Tehlike Yaratıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.